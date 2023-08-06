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Папа Франциск: думаючи про континент, я відчуваю великий сум за кохану Україну
Папа Римський Франциск у неділю закрив міжнародний фестиваль католицької молоді великою месою просто неба та промовою «Я маю мрію», присвятивши їх миру у всьому світі, а особливо для України. Про це повідомляє агентство Reuters.
Близько 1,5 мільйона людей відвідали його заключну месу в парку на березі річки в столиці Португалії, повідомляє Ватикан з посиланням на місцеву владу.
«Дорогі друзі, дозвольте мені, старому чоловікові, поділитися з вами, молодими людьми, мрією, яку я ношу в собі: це мрія про мир, мрія про те, щоб молоді люди молилися за мир, жили в мирі та будували мирне майбутнє, – сказав Френсіс.
«Повертаючись додому, будь ласка, продовжуйте молитися за мир. Більше того, ви є знаком миру для світу, показуючи, як різні національності, мови та історії можуть об’єднуватися, а не розділятись. Ви — надія іншого світу, " він сказав.
Він також попросив подумати про молодь, яка не змогла прийти на захід через численні збройні конфлікти та війни у світі, додавши: «Думаючи про цей континент, я відчуваю великий сум за кохану Україну, яка продовжує тяжко страждати».
Франциск під час своєї поїздки зустрівся з делегацію з 15 молодих людей з України.
В матеріалі використані джерела Reuters.
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- Голос Америки
"Надзвичайно чесна, відкрита розмова". Єрмак про переговори у Саудівській Аравії
На міжнародних переговорах у саудівській Джидді щодо України було представлено понад 40 держав, що "свідчить про надзвичайну зацікавленість світу у встановленні стійкого й тривалого миру", - заявив глава Офісу президента України Андрій Єрмак.
"Ми мали дуже продуктивні консультації щодо ключових принципів, на яких має будуватися справедливий і міцний мир. У нас була надзвичайно чесна, відкрита розмова, під час якої представники кожної країни могли озвучити свою позицію й бачення. Були різні погляди, але всі присутні засвідчили відданість своїх країн принципам Статуту ООН, міжнародного права та поваги до суверенітету й непорушності територіальної цілісності держав. І саме на цих принципах побудована Формула миру Президента Зеленського, про яку ми докладно розповіли", – цитує Єрмака прес-служба офісу.
Як підкреслює Reuters, Саудівській Аравії вдалось скликати ширшу групу країн, ніж раніше були присутні під час схожих переговорів у Данії. Зокрема, організатори долучили три з п'яти країн БРІКС (Бразилію, Індію та Південну Африку), а також інші країни Глобального півдня, як-то Індонезія, Замбія та Єгипет.
До Джидди приїхав зокрема і представник Китаю, адже Ер-Ріяд використав свої відносини з Пекіном і постійні зв’язки як із Москвою, так і з Києвом, відзначає агенція. Але при цьому, на думку оглядачів, участь Китаю у саміті в Саудівській Аравії свідчить про можливі зміни в підході Пекіна, але не про кардинальний розворот у підтримці Москви.
The Guardian пише, джерело в українській делегації повідомило, що пропозиції Києва щодо миру підтримали декілька країн. При цьому європейське джерело повідомило, що Китай у перемовинах "брав активну участь і позитивно поставився до ідеї третьої зустрічі на такому рівні".
За даними видання, було домовлено про те, що будуть створені робочі групи для розробки деталей ключових тем, які є основними у формулі миру з 10 пунктів президента Володимира Зеленського, тоді як паралельна група послів продовжить технічну роботу над цими питаннями. Робочі групи досліджуватимуть рішення щодо глобальної продовольчої безпеки, ядерної безпеки, екологічної безпеки, гуманітарної допомоги, звільнення військовополонених і викрадених дітей, які потім "будуть використані в майбутній роботі цієї групи на рівні радника з національної безпеки", цитує джерело Guardian.
