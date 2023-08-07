У США коментують результати зустрічі в Джидді. ЧАС-ТАЙМ

В ефірі Час-Тайм. У Держдепі США прокоментували результати переговорів у Джидді. Яких головних домовленостей вдалося досягнути сторонам, та як цю зустріч коментують фахівці. Нові подробиці у справі Дональда Трампа. Дешевше пальне, одяг та електроніка доступні для американських солдатів і їхніх родин - репортаж. Україна має право обстрілювати об’єкти в Росії, - військові експерти в інтерв’ю Голосу Америки. У США розпочалися покази українського фільму «Клондайк»: інтерв’ю з режисеркою.