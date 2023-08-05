Атаки по російській території: як це вплине на Кремль.СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Сьогодні в Студії Вашингтон. Україна демонструє все більшу готовність перенести бій на російську землю. Як зміна географії бойових дій вплине на здатність Кремля вести війну. Зростання цін на пшеницю на тлі повідомлень про атаку у Новоросійську та наслідки для експорту російського зерна.