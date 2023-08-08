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Блінкен: "Група Вагнера" намагається скористатись із хаосу в Нігері
Російське об'єднання бойовиків "Група Вагнера" намагається використати собі на користь нестабільність, яка утворилась в Нігері після путчу. Про це в інтерв'ю ВВС у вівторок заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.
Хоча, за оцінками США, Росія та "Група Вагнера" не стоять за організаторами військового путчу, який два тижні тому усунув від влади президента країни Мохамеда Базума, однак, російське угруповання намагається скористатись із ситуації, каже Блінкен.
"Кожне місце, куди йшла "Група Вагнера", за ними йшли смерть, руйнування та експлуатація", - додав головний дипломат США.
З провідниками путчу під час своєї подорожі до Нігеру спілкувалась в.о. заступника держсекретаря США Вікторія Нуланд. Вона застерегла владу в країні від співпраці з "Групою Вагнера", нагадала їм "що безпека погіршується, захист прав людини погіршується, коли приходить "Вагнер", повідомила Нуланд пресі про свою розмову з лідерами путчу.
Діячі в Нігері "добре розуміють ризики для суверенітету, якщо запросити до себе "Групу Вагнера", додала посадовиця в понеділок.
Як Голос Америки повідомляв раніше військові Нігеру, на чолі з генералом Абдурахманом Чіані, усунули від влади президента Нігеру Мохамеда Базума.
У відповідь на заколот, Сполучені Штати та країни Європейського Союзу закликали військових повернути законно обраного президента до влади, а деякі європейські країни наклали санкції на Нігер.
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ООН: Удар РФ по цивільних об'єктах Покровська порушує будь-який принцип гуманності
Державна служба з надзвичайних ситуацій України повідомила про завершення аварійно-рятувальних робіт у п'ятиповерховому житловому будинку, що був пошкоджений внаслідок російського обстрілу ввечері 7 серпня.
"За попередньою інформацією, загинуло 7 осіб, в тому числі 1 співробітник ДСНС, ще 82 людини постраждали. Підрозділами ДСНС було врятовано 8 людей", – йдеться в повідомленні у Telegram.
Координаторка ООН з гуманітарних питань в Україні Деніз Браун заявила: "Абсолютно безжально двічі вдарити в одне й те саме місце протягом кількох хвилин, спричинивши загибель і травмування людей, які швидко прийшли на допомогу постраждалим – у тому числі рятувальників ДСНС України. Вони першими допомагають людям у найважчі часи, і їх потрібно поважати".
"Цей жахливий напад, безумовно, є серйозним порушенням міжнародного гуманітарного права та будь-якого принципу гуманності, - цитує заяву Браун Guardian. - Це доповнює дуже довгий список атак в Україні, включаючи багато нападів за останні кілька днів, які необхідно розслідувати, оскільки вони порушують міжнародне гуманітарне право".
"Важко побачити ці фото… Команда Globe and Mail часто зупинялася в покровському готелі «Дружба», який, як виглядає, був зруйнований під час останнього російського ракетного обстрілу, і ми часто обідали в сусідній піцерії Corleone, яка також постраждала", - твітує журналіст британських видань Globe і Mail Марк Маккіннон.
Журналіст Financial Times Крістофер Міллер також дописує у соцмережі Х (раніше - Twitter): "Російські війська завдали ракетного удару, схожого на атаку по Краматорську, по центру Покровська, а також по готелю «Дружба» та піцерії Corleone, які часто відвідували журналісти. Щонайменше 5 загиблих, 32 поранених, у тому числі 19 поліцейських і працівників служб швидкого реагування поранено внаслідок подвійного удару".
"Ні, це не зображення з Другої світової війни. Це російські ракети в Покровську, ще одному прифронтовому місті, яке Росія прагне стерти", - йдеться у дописі української дослідниці американського аналітичного центру Foreign Policy Research Institute Марини Авдеєвої. Вона також порівнює атаку РФ на піцерію "Ріо" у Краматорську та Corleone у Покровську, адже в обох закладах часто були волонтери та іноземні журналісти, і додала: "Росія усвідомлювала це й атакувала".
Джеймс Вотерхаус, кореспондент BBC в Україні, згадує: "У травні ми були в Покровську, розповідаючи про тисячі людей, які повертаються туди жити ближче до лінії фронту. Вони продовжують ігнорувати попередження місцевої влади триматися подалі через реальні ризики. Кадри рятувальних команд, які розбирають завали, нагадують про те, наскільки ці небезпеки зберігаються. Це місто, яке постійно перебуває у стані війни, де цивільні перемішуються із солдатами".
Попри численні свідчення з місця подій, у Кремлі нині безпідставно звітували про начебто ураження "пункту керування" українських військ.
Раніше Офіс генерального прокурора України припустив, що Москва здійснила обстріл ракетами "Іскандер".
