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Час-Time

У США коментують результати зустрічі в Джидді. ЧАС-ТАЙМ

У США коментують результати зустрічі в Джидді. ЧАС-ТАЙМ
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У США коментують результати зустрічі в Джидді. ЧАС-ТАЙМ

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В ефірі Час-Тайм. У Держдепі США прокоментували результати переговорів у Джидді. Яких головних домовленостей вдалося досягнути сторонам, та як цю зустріч коментують фахівці. Нові подробиці у справі Дональда Трампа. Дешевше пальне, одяг та електроніка доступні для американських солдатів і їхніх родин - репортаж. Україна має право обстрілювати об’єкти в Росії, - військові експерти в інтерв’ю Голосу Америки. У США розпочалися покази українського фільму «Клондайк»: інтерв’ю з режисеркою.

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