Водночас учасники зустрічі не планували робити спільну заяву. Нагадаємо, координатор стратегічних комунікацій Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі розповів Українській службі Голосу Америки, що головним завданням саміту щодо України у Саудівській Аравії було представити міжнародній спільноті формулу миру Зеленського. Кірбі пояснив: "Люди не мають розглядати зустріч у Джидді як форум, де будуть досягнуті певні нематеріальні результати (intangible deliverables), йдеться про продовження розмови про те, як може виглядати ця формула миру".
У Кремлі, представників якого на форум у Джидді не запросили, заявили, що "зусилля Заходу мобілізувати Глобальний південь на підтримку формули Зеленського приречені на провал".
Раніше Кірбі заявив, що сподівається, що стежачи за самітом, росіяни побачать, що "дедалі більше країн світу усвідомлюють, що те, що робить президент Росії Володимир Путін, - це незаконно, не спровоковано та у цілковитому порушенні Статуту ООН", і "усвідомлять, що все більше і більше країн починають відзначати, зокрема щодо зернової угоди, що безвідповідальне рішення пана Путіна вийти із зернової угоди загострює ситуацію із голодом (в інших країнах - ред.), це погіршує наявну ситуацію із голодом в багатьох країнах і додає невизначеності до продовольчої ситуації на Глобальному Півдні".
- Голос Америки
Посолка США Брінк: "У День Повітряних Сил України і кожен день я вдячна відважним захисникам повітря України"
Із вечора 5 серпня до ранку 6 серпня Росія завдала нового масованого ракетного удару по Україні, повідомляють Повітряні сили ЗСУ. За даними Генерального штабу ЗСУ, було знищено 13 крилатих ракет Х-101/Х-555, 17 ракет "Калібр" і 27 іранських дронів-камікадзе.
6 серпня в Україні відзначають День ПС ЗСУ. Командувач Повітряних сил Микола Олещук у привітанні заявив: "Повітряні Сили знищили більше 3500 повітряних цілей ворога – 350 літаків та вертольотів, 1200 крилатих…. 24 – балістичні ракети…. понад 2000 безпілотників і 13 "неімєющіх аналогов" "Кинджалів"". Він також висловив сподівання, що українські пілоти із радянських літаків "скоро пересядуть на F-16".
Президент України Володимир Зеленський у Telegram також привітав українських авіаторів: "Коли ми вітаємо з професійним днем Повітряні сили, ми дякуємо за тисячі врятованих життів у містах і селах в усіх куточках незалежної України. Україна може битися й жити, бо є наші воїни, які очищують наше небо від російського зла. І настане час, коли в українському небі не знайдеться жодного місця жодному російському винищувачу, жодній російській ракеті та жодному дрону окупантів".
Також Зеленський оглянув сучасні зразки зброї та військової техніки, які перебувають на озброєнні української авіації, зокрема, штурмовик Су-25, бомбардувальник Су-24М, винищувачі Су-27 та МіГ-29 із ракетами, які вони застосовують, повідомляє Офіс президента. Як зазначив Олещук, ці літаки було модернізовано для використання озброєння, яке надають партнери, зокрема ракет класу "повітря – поверхня" ZUNI, ракет Storm Shadow, протирадіолокаційних ракет AGM HARM. Також Зеленський побачив роботу симулятора, переданого Україні Чехією для підготовки пілотів до роботи на літаках західного зразка F-16.
"У День Повітряних Сил України і кожен день я вдячна відважним захисникам повітря України", - написала у соцмережі X (раніше - Twitter) посолка США в Україні Бріджит Брінк.
"Слава Героям, що тримають українське небо і бережуть нас!" - твітує радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
"Сьогодні ваш день. День Повітряних сил України. Тих самих, що в своїх дешевих пропагандистських мріях Росія знищила в перші три дні війни, і тих самих, що вже майже півтора року оберігають наше небо, прикривають та рятують життя героїв на фронті, і змушують серце завмирати кожного разу, коли бачимо, як ви розсікаєте небо", - пишуть в Instagram фотографи AP Костянтин і Влада Ліберови.
