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Президент Зеленський оглядає літак з ракетами британсько-французького виробництва

Президент Зеленський оглядає літак з ракетами британсько-французького виробництва
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Президент Зеленський оглядає літак з ракетами британсько-французького виробництва

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