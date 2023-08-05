Атаки по російській території: як це вплине на Кремль.СТУДІЯ ВАШИНГТОН
Сьогодні в Студії Вашингтон. Україна демонструє все більшу готовність перенести бій на російську землю. Як зміна географії бойових дій вплине на здатність Кремля вести війну. Зростання цін на пшеницю на тлі повідомлень про атаку у Новоросійську та наслідки для експорту російського зерна.
Випуски
-
серпень 04, 2023
Радбез ООН: дебати щодо продовольчої безпеки. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
-
серпень 03, 2023
В чому звинувачують Дональда Трампа? СТУДІЯ ВАШИНГТОН
-
-
серпень 01, 2023
Що фермери у Польщі кажуть про експорт зерна. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
-
липень 29, 2023
Асоціації фехтування США: Ми на боці України. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
-