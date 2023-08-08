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Брифінг Голосу Америки

Брифінг. США готуються оголосити новий пакет озброєнь для України

Брифінг. США готуються оголосити новий пакет озброєнь для України
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Брифінг. США готуються оголосити новий пакет озброєнь для України

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Брифінг Голосу Америки - наживо. Сполучені Штати готуються оголосити новий пакет військової допомоги для України на 200 млн доларів. Також говоримо про реакції західних ЗМІ на обстріли Росією Покровська. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.

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