Нагадаємо, під час саміту Альянсу у Вільнюсі міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що коаліція для підготовки українських пілотів на винищувачах F-16 офіційно сформована за участі 11 держав-партнерів і лідерства Данії та Нідерландів. На саміті також стало відомо, що навчання українських пілотів розпочнуться в серпні у тренувальних центрах у Данії і Румунії.
Водночас, пізніше Білий дім заявив, що навчання українців на F-16 почнеться, "щойно європейці будуть готові" і що США все ще чекають від європейських партнерів остаточної програми навчань українських пілотів.
Як розповів в ексклюзивному інтерв'ю Українській службі Голосу Америки Девід Дептула, генерал ВПС США у відставці, сучасна повітряна сила, як F-16, може надати Україні асиметричну перевагу у протистоянні Росії.
"Я візьму як приклад операцію "Буря в пустелі" під час війни в Перській затоці. Ніколи раніше в історії не було міста, що було краще захищено, ніж Багдад на початкових етапах операції "Буря в пустелі", ані Ханой під час В'єтнаму, ані Москва під час "холодної війни". Але ми досягли переваги в повітрі над Багдадом протягом 24 годин... Те ж саме можна зробити і з російською об’єднаною системою протиповітряної оборони, якщо українцям нададуть відповідні інструменти та належне оперативне та стратегічне планування", - сказав американський генерал у відставці.
- Голос Америки
Washington Post: США виділяють Україні більше допомоги, ніж будь-якій іншій країні
США виділили понад 60 мільярдів доларів допомоги Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії. Це включає понад 43 мільярди доларів військової допомоги, йдеться в аналізі наданої Україні допомоги, який опублікував The Washington Post.
США виділяють Україні більше фінансової допомоги, ніж будь-якій іншій країні.Washington Post
І це більше, ніж США виділяють на допомогу будь-якій іншій країні. "Фінансування [допомоги Україні, - ред. ГА] перевищило двосторонню підтримку інших союзників США, зокрема Ізраїлю, Йорданії та Єгипту, деяких із найбільших отримувачів підтримки США", - пише видання.
Газета нагадує, що наступного ж дня після повномасштабного вторгнення Росії в Україну президент Джо Байден санкціонував пакет військової допомоги на 350 мільйонів доларів. За інформацією Пентагону, він включав стрілецьку зброю та боєприпаси, а також бронежилети та спорядження для захисників України на передовій. Далі - ще десяток пакетів допомоги, оголошених для України, оскільки війна триває.
Разом з тим, нагадує видання, військова допомога є лише частиною зобов’язань Америки перед Україною: також обіцяно надати мільярди доларів економічної та гуманітарної допомоги.
Всього США надіслали Україні 66,2 мільярда доларів - у військовій, фінансовій та гуманітарній допомозі.
Експерти, пише Washington Post, вважають цю суму величезною інвестицією в союзника США, якої не було принаймні з часів Другої світової війни. План Маршалла з поправкою на інфляцію становив приблизно 150 мільярдів доларів за три роки.
Газета також радить оцінювати цифри у порівняльному контексті. Так, наприклад, вартість компанії Twitter - 44 мільярди доларів, вартість космічного телескопа Джеймса Вебба - 10 мільярдів, вартість плану виплат студентських позик адміністрацією Байдена - 39 мільярдів.
Утім попри те, що Сполучені Штати є головним донором України, інші країни виділяли набагато більший відсоток свого ВВП для фінансування зусиль Києва, нагадали у Washington Post.
Своєю чергою видання Hill опублікувало нові дані, зібрані Кільським інститутом світової економіки, згідно з якими Європа зараз витрачає на Україну пропорційно більше, ніж Сполучені Штати. І розрив збільшується.
