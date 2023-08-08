Брифінг. США готуються оголосити новий пакет озброєнь для України

Брифінг Голосу Америки - наживо. Сполучені Штати готуються оголосити новий пакет військової допомоги для України на 200 млн доларів. Також говоримо про реакції західних ЗМІ на обстріли Росією Покровська. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.