Удар РФ по Покровську. Реакція Держдепу США. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
Сьогодні в Студії Вашингтон. Атаки росіян на Покровськ, як і всі їхні напади на Україну, продовжують демонструвати те, що Кремль не хоче брати участі у справжніх мирних переговорах, - речник Держдепу США. Павло Кириленко: Росія застосовує на Донеччині тактику випаленої землі, бо не має очікуваних успіхів на полі бою.
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