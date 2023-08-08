Україна має право обстрілювати об’єкти в Росії, - експерти. ЧАС-ТАЙМ

В ефірі Час-Тайм. Атаки росіян на Покровськ, як і всі їхні напади на Україну, продовжують демонструвати те, що Кремль не хоче брати участі у справжніх мирних переговорах, - речник Держдепу США. Адміністрація США оголосить про надання Україні нової зброї на суму $200 млн, повідомили Reuters офіційні особи США. Павло Кириленко: Росія застосовує на Донеччині тактику випаленої землі, бо не має очікуваних успіхів на полі бою. Україна має право обстрілювати об’єкти в Росії, - військові експерти в інтерв’ю Голосу Америки. Світ відзначає річницю початку війни Росії проти Грузії. Волонтери з Одеси влаштовують для дітей Херсонщини імпровізовані шоу-програми. У Лос-Анджелесі з'явився перший ресторан української кухні.