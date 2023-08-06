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Щонайменше половина російських десантників загинули чи отримали поранення в Україні – британська розвідка
Щонайменш половина з 30 тисяч бійців російських десантних військ, яких у 2022 році РФ кинула на війну проти України, загинули чи отримали поранення, повідомляє британська розвідка у своєму останньому зведенні.
У розвідці Міноборони Великої Британії нагадують, що під час святкування Дня Повітряно-десантних військ (ВДВ) Росії 2 серпня сталося несанкціоноване розголошення даних про масштабні втрати Росії у війні.
Так, у зверненні головнокомандувач десантних військ РФ генерал-полковник Михайло Теплінський повідомив, що 8500 десантників отримали поранення та згодом повернулися в стрій або взагалі відмовилися залишити лінію фронту.
Це відео швидко видалили з офіційних каналів Міноборони РФ. Натомість Теплінський так і не сказав, скільки російських десантників було вбито чи серйозно поранено в Україні, кажуть у розвідці.
«Однак екстраполяція даних Теплінського підтверджує оцінку, що принаймні 50% із 30 000 десантників, які були спрямовані в Україну у 2022 році, були вбиті або поранені», – зазначає розвідка.
Командувач британської армії адмірал Ентоні Радакін заявив під час слухань у парламенті Великої Британії 5 липня, що Росія втратила вже близько половини бойового потенціалу своєї армії на війні проти України.
Станом на 7 липня Російська служба ВВС і «Медіазона» спільно з командою волонтерів, користуючись відкритими даними, встановили імена 27 423 російських військовослужбовців, які загинули під час війни Росії проти України.
Автори дослідження також зазначають, що це «мінімальна оцінка російських втрат», а реальне число – «напевно вище».
Справжня кількість втрат, за оцінками авторів дослідження, може бути щонайменше вдвічі більшою. Таким чином, кількість загиблих, за найконсервативнішою оцінкою, може становити 55 тисяч осіб. Безповоротні втрати Росії з урахуванням тих, хто зазнав тяжкого поранення чи загинув, можуть становити щонайменше 247 тисяч осіб.
Росія не повідомляє офіційних даних про своїх загиблих й інші втрати регулярно. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб.
Україна також не розголошує дані про свої втрати. У березні 2023 року видання The Washington Post із посиланням на неназваних американських та європейських офіційних осіб написала, що втрати України у війні нібито становлять 120 тисяч загиблих і поранених солдатів. Секретар парламентського Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко назвав ці дані перебільшеними.
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- Голос Америки
Washington Post: США виділяють Україні більше допомоги, ніж будь-якій іншій країні
США виділили понад 60 мільярдів доларів допомоги Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії. Це включає понад 43 мільярди доларів військової допомоги, йдеться в аналізі наданої Україні допомоги, який опублікував The Washington Post.
США виділяють Україні більше фінансової допомоги, ніж будь-якій іншій країні.Washington Post
І це більше, ніж США виділяють на допомогу будь-якій іншій країні. "Фінансування [допомоги Україні, - ред. ГА] перевищило двосторонню підтримку інших союзників США, зокрема Ізраїлю, Йорданії та Єгипту, деяких із найбільших отримувачів підтримки США", - пише видання.
Газета нагадує, що наступного ж дня після повномасштабного вторгнення Росії в Україну президент Джо Байден санкціонував пакет військової допомоги на 350 мільйонів доларів. За інформацією Пентагону, він включав стрілецьку зброю та боєприпаси, а також бронежилети та спорядження для захисників України на передовій. Далі - ще десяток пакетів допомоги, оголошених для України, оскільки війна триває.
Разом з тим, нагадує видання, військова допомога є лише частиною зобов’язань Америки перед Україною: також обіцяно надати мільярди доларів економічної та гуманітарної допомоги.
Всього США надіслали Україні 66,2 мільярда доларів - у військовій, фінансовій та гуманітарній допомозі.
Експерти, пише Washington Post, вважають цю суму величезною інвестицією в союзника США, якої не було принаймні з часів Другої світової війни. План Маршалла з поправкою на інфляцію становив приблизно 150 мільярдів доларів за три роки.
Газета також радить оцінювати цифри у порівняльному контексті. Так, наприклад, вартість компанії Twitter - 44 мільярди доларів, вартість космічного телескопа Джеймса Вебба - 10 мільярдів, вартість плану виплат студентських позик адміністрацією Байдена - 39 мільярдів.
