ООН: Удар РФ по цивільних об'єктах Покровська порушує будь-який принцип гуманності

Державна служба з надзвичайних ситуацій України повідомила про завершення аварійно-рятувальних робіт у п'ятиповерховому житловому будинку, що був пошкоджений внаслідок російського обстрілу ввечері 7 серпня.

"За попередньою інформацією, загинуло 7 осіб, в тому числі 1 співробітник ДСНС, ще 82 людини постраждали. Підрозділами ДСНС було врятовано 8 людей", – йдеться в повідомленні у Telegram.

Координаторка ООН з гуманітарних питань в Україні Деніз Браун заявила: "Абсолютно безжально двічі вдарити в одне й те саме місце протягом кількох хвилин, спричинивши загибель і травмування людей, які швидко прийшли на допомогу постраждалим – у тому числі рятувальників ДСНС України. Вони першими допомагають людям у найважчі часи, і їх потрібно поважати".

"Цей жахливий напад, безумовно, є серйозним порушенням міжнародного гуманітарного права та будь-якого принципу гуманності, - цитує заяву Браун Guardian. - Це доповнює дуже довгий список атак в Україні, включаючи багато нападів за останні кілька днів, які необхідно розслідувати, оскільки вони порушують міжнародне гуманітарне право".

"Важко побачити ці фото… Команда Globe and Mail часто зупинялася в покровському готелі «Дружба», який, як виглядає, був зруйнований під час останнього російського ракетного обстрілу, і ми часто обідали в сусідній піцерії Corleone, яка також постраждала", - твітує журналіст британських видань Globe і Mail Марк Маккіннон.

Журналіст Financial Times Крістофер Міллер також дописує у соцмережі Х (раніше - Twitter): "Російські війська завдали ракетного удару, схожого на атаку по Краматорську, по центру Покровська, а також по готелю «Дружба» та піцерії Corleone, які часто відвідували журналісти. Щонайменше 5 загиблих, 32 поранених, у тому числі 19 поліцейських і працівників служб швидкого реагування поранено внаслідок подвійного удару".

"Ні, це не зображення з Другої світової війни. Це російські ракети в Покровську, ще одному прифронтовому місті, яке Росія прагне стерти", - йдеться у дописі української дослідниці американського аналітичного центру Foreign Policy Research Institute Марини Авдеєвої. Вона також порівнює атаку РФ на піцерію "Ріо" у Краматорську та Corleone у Покровську, адже в обох закладах часто були волонтери та іноземні журналісти, і додала: "Росія усвідомлювала це й атакувала".

Джеймс Вотерхаус, кореспондент BBC в Україні, згадує: "У травні ми були в Покровську, розповідаючи про тисячі людей, які повертаються туди жити ближче до лінії фронту. Вони продовжують ігнорувати попередження місцевої влади триматися подалі через реальні ризики. Кадри рятувальних команд, які розбирають завали, нагадують про те, наскільки ці небезпеки зберігаються. Це місто, яке постійно перебуває у стані війни, де цивільні перемішуються із солдатами".

Попри численні свідчення з місця подій, у Кремлі нині безпідставно звітували про начебто ураження "пункту керування" українських військ.

Раніше Офіс генерального прокурора України припустив, що Москва здійснила обстріл ракетами "Іскандер".

При цьому голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко під час онлайн-брифінгу в аналітичному центрі CEPA заявив, що Росія застосовує на Донеччині тактику випаленої землі, бо не досягає очікуваних успіхів на полі бою.

А в ефірі Радіо Свобода він сказав, що тактику повторних ударів російські сили використовують не вперше.

"О 19:15 відбувся перший ракетний удар. 19:52 відбувся другий удар. Є відпрацьований алгоритм не виїжджати на місце у залежності від категорії обстрілів - виїжджати через певний проміжок часу. Але у даному випадку було влучання в житловий багатоквартирний будинок, де під завалами могли перебувати люди. Тому одразу ж і слідчо-оперативна група, і ДСНС, працівники військової адміністрації виїхали на місце для того, щоб проводити рятувальну операцію", – сказав Кириленко і пояснив, що щойно було отримано сигнал про повторний удар, територію огородили, а людей розосередили, що допомогло врятувати велику кількість людей.