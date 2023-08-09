Спеціальні потреби

Learning English
Мови
Наживо
site logo site logo
Попередній Наступний
Breaking News

Студія Вашингтон

Удар РФ по Покровську. Реакція Держдепу США. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Удар РФ по Покровську. Реакція Держдепу США. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
Embed
Удар РФ по Покровську. Реакція Держдепу США. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

No media source currently available

0:00 0:04:59 0:00
Direct link

Сьогодні в Студії Вашингтон. Атаки росіян на Покровськ, як і всі їхні напади на Україну, продовжують демонструвати те, що Кремль не хоче брати участі у справжніх мирних переговорах, - речник Держдепу США. Павло Кириленко: Росія застосовує на Донеччині тактику випаленої землі, бо не має очікуваних успіхів на полі бою.

Випуски

Усі випуски
Телевізійні Програми Радіо Програми
Back to top
XS
SM
MD
LG