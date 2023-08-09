Удар РФ по Покровську. Реакція Держдепу США. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Сьогодні в Студії Вашингтон. Атаки росіян на Покровськ, як і всі їхні напади на Україну, продовжують демонструвати те, що Кремль не хоче брати участі у справжніх мирних переговорах, - речник Держдепу США. Павло Кириленко: Росія застосовує на Донеччині тактику випаленої землі, бо не має очікуваних успіхів на полі бою.