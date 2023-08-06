Міжнародні переговори щодо України вказують на зростання міжнародного впливу Саудівської Аравії

Проведення Саудівською Аравією переговорів з пошуку врегулювання російської війни в Україні вказує на подальше посилення ролі на міжнародній арені багатого нафтою королівства, кажуть спостерігачі.

Саудівська Аравія залучила до обговорення 40 країн, у тому числі США, Індію та інші держави Глобального Півдня, при чому деякі з країн-учасниць були нейтральними або навіть союзними до Росії, а Китай вперше взяв участь в обговоренні у такому форматі.

Аналітикиня Данія Колейлат Хатіб, голова Дослідницького центру співробітництва та розбудови миру в Бейруті, сказала Голосу Америки, що хвилювання Близького Сходу через те, що Америка виходить із регіону, спонукало Саудівську Аравію розширити свій вплив в інших країнах. Китай є найбільшим торговим партнером Ер-Ріяда і допоміг налагодити відносини із конкурентом - Іраном.

Проте Хатіб каже, що США також хочуть співпрацювати із Саудівською Аравією: "Саудівська Аравія охоче хоче диверсифікувати своїх друзів і не покладатися на США. У цьому вона досягла успіху. Дійшло до Китаю, Росії. Країна намагається будувати відносини з Туреччиною, з Іраном. З іншого боку, США домагаються прихильності Саудівської Аравії".

Високопосадовці Саудівської Аравії вважають ці переговори результатом успіху країни в прийнятті політики міцних зв’язків з Україною, Китаєм і Росією.

Йост Хільтерманн, який керує Близькосхідною програмою Міжнародної кризової групи, сказав Agence France-Presse, що Саудівська Аравія "хоче бути в компанії Індії чи Бразилії, тому що лише разом ці середні за силою (гравці) можуть мати вплив на світовій арені". Водночас він додав: "Чи зможуть вони домовитися щодо всіх питань, наприклад про війну в Україні, - це велике питання".

Президент України Володимир Зеленський визнав, що серед учасників є розбіжності, і закликав до відновлення міжнародного порядку, заснованого на правилах. Глава Офісу президента Андрій Єрмак, який представляв Україну, повідомив: "Були різні погляди, але всі присутні засвідчили відданість своїх країн принципам Статуту ООН, міжнародного права та поваги до суверенітету й непорушності територіальної цілісності держав".

Європейський чиновник сказав Reuters, що переговори були позитивними, і було досягнуто "згоди щодо того, що повага до територіальної цілісності та суверенітету України має бути основою будь-якого мирного врегулювання".