Очікування США перед зустріччю в Саудівській Аравії. ЧАС-ТАЙМ
Як атаки на російські території вплинуть на здатність Кремля вести війну. Зростання цін на пшеницю на тлі повідомлень про атаку у Новоросійську. Міжнародні консультації щодо мирного плану України в Саудівській Аравії: що очікують від зустрічі в адміністрації Байдена. Міністерство юстиції США відкриває справи проти колишнього президента Дональда Трампа, у той час, як республіканці наполягають на розслідуваннях проти сина чинного президента. Спільні навчання японських та французьких повітряних сил, а також блокування Парижем відкриття офісу зв’язку НАТО в Токіо.
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серпень 01, 2023
Контрнаступ України коментують в Конгресі США. ЧАС-ТАЙМ
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липень 31, 2023
Як контрнаступ ЗСУ оцінюють західні фахівці. ЧАС-ТАЙМ
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Західний світ об’єднаний, - Мелоні в Вашингтоні. ЧАС-ТАЙМ