Утім попри те, що Сполучені Штати є головним донором України, інші країни виділяли набагато більший відсоток свого ВВП для фінансування зусиль Києва, нагадали у Washington Post.
Своєю чергою видання Hill опублікувало нові дані, зібрані Кільським інститутом світової економіки, згідно з якими Європа зараз витрачає на Україну пропорційно більше, ніж Сполучені Штати. І розрив збільшується.
Дані Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру показують, що з поправкою на інфляцію військові витрати США зменшилися на 11,5% між 2010 і 2022 роками, тоді як сукупні витрати на оборону європейських членів НАТО зросли на 18%. У результаті розрив у розподілі тягаря всередині НАТО значно скоротився. На США більше не припадає три чверті витрат альянсу на оборону — тепер це трохи більш як дві третини, підрахували в інституті.
Хоча лише сім країн НАТО витратили 2 або більше відсотків свого ВВП на оборону у 2022 році, очікується, що таких країн буде 19 наступного року та - 24 до 2026 року. Лише три країни — Канада, Ісландія та Люксембург — досі не мають плану досягти позначки у 2% ВВП на оборону.
Липневі дані аналізу Кільського інституту свідчать, що з лютого 2022 року по травень 2023 року європейські країни фактично виділили більше допомоги Україні, ніж Сполучені Штати протягом 11 із 17 місяців, включених до даних.
США, які до грудня минулого року надали понад 52% всієї допомоги Україні, зараз становлять у цьому 43%.
Разом з тим Hill нагадує, що США забезпечують більшість військових потреб України, тому що вони краще оснащені для цього. Але Європа надала Україні майже дві третини всієї гуманітарної допомоги та прийняла мільйони біженців.
- Голос Америки
- Reuters
Що означає приєднання Китаю до переговорів щодо України у Саудівській Аравії?
Рішення Китаю приєднатися до міжнародних переговорів у Саудівській Аравії цими вихідними з метою припинення війни Росії в Україні свідчить про можливі зміни в підході Пекіна, але не про розворот на 180 градусів у підтримці Москви, кажуть аналітики, яких цитує агенство Reuters.
Пекін відмовився приєднатися до попередніх міжнародних переговорів у Данії, але, кажуть оглядачі, Китаю зручніше приєднатися до зустрічі у Саудівській Аравії, навіть якщо Росія там не присутня, а Україна просуває власний мирний план. У Джидді Китай представляв спецпосланець із врегулювання війни в Україні Лі Хуей.
Китай відмовився засуджувати Москву за повномасштабне вторгнення і підтримує тісні економічні та дипломатичні відносини з Росією, але запропонував власний мирний план для України.
"Пекін більше налаштований на мирні зусилля, але він також знає, що мирна ініціатива, очолювана Пекіном, навряд чи буде сприйнята Заходом на цей момент, - сказав Reuters Юнь Сунь, директор китайської програми аналітичного центру Stimson Center у Вашингтоні. - Пекін не захоче бути відсутнім в інших надійних мирних ініціативах, які висувають незахідні країни".
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав участь Лі "значним проривом".
Росія врешті "зазнає поразки", каже шанхайський експерт із міжнародних відносин Шен Дінлі, тому Китай повинен прагнути до міжнародної співпраці, водночас не прискорюючи колапсу в Росії.
Зміни у позиції Пекіна відбуваються з огляду на зростання напруження у Китаї через затяжну війну в Україні та нещодавнє бомбардування Росією українських зернових портів.
Ген Шуан, заступник постійного представника Китаю в ООН, заявив 26 липня Раді Безпеки, що його делегація глибоко стурбована тим, що війні, здається, немає кінця.
"Тепер Пекіну стає все складніше маневрувати, оскільки ескалація війни безпосередньо впливає на економічні та політичні інтереси Китаю", - сказав Моріц Рудольф, науковець китайського центру Єльського юридичного факультету.
В матеріалі використані джерела Reuters.
- Голос Америки
Блінкен обговорив зернову угоду з міністром закордонних справ Туреччини Фіданом
Держсекретар Блінкен провів розмову у неділю із міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом, йдеться у повідомленні речника Держдепартаменту Метью Міллера.
