«Це відображає відмову Росії від мирних переговорів». Держдеп про удар по Покровську

Речник Державного департаменту США Метью Міллер сказав, що обстріл міста Покровськ у в Донецькій області «відображає відмову Росії брати участь у справжніх мирних переговорах», але він не вважає, що це є «прямою реакцією» на нещодавні консультації щодо миру в Україні, що проходили в у Саудівській Аравії.

Відповідаючи на запитаня під час брифінгу в Державному департаменті, Міллер сказав, що росіяни постійно стріляють по цивільних об'єктах.

“Ми бачили, як росіяни цілили по цивільній інфраструктурі, будинках, багатоповерхівках, школах та лікарнях - це триває повсякчас”, – речник Державного департаменту США Метью Міллер на брифінгу у вівторок.

«Вони постійно це робили від початку війни, тому я б не казав, що це була пряма відповідь Росії на переговори щодо забезпечення стабільного миру. Але, звичайно, я думаю, що це відображає відмову Росії брати участь у справжніх мирних переговорах» - заявив речник Держдепу у контексті запитання про переговори про встановлення миру, що проходили протягом вихідних у саудівській Джидді.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій України, внаслідок удару ракетними комплексами "Іскандер" ввечері 7 серпня по центру Покровська загинуло 7 осіб, 81 людина травмована. Напад стався на наступний день після завершення міжнародних переговорів в Саудівській Аравії щодо закінчення війни в Україні.

Напади поршують гуманітарне право – представниця ООН

Раніше атаку на Покровську засудила координаторка ООН з гуманітарних питань в Україні Деніз Браун.

"Цей жахливий напад, безумовно, є серйозним порушенням міжнародного гуманітарного права та будь-якого принципу гуманності, - цитує заяву Браун Guardian.

«Він поповнює дуже довгий список атак в Україні, включаючи багато нападів за останні кілька днів, які необхідно розслідувати, оскільки вони порушують міжнародне гуманітарне право», – додала вона.

Виступаючи на події аналітичного центру у Вашингтоні, голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко вважає, що Росія застосовує на Донеччині «тактику випаленої землі», бо не досягає очікуваних успіхів на полі бою.

"Не маючи успіхів тих, на які вони розраховували на фронті, Російська Федерація просто демонструє всьому світу та Україні свою нелюдяність, і те, що для них будь-які правила війни, міжнародні конвенції просто неписані, що вони їх не дотримувались і не будуть дотримуватись», - заявив Кириленко під час онлайн-брифінгу в аналітичному центрі CEPA.