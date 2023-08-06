Блінкен обговорив зернову угоду з міністром закордонних справ Туреччини Фіданом

Держсекретар Блінкен провів розмову у неділю із міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом, йдеться у повідомленні речника Держдепартаменту Метью Міллера.

Держсекретар Блінкен «подякував Туреччині за її лідерство в Чорноморській зерновій ініціативі та відзначив нагальну потребу розв'язати проблему негуманного використання Кремлем їжі як зброї у війні», - зазначив Міллер.

Держсекретар також подякував Туреччині за її зобов’язання направити протокол про вступ Швеції до НАТО до турецького парламенту для ратифікації. Крім того, Ентоні Блінкен підкреслив важливість вірменсько-азербайджанських мирних дискусій, йдеться у повідомленні Метью Міллера.

Раніше Голос Америки повідомляв, що державний секретар США Ентоні Блінкен заявив в ООН у четвер, що майже 90 країн підтримали комюніке, розроблене США, в якому вони зобов’язалися «вжити заходів, щоб припинити використання їжі як зброї війни та штучного голоду цивільного населення як тактики ведення війни».

Головування у Раді Безпеки ООН з 1 серпня перейшло від Великої Британії до США. Як повідомляла напередодні засідання Ради Безпеки посолка США в ООН Лінда Томас-Ґрінфілд, вона знову використовуватиме головування в Раді Безпеки, щоб винести глобальну продовольчу безпеку на перше місце в порядку денному.

4 серпня на брифінгу Голова Офісу з координації санкцій Держдепартаменту США посол Джеймс О'Браян сказав журналістам, що він вірить, що попри вихід Росії з Чорноморської зернової угоди та російську блокаду, українське зерно вдасться вивезти на світові ринки.

«Я оптимістичний щодо того що українське зерно досягне глобальних ринків. Це забере певний час, супроводжуватиметься витратами, але ми не можемо дозволити Росії задушити Чорне море. Це те, що вже багато російських урядів намагались зробити впродовж тривалого часу», – сказав О'Браян.

17 липня Росія заявила про зупинку дії зернової угоди, яка була укладена за посередництва ООН та Туреччини.