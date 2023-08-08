Блінкен: "Група Вагнера" намагається скористатись із хаосу в Нігері

Підготовка до тренувань українських військових на винищувачах F-16 уповільнюється через те, що деякі країни бояться провокувати Росію. Про це в інтерв'ю Голосу Америки заявив колишній Верховний командувач об'єднаних сил НАТО у Європі, американський генерал у відставці Філіп Брідлав.

"Багато країн готові, наші європейські союзники вже готові, вони поділились своїми планами й готові починати. Я думаю, що основне уповільнення цього процесу відбувається всередині моєї країни (у США - ред.), в нашій столиці. Є стриманість щодо швидких дій через побоювання, що пан Путін може спричинити певні важливі події. Як я вже казав багато разів, ситуація з F-16 - це якраз той випадок”, - зазначив генерал.

Путінська війна щодо стримування Заходу має шалений успіх. ... І сповільнила такі речі як надсилання F-16.

Брідлав вважає, що у питанні надання Україні винищувачів, російська політика залякування Заходу показала неабияку ефективність.

“Сухопутні війська пана Путіна підводять його на полі. Але путінська війна залякування, його війна щодо стримування Заходу має шалений успіх. І це те, над чим він (Путін) наполегливо працює. Це залякування призвело до стримування, і сповільнило такі речі, як надсилання F-16”, - додав колишній очільник сил НАТО у Європі.

При цьому, саме F-16, вважають експерти, можуть кардинально змінити хід війни в Україні.

Навіть ракети великої дальності, якими потенційно можна було б обстрілювати Крим або територію Росії, не мали б такого значення, як західна авіація - каже в інтерв'ю Голосу Америки Гарі Шмітт, експерт з питань національної безпеки та оборони в Американському Інституті підприємництва.

"Я думаю, що чим більше можливостей ми дамо їм на полі бою, тим швидше закінчиться війна. І це головне. Розгром армії є ключем до будь-якої довгострокової можливості переговорів про мир. І поки цього не буде зроблено, все інше буде побічним шоу. Захід, можливо, сумнівається в тому, чи надавати Україні зброю, яка може дістатися до Росії, але я насправді не думаю, що це головна проблема, порівняно з тим, коли йдеться про надання інших видів зброї, які потрібні українцям. Наприклад, F-16, от це може переломити хід війни в Україні”, - аналізує Гарі Шмітт з Американського Інституту підприємництва

Схожу думку висловив Іан Бжезинський з аналітичного центру “Атлантична Рада”: “Ми досі не даємо Україні того, що їй потрібно, з точки зору можливостей проникнути далеко в російські лінії постачання, командні центри та інші місця, які вони повинні знищити, щоб продовжувати здійснювати цей контрнаступ”.

Ракети ATACMS надали б Україні “надзвичайні можливості”, розповів Голосу Америки Роберт Гамільтон, директор Євразійської програми в Інституті досліджень закордонної політики. Вони б дозволили ЗСУ ще більше послабити російську логістику. Коментуючи нинішні обстріли на великих дистанціях по російській території чи окупованому Криму, Гамільтон каже: ці атаки послаблюють російську “бойову міць”.

“Вони завдають шкоди здатності Росії посилювати свою бойову міць, атакуючи військові об’єкти, центри матеріально-технічного забезпечення, атакуючи щонайменше дев’ять нафтосховищ, вони послаблюють логістичні можливості Росії, її здатність забезпечувати свої війська паливом та технікою”, - зазначив аналітик Інституту досліджень закордонної політики.

Гамільтон не погоджується з думками деяких своїх колег щодо сповільнення процесу тренувань українців на F-16. На його думку, тренування українських пілотів ще не почалися, тому що підготовка до цього процесу забирає більше часу.

“Цей процес потребує часу, щоб навчити пілотів, щоб отримати технічне обслуговування запасних частин, не лише навчити пілотів, але й техніків, і людей, які обслуговують реактивні літаки. Отже, це те, що необхідно зробити", - розповідає Роберт Гамільтон.

За його словами, тренування на західних літаках може бути втричі довшим, ніж навчання на важких танках.

"Ми бачили, що на підготовку на танках, і навіть на Бредлі - хоча це значно простіші технології - пішли місяці, щоб навчити людей правильно ними користуватися, а потім отримати їх і переконатися, що їх можна використовувати належним чином, не просто кидати в бій без будь-якої підтримки. Отже, ви берете цей графік навчань на танках чи Бредлі та, подвоюєте або потроюєте його для підготовки на F-16. То ж я не думаю, що це якась навмисна спроба уповільнити процес, щоб не провокувати росіян”, - розповів Роберт Гамільтон у коментарі Голосу Америки.

Як повідомляв Голос Америки, у липні Білий дім заявляв, що підготовка українських військових на винищувачах F-16 розпочнеться, як тільки європейці будуть готові.

"Президент дав зелене світло, і ми дозволимо, підтримаємо, сприятимемо і фактично надамо необхідні інструменти для того, щоб українці почали навчатися на F-16, як тільки європейці будуть готові", - заявив радник з національної безпеки Джейк Салліван.

Цього ж місяця президент США Джо Байден визнавав, що розглядає можливість надання Україні ракет великої дальності ATACMS.