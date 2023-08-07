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Брифінг Голосу Америки

Брифінг. Україна чекає на німецькі та американські далекобійні ракети

Брифінг. Україна чекає на німецькі та американські далекобійні ракети
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Брифінг. Україна чекає на німецькі та американські далекобійні ракети

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Брифінг Голосу Америки - наживо. Україна чекає на далекобійні ракети Taurus та ATACMS з Німеччини та США. Чому партнери зволікають? Говоримо з нашим європейським кореспондентом Богданом Цюпином. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.

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