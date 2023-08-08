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В чому схожість і різниця китайського та українського планів миру
Китайський міністр закордонних справ Ван Ї телефонував 7 серпня у Москву російському колезі, щоб, як йдеться в офіційному повідомленні Пекіна, обговорити «нові досягнення» «стратегічної співпраці» Китаю з Росії.
Розмова відбулася після того, як китайський посланець Лі Гуей 5-6 серпня брав участь в консультаціях представників понад 40 держав та організацій у Джидді в Саудівській Аравії щодо припинення російської війни в Україні.
Керівник Офісу президента Зеленського Андрій Єрмак, який представляв Україну в Джидді, назвав ту зустріч «ударом по кремлівській владі», ознакою «ізоляції Росії» та окремо заявляв про важливість китайської участі.
«Представник Китаю брав жваву участь у розмовах, висловлював свою думку. Головне, що ми почули від представника Китаю, що Китай готовий і надалі брати участь у цьому форматі», – вказав Єрмак.
Тим часом з офіційного китайського викладу змісту розмови між Пекіном і Москвою виглядає, що Ван Ї вважав за потрібне запевнити Росію в «дружбі» після застережень Москви стосовно зустрічі у Джидді, куди росіян не запрошували.
Згідно з викладом «Ван Ї наголосив, що стосовно української кризи Китай відстоюватиме незалежну й неупереджену позицію, буде об’єктивним та раціональним голосом, активно сприяючи мирним переговорам і шукатиме політичного вирішення будь-яких міжнародних багатосторонніх подій».
Китайські посадовці використовують близьку до російської термінологію, уникаючи слів "війна", "агресія" чи "напад" і вони не згадують, що російська армія окупувала та називає своєю частину території України і вимагає зміни міжнародно визнаних російсько-українських кордонів.
В той час як Андрій Єрмак стверджує, що в основі міжнародних консультацій у Джидді була так звана «Українська формула миру» - 10 положень окреслених президентом Зеленським, то Китай підкреслює, що має свій план - 12 позицій оприлюднених 24 лютого 2023 року в річницю російського вторгнення в Україну.
Українська «формула» і китайські «позиції» мають кілька збігів: зокрема перший український пункт «радіаційна та ядерна безпека» схожий на сьоме і восьме китайське положення про «збереження безпеки атомних електростанцій» і про «зменшення стратегічних ризиків», де Пекін наголошує на недопустимості застосування ядерної чи іншої зброї масового знищення.
І український і китайський плани виокремлюють важливість того, що Зеленський назвав «продовольчою безпекою», а Пекін згадує як «сприяння експорту зерна».
Також схожість українських і китайських позицій помітна у закликах до захисту прав цивільного населення і військовополонених, хоча з українського боку наголошено на потребі «звільнення», а з китайського - на підтримці «обміну полоненими між Росією і Україною».
Китайсько-українські розбіжності
Андрій Єрмак визнав, що на зустрічі в Джидді висловлювалися протилежні думки, хоча не вдавався у подробиці.
Погляд на «китайські позиції» та на «українську формулу» миру дає підстави припускати, що головні відмінності між Пекіном та Києвом полягають в поглядах на умови для припинення вогню, на відповідальність Росії за напад на Україну, на принцип непорушності кордонів і на роль міжнародних санкцій щодо Москви.
Китай як і Україна часто посилаються на дотримання Статуту ООН, але в той час, як українська формула підкреслює, що це означає «відновлення територіальної цілісності України» і «виведення російських військ», то китайські позиції, хоч і виносять у перший пункт вимогу «пошани до суверенітету всіх країн», проте ніяк не згадують про російську окупацію.
Китайський документ говорить про необхідність «припинення бойових дій» і про «відновлення мирних переговорів», повністю уникаючи того, що Україна називає потребою «справедливості», «відшкодування збитків завданих війною», а також «гарантій безпеки» для України.
Натомість Китай виокремлює те, що названо необхідністю «відмови від ментальності Холодної війни» і подано як проблему «розширення військових блоків» та «переслідування своїх безпекових інтересів за рахунок інших».
Ті застереження Пекіна збігаються з позицією Москви, яка виправдовує свій напад на Україну і намагання змінити кордони, загарбавши українських території, тим, що українці, буцімто, загрожують Росії можливим вступом в НАТО.
Пекін як і Москва вважає великою проблемою те, що і в Росії, і в Китаї називають «односторонніми санкціями», натякаючи на міжнародні санкції проти Росії, запроваджені США, ЄС та іншими країнами поза рамками ООН, де росіяни мають право вето й можливість блокувати будь-які невигідні Москві рішення.
Китайські позиції вказують на зацікавленість Пекіна в «збереженні стабільності промислових і постачальних ланцюгів», щоб уникнути негативного впливу «кризи… на відновлення світової економіки».
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"Участь Китаю була продуктивною", – речник Держдепу США. Відео
"Ми дійсно вважаємо, що участь Китаю була продуктивною… Ми давно говорили, що для Китаю було б продуктивним відіграти певну роль у припиненні війни в Україні", – речник Держдепу США Метью Міллер
США нададуть Києву $200 млн допомоги із коштів вивільнених через бухгалтерську помилку
ВАШИНГТОН, 7 серпня (Reuters) – Адміністрація президента США Джо Байдена оголосить про надання Україні нової зброї на суму 200 мільйонів доларів США вже у вівторок, повідомили Reuters офіційні особи США. Кошти надійдуть з суми у 6,2 мільярда доларів, що вивільнились після виявлення бухгалтерської помилки Пентагону, який раніше невірно оцінив мільярдну допомогу Україні, заявили в понеділок двоє американських чиновників.
