Що означає приєднання Китаю до переговорів щодо України у Саудівській Аравії?

Рішення Китаю приєднатися до міжнародних переговорів у Саудівській Аравії цими вихідними з метою припинення війни Росії в Україні свідчить про можливі зміни в підході Пекіна, але не про розворот на 180 градусів у підтримці Москви, кажуть аналітики, яких цитує агенство Reuters.

Пекін відмовився приєднатися до попередніх міжнародних переговорів у Данії, але, кажуть оглядачі, Китаю зручніше приєднатися до зустрічі у Саудівській Аравії, навіть якщо Росія там не присутня, а Україна просуває власний мирний план. У Джидді Китай представляв спецпосланець із врегулювання війни в Україні Лі Хуей.

Китай відмовився засуджувати Москву за повномасштабне вторгнення і підтримує тісні економічні та дипломатичні відносини з Росією, але запропонував власний мирний план для України.

"Пекін більше налаштований на мирні зусилля, але він також знає, що мирна ініціатива, очолювана Пекіном, навряд чи буде сприйнята Заходом на цей момент, - сказав Reuters Юнь Сунь, директор китайської програми аналітичного центру Stimson Center у Вашингтоні. - Пекін не захоче бути відсутнім в інших надійних мирних ініціативах, які висувають незахідні країни".

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав участь Лі "значним проривом".

Росія врешті "зазнає поразки", каже шанхайський експерт із міжнародних відносин Шен Дінлі, тому Китай повинен прагнути до міжнародної співпраці, водночас не прискорюючи колапсу в Росії.

Зміни у позиції Пекіна відбуваються з огляду на зростання напруження у Китаї через затяжну війну в Україні та нещодавнє бомбардування Росією українських зернових портів.

Ген Шуан, заступник постійного представника Китаю в ООН, заявив 26 липня Раді Безпеки, що його делегація глибоко стурбована тим, що війні, здається, немає кінця.

"Тепер Пекіну стає все складніше маневрувати, оскільки ескалація війни безпосередньо впливає на економічні та політичні інтереси Китаю", - сказав Моріц Рудольф, науковець китайського центру Єльського юридичного факультету.

В матеріалі використані джерела Reuters.