При цьому голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко під час онлайн-брифінгу в аналітичному центрі CEPA заявив, що Росія застосовує на Донеччині тактику випаленої землі, бо не досягає очікуваних успіхів на полі бою.
А в ефірі Радіо Свобода він сказав, що тактику повторних ударів російські сили використовують не вперше.
"О 19:15 відбувся перший ракетний удар. 19:52 відбувся другий удар. Є відпрацьований алгоритм не виїжджати на місце у залежності від категорії обстрілів - виїжджати через певний проміжок часу. Але у даному випадку було влучання в житловий багатоквартирний будинок, де під завалами могли перебувати люди. Тому одразу ж і слідчо-оперативна група, і ДСНС, працівники військової адміністрації виїхали на місце для того, щоб проводити рятувальну операцію", – сказав Кириленко і пояснив, що щойно було отримано сигнал про повторний удар, територію огородили, а людей розосередили, що допомогло врятувати велику кількість людей.
Літаки F-16 чи ракети ATACMS - яка зброя змінить хід війни в Україні. Аналіз експертів
Підготовка до тренувань українських військових на винищувачах F-16 уповільнюється через те, що деякі країни бояться провокувати Росію. Про це в інтерв'ю Голосу Америки заявив колишній Верховний командувач об'єднаних сил НАТО у Європі, американський генерал у відставці Філіп Брідлав.
"Багато країн готові, наші європейські союзники вже готові, вони поділились своїми планами й готові починати. Я думаю, що основне уповільнення цього процесу відбувається всередині моєї країни (у США - ред.), в нашій столиці. Є стриманість щодо швидких дій через побоювання, що пан Путін може спричинити певні важливі події. Як я вже казав багато разів, ситуація з F-16 - це якраз той випадок”, - зазначив генерал.
Путінська війна щодо стримування Заходу має шалений успіх. ... І сповільнила такі речі як надсилання F-16.Генерал у відставці Філіп Брідлав
Брідлав вважає, що у питанні надання Україні винищувачів, російська політика залякування Заходу показала неабияку ефективність.
“Сухопутні війська пана Путіна підводять його на полі. Але путінська війна залякування, його війна щодо стримування Заходу має шалений успіх. І це те, над чим він (Путін) наполегливо працює. Це залякування призвело до стримування, і сповільнило такі речі, як надсилання F-16”, - додав колишній очільник сил НАТО у Європі.
При цьому, саме F-16, вважають експерти, можуть кардинально змінити хід війни в Україні.
Навіть ракети великої дальності, якими потенційно можна було б обстрілювати Крим або територію Росії, не мали б такого значення, як західна авіація - каже в інтерв'ю Голосу Америки Гарі Шмітт, експерт з питань національної безпеки та оборони в Американському Інституті підприємництва.
"Я думаю, що чим більше можливостей ми дамо їм на полі бою, тим швидше закінчиться війна. І це головне. Розгром армії є ключем до будь-якої довгострокової можливості переговорів про мир. І поки цього не буде зроблено, все інше буде побічним шоу. Захід, можливо, сумнівається в тому, чи надавати Україні зброю, яка може дістатися до Росії, але я насправді не думаю, що це головна проблема, порівняно з тим, коли йдеться про надання інших видів зброї, які потрібні українцям. Наприклад, F-16, от це може переломити хід війни в Україні”, - аналізує Гарі Шмітт з Американського Інституту підприємництва
Схожу думку висловив Іан Бжезинський з аналітичного центру “Атлантична Рада”: “Ми досі не даємо Україні того, що їй потрібно, з точки зору можливостей проникнути далеко в російські лінії постачання, командні центри та інші місця, які вони повинні знищити, щоб продовжувати здійснювати цей контрнаступ”.
Ракети ATACMS надали б Україні “надзвичайні можливості”, розповів Голосу Америки Роберт Гамільтон, директор Євразійської програми в Інституті досліджень закордонної політики. Вони б дозволили ЗСУ ще більше послабити російську логістику. Коментуючи нинішні обстріли на великих дистанціях по російській території чи окупованому Криму, Гамільтон каже: ці атаки послаблюють російську “бойову міць”.
“Вони завдають шкоди здатності Росії посилювати свою бойову міць, атакуючи військові об’єкти, центри матеріально-технічного забезпечення, атакуючи щонайменше дев’ять нафтосховищ, вони послаблюють логістичні можливості Росії, її здатність забезпечувати свої війська паливом та технікою”, - зазначив аналітик Інституту досліджень закордонної політики.
Гамільтон не погоджується з думками деяких своїх колег щодо сповільнення процесу тренувань українців на F-16. На його думку, тренування українських пілотів ще не почалися, тому що підготовка до цього процесу забирає більше часу.