Держсекретар Блінкен «подякував Туреччині за її лідерство в Чорноморській зерновій ініціативі та відзначив нагальну потребу розв'язати проблему негуманного використання Кремлем їжі як зброї у війні», - зазначив Міллер.
Держсекретар також подякував Туреччині за її зобов’язання направити протокол про вступ Швеції до НАТО до турецького парламенту для ратифікації. Крім того, Ентоні Блінкен підкреслив важливість вірменсько-азербайджанських мирних дискусій, йдеться у повідомленні Метью Міллера.
Раніше Голос Америки повідомляв, що державний секретар США Ентоні Блінкен заявив в ООН у четвер, що майже 90 країн підтримали комюніке, розроблене США, в якому вони зобов’язалися «вжити заходів, щоб припинити використання їжі як зброї війни та штучного голоду цивільного населення як тактики ведення війни».
Головування у Раді Безпеки ООН з 1 серпня перейшло від Великої Британії до США. Як повідомляла напередодні засідання Ради Безпеки посолка США в ООН Лінда Томас-Ґрінфілд, вона знову використовуватиме головування в Раді Безпеки, щоб винести глобальну продовольчу безпеку на перше місце в порядку денному.
4 серпня на брифінгу Голова Офісу з координації санкцій Держдепартаменту США посол Джеймс О'Браян сказав журналістам, що він вірить, що попри вихід Росії з Чорноморської зернової угоди та російську блокаду, українське зерно вдасться вивезти на світові ринки.
«Я оптимістичний щодо того що українське зерно досягне глобальних ринків. Це забере певний час, супроводжуватиметься витратами, але ми не можемо дозволити Росії задушити Чорне море. Це те, що вже багато російських урядів намагались зробити впродовж тривалого часу», – сказав О'Браян.
17 липня Росія заявила про зупинку дії зернової угоди, яка була укладена за посередництва ООН та Туреччини.
- Голос Америки
«Уся Україна під загрозою повітряного нападу». ЗМІ повідомляють про обстріл «Кинджалами»
Телеканал CNN повідомив з посиланням на українські військово-повітряні сили, що Росія в суботу здійснила обстріл повітряного простору України ракетам "Кинджал".
Як повідомляє CNN, за даними ВПС, ракети були запущені з Тамбовської області Росії і прямували в бік Хмельницької області на заході України.
Військово-повітряні сили також повідомили про запуск ракети з Білорусі, додає CNN.
Кореспондент газети Financial Times в Україні Крістофер Міллер написав, що «вся Україна перебуває під загрозою повітряного нападу», демонструючи повідомлення від ВПС України у мережі Х (колишня Twitter).
«Ось так виглядають оновлення ВПС. Здається, що ракети прямують до центральної України», – твітить журналіст.
«Росія не зупиниться, поки її не зупинять», – написав у соцмережі X міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він закликав лідерів держав, що зібралися на дводенний саміт щодо миру в Україні у Саудівській Аравії, допомогти забезпечити «справедливий та тривалий мир», але найперше – допомогти Україні захиститися від російських повітряних обстрілів.
«Цієї суботи Росія здійснила черговий ракетний залп по Україні. Росія не зупиниться, поки її не зупинять. Світове співтовариство має зосередитися на забезпеченні справедливого та тривалого миру: озброїти Україну, в тому числі F-16, щоб закрити небо, та реалізувати українську формулу миру», – написав Кулеба.
У суботу Росія заявила, що покарає Україну за використання морського безпілотника для атаки на танкер біля Керченської протоки у ніч проти суботи, повідомляє Reuters.
Прес-секретар МЗС Росії Марія Захарова заявила, що Москва дасть відповідь на те, що вона назвала, "терористичним актом", який загрожував життю екіпажу та міг викликати «масштабну екологічну катастрофу».
"Київський режим, не зустрічаючи засудження з боку західних країн і міжнародних організацій, активно застосовує нові терористичні методи, цього разу в акваторії Чорного моря", – йдеться в заяві Захарової.
«Таким варварським діям не може бути виправдання, вони не залишаться без відповіді, а їхні автори та винуватці неминуче понесуть покарання», – заявила представниця МЗС Росії.
Як повідомляв Голос Америки, у суботу морський дрон ударив по російському паливному танкеру біля Керченського мосту, що сполучає Росію з анексованим Кримом. Це був другий удар безпілотника по російському кораблю протягом доби.
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