У травні Пентагон оголосив, що помилково врахував американську зброю, надіслану до Києва за вищою "вартістю заміни", а не "залишковою вартістю". Помилка стосувалась боєприпасів, ракет та іншого обладнання вартістю мільярди доларів, надісланих Києву.
Україні потрібна зброя, яку можна було б доставити зі складів США протягом кількох днів або тижнів, щоб вона могла продовжувати свою боротьбу проти вторгнення Росії – бухгалтерська помилка пішла на користь Києву, оскільки можна надіслати більше обладнання.
Початок використання цих виявлених коштів має важливе значення, оскільки вони являють собою останній із раніше дозволених Конгресом 25,5 мільярдів доларів Президентського розпорядження (PDA), які адміністрація може використати для доставки зброї зі запасів США у випадку надзвичайної ситуації, заявили офіційні особи США.
Наразі Вашингтон складає додатковий бюджетний запит, щоб продовжити допомогу Києву, повідомили представники США.
Очікуване у вівторок оголошення про 200 мільйонів доларів США стане першим траншем із непередбачених надходжень у розмірі 6,2 мільярда доларів в рамках Президентських повноважень на використання коштів (PDA), повідомили чиновники.
У цей пакет увійшло обладнання для розмінування, протитанкова зброя TOW і AT4, гармати та боєприпаси, перехоплювачі протиповітряної оборони виробництва Lockheed Martin Corp (LMT.N) для системи Patriot, ракети з керованою ракетною системою залпового вогню (GMLRS) і протитанкові ракети Javelin, виготовлені спільним підприємством між Lockheed і RTX Corp (RTX.N), та інше обладнання.
Зустріч в Джидді: підсумки, огляд реакцій. Відео
Яких головних домовленостей вдалося досягнути сторонам в Джидді, Саудівська Аравія? Говоримо про результати зустрічі та реакції фахівців.
Росія була проти перемовин у Саудівській Аравії - речник Держдепу
Ми вже давно говорили, що для Китаю було би добре відіграти певну роль у припиненні війни в Україні.Метью Міллер, речник Дреждепу США
Речник Дреждепу США Метью Міллер прокоментував результати переговорів у м. Джидда, що в Саудівському королівстві. За словами посадовця, РФ нині відмовляється від мирних перемовин, але у будь-якому потенційному мирному процесі має лідирувати Україна.
"Саудівська Аравія була господаркою цих переговорів, вони зробили це на прохання України. Ми вважаємо, що їхнє рішення організувати такі перемовини було продуктивним. Так само, як ми вважали продуктивним те, що пару місяців тому вони запросили президента Зеленського приїхати до Саудівської Аравії. Тому я б не хотів заявляти, хто зараз лідирує у цих переговорах.
Нагадаю, що мирні переговори з Росією зараз не ведуться. Тому що Росія відмовилась брати участь у змістовних, повноцінних мирних переговорах. Якщо колись такі перемовини й почнуться, то не з російського боку, лідером буде саме Україна. Своєю чергою, Сполучені Штати будуть раді відіграти будь-яку роль, яка буде корисною для підтримки наших українських партнерів. І ми привітаємо будь-яку іншу країну, яка також захоче відіграти корисну роль", - сказав Міллер журналістам.
Росія, очевидно, була проти цих перемовин. Ви бачили, як протягом вихідних Росія критикувала цю зустріч і критикувала сам факт, що ця зустріч відбулась.Метью Міллер, речник Дреждепу США
За словами речника Держдепу, США вітають участь Китаю у цих перемовинах та заохочують потенційний вклад Пекіна у припинення війни в Україні, за умови їхньої поваги до українського суверенітету та територіальної цілісності.
"Ми дійсно вважаємо, що участь Китаю була продуктивною. Я не буду говорити про подробиці зустрічі, бо вона була приватною. Але ми вважаємо, що їхня участь була продуктивною. Ми вже давно говорили, що для Китаю було б добре відіграти певну роль у припиненні війни в Україні. За умови, якщо ця роль поважала б територіальну цілісність України та її суверенітет. Ми взагалі вважаємо, що для країн корисно бути присутніми та чути безпосередньо позицію України", - зауважив Міллер.
Представник Держдепу також зазначив, що офіційні посадовці США провели власну зустріч із представниками Китаю, в рамках перемовин у Саудівській Аравії.
"Зазначу, що Росія, очевидно, була проти цих перемовин. Ви бачили, як протягом вихідних Росія критикувала цю зустріч і критикувала сам факт, що ця зустріч відбулась. Ми вважаємо, що це продуктивно для будь-якої країни приїхати й почути безпосередньо від України про занепокоєння українців. І було продуктивно, що Китай саме так і вчинив. Також, окрім участі у самих перемовинах, заступниця Держсекретаря Вікторія Нуланд і радник з нацбезпеки Джейк Салліван провели коротку окрему зустріч зі спеціальним посланником Китаю", - каже Міллер.
Нагадаємо, що перемовини у м. Джидда відбулись на минулих вихідних, 5–6 серпня. Темою зустрічей було мирне врегулювання війни в Україні. Окрім представників Києва, до перемовин долучились загалом понад 40 держав. Серед них - США, Китай, Індія, Бразилія, ПАР, Велика Британія, Мексика, Туреччина, Індонезія, Японія, Чилі, країни Євросоюзу та інші.
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