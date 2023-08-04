Очікування США перед зустріччю в Саудівській Аравії. ЧАС-ТАЙМ

Як атаки на російські території вплинуть на здатність Кремля вести війну. Зростання цін на пшеницю на тлі повідомлень про атаку у Новоросійську. Міжнародні консультації щодо мирного плану України в Саудівській Аравії: що очікують від зустрічі в адміністрації Байдена. Міністерство юстиції США відкриває справи проти колишнього президента Дональда Трампа, у той час, як республіканці наполягають на розслідуваннях проти сина чинного президента. Спільні навчання японських та французьких повітряних сил, а також блокування Парижем відкриття офісу зв’язку НАТО в Токіо.