Які саме танки "Абрамс" отримає Україна?

Перші американські танки “Абрамс” для України буде відправлено зі США вже у серпні. Вони очікувано надійдуть в Україну у вересні, після ремонту і переобладнання у Німеччині, повідомили в Пентагоні. Як повідомляв Голос Америки, рішення про відправку було остаточно ухвалене у США 7 серпня, а у пакет ввійде усе необхідне для бойової роботи танків, включаючи боєприпаси, запчастини, паливне обладнання, ремонтні засоби.

За словами української депутатки Кіри Рудик, поширеними через мережу X (в минулому Twitter), танки мають надійти до осені: “Офіційно: першу партію американських танків Abrams схвалили до відправлення в Україну. Повний пакет має надійти в Україну на початку осені. Осінь буде спекотнішою, ніж зазвичай”.

Вони готові. Тепер їх потрібно доставити в Європу, а далі в Україну разом з усім, що йде разом з ними: боєприпаси, запчастини, паливне обладнання, ремонтні засоби. Це не тільки танки, це весь пакет

Білий дім у січні 2023 року оголосив про наміри передати Україні 31 “Абрамс” найновішої модифікації М1А2. Однак, враховуючи, що надання цієї модифікації танків могло зайняти близько року, наприкінці березня, США прийняли рішення надати Україні попередню модифікацію М1А1. Це дозволило США значно пришвидшити надання “Абрамсів”.

На додаток, як зазначає американське видання Newsweek, цитуючи речника Пентагону бригадного генерала Пета Райдера, ця старіша модифікація танку має “дуже подібні якості” до більш новітньої М1А2.

“Мова йде про те, щоб цей важливий бойовий потенціал якнайшвидше перейшов до рук українців”, – пояснив Райдер, адже, серед іншого, тренування на більш складних модифікаціях займатиме довше часу, а обслуговування буде складнішим.

Зокрема, старіша модифікація М1А1 має такі самі 120-міліметрову гармату та великокаліберний кулемет 50-го калібру, а також подібні характеристики маневровості та живучості у порівнянні з більш новітніми модифікаціями, зазначає Newsweek з посиланням на джерела в Збройних силах США.

На відміну від новішої модифікації М1А2, старіші “Абрамси” М1А1, які отримає Україна, не мають броні зі збідненого урану, важать 67 тонн (у порівнянні з 73 тонами для М1А2), та не обладнані деякими системами активного захисту і приладами навігації і наведення.

Водночас, наразі достеменно невідомо, яку саме електронну “начинку” передадуть українським військовим, зважаючи, що деякі пізніші моделі “Абрамсів” модифікації М1А1 мали певні оновлення для покращення ситуаційної обізнаності. Головне оновлення на цих старіших машинах стосувалося прицільних пристроїв танку, включно з єдиною інфрачервоною прицільною системою переднього виду другого покоління та додатковою тактичною інформаційною системою, зазначила в інтерв’ю Newsweek Марина Мірон, дослідник Відділу вивчення війни Королівського коледжу Лондона, Велика Британія.

Українські військові розпочали навчання на “Абрамсах” в Німеччині цього літа. За інформацією Deutsche Welle, курс навчання триватиме близько 10 тижнів, а пройдуть його загалом приблизно 250 українських військових.

“Абрамс” буде вже третім західним основним бойовим танком, який отримає Україна від партнерів, на додаток до німецьких “Леопардів” та британських “Челенджерів”. Загальну порівняльну характеристику і думки експертів щодо цих трьох бойових машин Голос Америки вже подавав раніше у своїх матеріалах.

Що стосується подальшого підсилення українських сил західними танками, за вчорашньою інформацією бельгійського видання Business AM, невідома країна викупила у бельгійської компанії OIP Land Systems невказану кількість танків “Леопард-1”, які будуть відремонтовані і переобладнані, а потім передані Україні.