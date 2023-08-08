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Хакери з Північної Кореї проникли у комп’ютерні мережі російського розробника ракет “НПО Машинобудування” - Reuters
Елітні кіберзлочинці, пов’язані з урядом Північної Кореї, проникли до комп’ютерних мереж російської компанії “НПО Машинобудування”, яка здійснює розробку балістичних і крилатих ракет, повідомляє Reuters на основі власного аналізу отриманої технічної документації та висновків спеціалістів з кібербезпеки американської компанії SentinelLabs.
Групи північнокорейських хакерів, відомі як ScarCruft та Lazarus, мали доступ до мережі і даних російської компанії принаймні протягом п’яти місяців, приблизно з кінця 2021 року і аж до травня 2022 року, коли їх було викрито інженерами компанії. Зокрема, як зазначено в аналізі Reuters, хакери мали змогу дивитися електронне листування “НПО Маш”, а також отримали доступ до мереж і могли витягати з них дані. Однак, Reuters не зміг достовірно встановити, до яких саме даних мали доступ кібершахраї, і чи вони викрадали інформацію.
Примітно, що протягом декількох місяців після проникнення хакерів у “НПО Машинобудування”, Північна Корея оголосила про декілька успіхів у своїй власній програмі з розробки балістичних ракет. Однак, неможливо переконливо відповісти на питання, чи ці події пов’язані між собою.
Що стосується розголосу про факт кібершахрайства, вчиненого Північною Кореєю проти своєї союзниці Росії, то він стався незабаром після візиту міністра оборони РФ до Північної Кореї з нагоди 70-ї річниці закінчення Корейської війни. Це перший візит міністра оборони Росії до Північної Кореї з часів розпаду СРСР у 1991-му році, вказує Reuters.
Російська компанія “НПО Машинобудування”, розташована у підмосковному Реутові, відома як один з найбільших розробників ракетної техніки та супутників в РФ, зокрема гіперзвукових протикорабельних ракет “Циркон”, здатних розвивати швидкість у дев’ять разів вищу за швидкість звуку, за інформацією розробника. “НПО Маш” пов’язаний з російським акціонерним товариством “Корпорація Тактичне Ракетне Озброєння”, і перебуває під санкціями у кількох західних країнах, в тому числі у США, з огляду на свою діяльність та участь у війні Росії проти України.
Як вважають експерти, з якими спілкувався Reuters, розробки російської компанії в кількох сферах могли бути цікаві Північній Кореї, включаючи гіперзвукові ракетні технології та розробки у сфері ракетного палива і заправки ракет.
Водночас, на думку експертів, доступ до інформації щодо технологічних розробок “НПО Маш” у сфері гіперзвукових ракет не означає, що Північна Корея може одразу запровадити подібні технології у своїй власній програмі ракетних озброєнь, хоч така інформація є вкрай корисною для програми загалом.
Що стосується технологій в сфері ракетного палива, один з продуктів “НПО Маш” – міжконтинентальна балістична ракета, яку заправляють паливом прямо на заводі під час виготовлення. Це дозволяє уникнути необхідності заправляти ракету на стартовому майданчику, зменшуючи час, необхідний перед запуском, та ускладнюючи виявлення і знищення ракети до запуску. Примітно, зазначає Reuters, що Північна Корея наприкінці 2021 року оголосила про запровадження подібних технологій у своїй програмі.
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- Голос Америки
Переоцінена чи недооцінена, – західні експерти про військову потужність російської армії
За оцінками рейтингу Global Firepower, який порівнює військову міць країн, збройні сили Росії все ще посідають друге місце у світі після війська Сполучених Штатів. Втім, експерти, з якими поговорив Голос Америки, наполягають – Захід значно переоцінив військову потужність російської армії, на яку згубно тривалий час впливала корупція, недостатній рівень тренування, дисциплінованості та матеріально-технічного забезпечення. Втім, наголошують вони – російська армія має значний людський ресурс та певний ресурс у повітрі.
Як Захід переоцінив потужність російської армії до 2022 року
“Ви не можете оцінити справжню міць армії поки не побачите її в дії. Розвідувальні служби США, розвідка Швеції, оборонні аналітичні центри та всі інші (експерти) дивились на ресурси та гроші, які Кремль витрачав на російські сили, щоб зробити їх більш професійними та елітними, та оцінювали на основі цих даних”, – говорить Гері Шмітт з Американського інституту підприємництва в інтервʼю Грузинській службі Голосу Америки.
На думку експертів, після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році, світ наочно побачив неефективність російської армії.
Ми побачили знищену російську армію. Чому? Тому що ми абсолютно неправильно оцінили згубний вплив корупції на російську армію.Ян Бжезінський
“Ми побачили знищену російську армію. Чому? Тому що ми абсолютно неправильно оцінили згубний вплив корупції на російську армію. Корупція завадила розвитку справді професійного, добре підготовленого, дисциплінованого офіцерського корпусу”, – говорить колишній заступник помічника міністра оборони США з питань Європи та НАТО Ян Бжезінський у інтервʼю Грузинській службі Голосу Америки.
Корупція, на думку експертів, – лише одна з причин, чому російська армія, яка планувала “захопити Київ за три дні”, безрезультатно воює в Україні вже 17 місяців, відступивши від Києва, Харкова і Херсона. Крім того, російське командування не розрахувало готовність українців захищати їхню країну, а також марно покладалось на короткотермінове планування наступу, підпорядковуючи армію політичним цілям.