“Цей процес потребує часу, щоб навчити пілотів, щоб отримати технічне обслуговування запасних частин, не лише навчити пілотів, але й техніків, і людей, які обслуговують реактивні літаки. Отже, це те, що необхідно зробити", - розповідає Роберт Гамільтон.
За його словами, тренування на західних літаках може бути втричі довшим, ніж навчання на важких танках.
"Ми бачили, що на підготовку на танках, і навіть на Бредлі - хоча це значно простіші технології - пішли місяці, щоб навчити людей правильно ними користуватися, а потім отримати їх і переконатися, що їх можна використовувати належним чином, не просто кидати в бій без будь-якої підтримки. Отже, ви берете цей графік навчань на танках чи Бредлі та, подвоюєте або потроюєте його для підготовки на F-16. То ж я не думаю, що це якась навмисна спроба уповільнити процес, щоб не провокувати росіян”, - розповів Роберт Гамільтон у коментарі Голосу Америки.
Як повідомляв Голос Америки, у липні Білий дім заявляв, що підготовка українських військових на винищувачах F-16 розпочнеться, як тільки європейці будуть готові.
"Президент дав зелене світло, і ми дозволимо, підтримаємо, сприятимемо і фактично надамо необхідні інструменти для того, щоб українці почали навчатися на F-16, як тільки європейці будуть готові", - заявив радник з національної безпеки Джейк Салліван.
Цього ж місяця президент США Джо Байден визнавав, що розглядає можливість надання Україні ракет великої дальності ATACMS.
- Голос Америки
Хакери з Північної Кореї проникли у комп’ютерні мережі російського розробника ракет “НПО Машинобудування” - Reuters
Елітні кіберзлочинці, пов’язані з урядом Північної Кореї, проникли до комп’ютерних мереж російської компанії “НПО Машинобудування”, яка здійснює розробку балістичних і крилатих ракет, повідомляє Reuters на основі власного аналізу отриманої технічної документації та висновків спеціалістів з кібербезпеки американської компанії SentinelLabs.
Групи північнокорейських хакерів, відомі як ScarCruft та Lazarus, мали доступ до мережі і даних російської компанії принаймні протягом п’яти місяців, приблизно з кінця 2021 року і аж до травня 2022 року, коли їх було викрито інженерами компанії. Зокрема, як зазначено в аналізі Reuters, хакери мали змогу дивитися електронне листування “НПО Маш”, а також отримали доступ до мереж і могли витягати з них дані. Однак, Reuters не зміг достовірно встановити, до яких саме даних мали доступ кібершахраї, і чи вони викрадали інформацію.
Примітно, що протягом декількох місяців після проникнення хакерів у “НПО Машинобудування”, Північна Корея оголосила про декілька успіхів у своїй власній програмі з розробки балістичних ракет. Однак, неможливо переконливо відповісти на питання, чи ці події пов’язані між собою.
Що стосується розголосу про факт кібершахрайства, вчиненого Північною Кореєю проти своєї союзниці Росії, то він стався незабаром після візиту міністра оборони РФ до Північної Кореї з нагоди 70-ї річниці закінчення Корейської війни. Це перший візит міністра оборони Росії до Північної Кореї з часів розпаду СРСР у 1991-му році, вказує Reuters.
Російська компанія “НПО Машинобудування”, розташована у підмосковному Реутові, відома як один з найбільших розробників ракетної техніки та супутників в РФ, зокрема гіперзвукових протикорабельних ракет “Циркон”, здатних розвивати швидкість у дев’ять разів вищу за швидкість звуку, за інформацією розробника. “НПО Маш” пов’язаний з російським акціонерним товариством “Корпорація Тактичне Ракетне Озброєння”, і перебуває під санкціями у кількох західних країнах, в тому числі у США, з огляду на свою діяльність та участь у війні Росії проти України.
Як вважають експерти, з якими спілкувався Reuters, розробки російської компанії в кількох сферах могли бути цікаві Північній Кореї, включаючи гіперзвукові ракетні технології та розробки у сфері ракетного палива і заправки ракет.
Водночас, на думку експертів, доступ до інформації щодо технологічних розробок “НПО Маш” у сфері гіперзвукових ракет не означає, що Північна Корея може одразу запровадити подібні технології у своїй власній програмі ракетних озброєнь, хоч така інформація є вкрай корисною для програми загалом.
Що стосується технологій в сфері ракетного палива, один з продуктів “НПО Маш” – міжконтинентальна балістична ракета, яку заправляють паливом прямо на заводі під час виготовлення. Це дозволяє уникнути необхідності заправляти ракету на стартовому майданчику, зменшуючи час, необхідний перед запуском, та ускладнюючи виявлення і знищення ракети до запуску. Примітно, зазначає Reuters, що Північна Корея наприкінці 2021 року оголосила про запровадження подібних технологій у своїй програмі.
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