Дані Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру показують, що з поправкою на інфляцію військові витрати США зменшилися на 11,5% між 2010 і 2022 роками, тоді як сукупні витрати на оборону європейських членів НАТО зросли на 18%. У результаті розрив у розподілі тягаря всередині НАТО значно скоротився. На США більше не припадає три чверті витрат альянсу на оборону — тепер це трохи більш як дві третини, підрахували в інституті.
Хоча лише сім країн НАТО витратили 2 або більше відсотків свого ВВП на оборону у 2022 році, очікується, що таких країн буде 19 наступного року та - 24 до 2026 року. Лише три країни — Канада, Ісландія та Люксембург — досі не мають плану досягти позначки у 2% ВВП на оборону.
Липневі дані аналізу Кільського інституту свідчать, що з лютого 2022 року по травень 2023 року європейські країни фактично виділили більше допомоги Україні, ніж Сполучені Штати протягом 11 із 17 місяців, включених до даних.
США, які до грудня минулого року надали понад 52% всієї допомоги Україні, зараз становлять у цьому 43%.
Разом з тим Hill нагадує, що США забезпечують більшість військових потреб України, тому що вони краще оснащені для цього. Але Європа надала Україні майже дві третини всієї гуманітарної допомоги та прийняла мільйони біженців.
- Радіо Свобода
- Голос Америки
Щонайменше половина російських десантників загинули чи отримали поранення в Україні – британська розвідка
Щонайменш половина з 30 тисяч бійців російських десантних військ, яких у 2022 році РФ кинула на війну проти України, загинули чи отримали поранення, повідомляє британська розвідка у своєму останньому зведенні.
У розвідці Міноборони Великої Британії нагадують, що під час святкування Дня Повітряно-десантних військ (ВДВ) Росії 2 серпня сталося несанкціоноване розголошення даних про масштабні втрати Росії у війні.
Так, у зверненні головнокомандувач десантних військ РФ генерал-полковник Михайло Теплінський повідомив, що 8500 десантників отримали поранення та згодом повернулися в стрій або взагалі відмовилися залишити лінію фронту.
Це відео швидко видалили з офіційних каналів Міноборони РФ. Натомість Теплінський так і не сказав, скільки російських десантників було вбито чи серйозно поранено в Україні, кажуть у розвідці.
«Однак екстраполяція даних Теплінського підтверджує оцінку, що принаймні 50% із 30 000 десантників, які були спрямовані в Україну у 2022 році, були вбиті або поранені», – зазначає розвідка.
Командувач британської армії адмірал Ентоні Радакін заявив під час слухань у парламенті Великої Британії 5 липня, що Росія втратила вже близько половини бойового потенціалу своєї армії на війні проти України.
Станом на 7 липня Російська служба ВВС і «Медіазона» спільно з командою волонтерів, користуючись відкритими даними, встановили імена 27 423 російських військовослужбовців, які загинули під час війни Росії проти України.
Автори дослідження також зазначають, що це «мінімальна оцінка російських втрат», а реальне число – «напевно вище».
Справжня кількість втрат, за оцінками авторів дослідження, може бути щонайменше вдвічі більшою. Таким чином, кількість загиблих, за найконсервативнішою оцінкою, може становити 55 тисяч осіб. Безповоротні втрати Росії з урахуванням тих, хто зазнав тяжкого поранення чи загинув, можуть становити щонайменше 247 тисяч осіб.
Росія не повідомляє офіційних даних про своїх загиблих й інші втрати регулярно. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб.
Україна також не розголошує дані про свої втрати. У березні 2023 року видання The Washington Post із посиланням на неназваних американських та європейських офіційних осіб написала, що втрати України у війні нібито становлять 120 тисяч загиблих і поранених солдатів. Секретар парламентського Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко назвав ці дані перебільшеними.
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