“Ефективність російських військ на полі бою була жахливою. В лютому минулого року у них не було матеріально-технічної підтримки, їх бойовий дух був неймовірно низьким, солдати мали невідповідний військовий вишкіл. Це не дуже хороший знак, коли необхідно звертатись до таких організацій, як “Група Вагнера”, щоб залучити найманців, яких витягали з російських в’язниць”, – говорить Ян Бжезінський.
Помилки, які засвоїли російські сили
Не дивлячись на всі проблеми російських сил, колишній Верховний командувач об’єднаних сил НАТО в Європі Філіп Брідлав зауважує в інтервʼю Українській службі Голосу Америки, що російське військо й досі має значні потужності.
“У них ще є багато можливостей. Але Путіну знадобиться величезний політичний підйом, щоб продовжити залучати нові війська та робити деякі речі, які йому, можливо, доведеться робити. Я думаю, що зараз пан Путін так само, якщо не більше, стурбований своєю внутрішньою безпекою, ніж своєю зовнішньою безпекою. Ситуація з Пригожиним і "Вагнером" це добре продемонструвала”, – говорить Брідлав, зазначаючи комплекс проблем, які стоять перед російським командуванням.
У них ще є багато можливостей. Але Путіну знадобиться величезний політичний підйом, щоб продовжити залучати нові війська та робити деякі речі, які йому, можливо, доведеться робити.Філіп Брідлав
Ян Бжезінський наголошує, що російські сили вчились на своїх помилках в Україні. “Росіяни вивчали свій провал протягом півтора року. Ми бачимо більшу ефективність на полі бою ніж раніше. Звичайно, вони сьогодні в іншій ситуації, ніж півтора року тому. Тоді вони були в атаці, а тепер у захисті”, – говорить Бжезінський. Він підкреслює, що атакувати завжди набагато складніше ніж оборонятись. “На жаль, у них було багато часу, щоб зміцнити окопи, мінні поля і врахувати 18 місяців досвіду. Це не бойова сила світового рівня, але з нею все одно варто рахуватися”, – додає Бжезінський.
Філіп Брідлав наголошує, що з точки зору нових потужностей і озброєнь російські сили важче оцінювати. “Я думаю, що ми неправильно оцінювали Росію, тому що Росія дуже любить хвалитися і може багато розповідати про своє нове озброєння. На Заході, коли у нас з'являється нове озброєння, ми наполегливо тренуємось і навчаємо своїх людей використовувати це. Пан Путін, як вже зараз зрозуміло, не робив цього у своїй армії”, – говорить Брідлав. При цьому він наголошує, що навіть за наявності в Росії нових озброєнь, це не означає, що російські сили зможуть ефективно їх використовувати у бою.
Людські ресурси російського війська
Наприкінці зими держсекретар США Ентоні Блінкен під час дискусії на Мюнхенській безпековій конференції заявив, що Росія втратила понад 200 000 людей вбитими та пораненими за майже рік війни в Україні. Напередодні цього Міністерство оборони Великої Британії заявляло про 60000 загиблих, яких втратили російські сили під час повномасштабної війни. Обидві оцінки очевидно зросли за пів року війни, що минули з моменту цих заяв.
У росіян є значні людські ресурси. Хоч їхній бойовий дух і низький і це бомба сповільненої дії - не дозволяти солдатам повернутись додому - правда в тому, що в них справді багато людейГері Шмітт
“У росіян є значні людські ресурси. Хоч їхній бойовий дух і низький і це бомба сповільненої дії - не дозволяти солдатам повернутись додому - правда в тому, що в них справді багато людей. І якщо у них є протиповітряна оборона і повітряна перевага, це значна перевага на полі бою. І ми бачимо проблеми, які це створює для українського контрнаступу”, – говорить Гері Шмітт.
На думку Шмітта, хоч російська армія і не така потужна як колись була, у неї досі є “можливості блокувати українські сили чи робити важчим те, що їм потрібно робити.
До роботи над статтею долучилась Ярина Матвійчук, Українська служба Голосу Америки, та кореспонденти Грузинської служби Голосу Америки.
Контрнаступ ЗСУ і перешкоди на його шляху
Гері Шмітт підкреслює, що, на його думку, українці розуміли всю важкість контрнаступу з самого початку, тому що “важко направляти нові бригади в бій без повітряної підтримки”. Він наголошує на тому, що ЗСУ зіткнулись з усією важкістю розмінування і проходження перешкод.
Ян Бжезінський зауважує, що українській армії доводиться зіткнутись з більшою “ефективністю російської армії” на полі бою, ніж це було до цього.
“Росіянам дали, на жаль, багато часу окопатись і встановити фортифікаційні споруди та мінні поля та вирити траншеї тощо. До того ж звичайно, у них є досвід останніх 18 місяців, який вони використовують, тому вони можуть вести більш ефективну битву ніж вони вели до цього, після початку війни півтора року тому”, – говорить Бжезінський.
На думку Бжезінського, перед українськими силами стоїть важка задача пробити лінії оборони, які побудувала російська армія за останні 8-9 місяців війни. “Українці постійно нагадували всім, що це не буде швидкий карколомний удар. Вони попереджали нас, що це буде тривала робота, яка займе час і матиме свою ціну. Вони неухильно просуваються вперед, тому не варто кидати на Україну рушник (здатись, відмовитись від бою – ГА)”, – говорить Бжезінський. Він наполягає: зараз необхідно давати Україні більше обладнання, давати зброю, яку Захід не давав раніше, що дало б змогу українським силам ефективно просуватись у контрнаступі.
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