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Європейці відновлюють танки Леопард-1 для українського контрнаступу
Партнери України намагаються підтримувати потік бронетехніки, зокрема танків та іншого спорядження й амуніції, потрібних українській армії для контрнаступу, який за визнанням українських представників і західних коментаторів важкий і напевне буде тривалий.
Згідно з повідомленнями про бої цього літа певна кількість західної бронетехніки українських військових зокрема танки Леопард були втрачені, або потребують ремонту.
Американський аналітичний центр Інститут дослідження війни ISW на початку серпня наголосив, що «Україні буде потрібно набагато більше західної бронетехніки включно з танками і бойовими машинами піхоти» на додаток до спорядження для розчищення російських мінних полів, що стримують український наступ.
Україна готується незабаром мати новітні американські танки Абрамс, отримавши раніше окрім німецьких Леопардів-2 і британські танки Челленжер-2.
Партнери України також оновлюють для української армії старішу техніку, зокрема самохідні броньовані зенітні бронемашини Гепард, що виявилися ефективними проти БПЛА, а також танки Леопард першої модифікації.
Леопард-1 виготовляли в Німеччині з 1960-х років. Вони менші і мають гармати іншого калібру в порівнянні з новішими танками Леопард-2.
Цього тижня повідомлено про партію з кількох десятків Леопард-1, які колись були на озброєнні бельгійської армії.
Ті 50 танків були зняті з озброєння і впродовж п’яти років належали приватній компанії OIP Land Systems, яка тепер каже, що продала їх уряду у Європі.
Директор OIP Land Systems Фредді Верслуйс підтвердив продаж і заявив, що танки призначені для України, хоча не повідомив про ціну і про купця, посилаючись на закритість цієї інформації відповідно до умов контракту.
Верслуйс написав на своїй сторінці в мережі Linkedin, що частина тих Леопардів-1 буде використана для запчастин, а решта будуть оновлені.
Німецька газета Handelsblatt пише, що ті танки придбала компанія Rheinmetall в Німеччині, яка буде їх відновлювати і готувати більшість з них для відправлення в Україну.
Rheinmetall, а також німецький уряд досі не коментували повідомлення OIP Land Systems і дані агенції Reuters, що Німеччина оплатила купівлю принаймні 32 танків Леопард-1 для відновлення і передачі Україні в межах пакету допомоги, яку Берлін оголосив під час саміту НАТО у Вільнюсі в липні.
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Німеччина хоче продовжити розгортання Patriot у Польщі до кінця року
Німеччина запропонувала Польщі продовжити розгортання трьох підрозділів ППО Patriot до кінця 2023 року, повідомило міністерство оборони в Берліні у вівторок. "Продовження після кінця 2023 року не передбачається", - йдеться в заяві міністерства.
Разом із трьома підрозділами протиповітряної оборони Patriot приблизно 300 німецьких солдатів розмістили після падіння української ракети ППО у польському селі Пшеводув. Німецькі системи базуються в місті Замосць за 50 км від українського кордону для захисту, зокрема, залізничного сполучення з Україною.
Загалом після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому країни НАТО почали посилювати протиповітряну оборону в Східній Європі.
Більш як десять союзників на чолі з Німеччиною в жовтні розпочали ініціативу для спільного придбання систем протиповітряної оборони для кількох рівнів загроз, включаючи Patriot. Окрім Польщі, німецькі сили дислокували 2 системи Patriot у Словаччині.
Берлін та Варшава мають суперечки з багатьох питань
Як відзначає Reuters, відносини між офіційним Берліном і правлячою націоналістичною партією "Право і справедливість" у Варшаві стали напруженими. Сторони розходяться у думках з низки тем: від постачань зброї Києву до міграційної угоди з ЄС, яку Польща відхилила.
Крім того, суперечкою на офіційному рівні супроводжувалось створення у Польщі центрів для ремонту німецьких танків Leopard, пошкоджених на полі бою в Україні.
Так, на початку липня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус підтвердив, що процес і досі перебуває на стадії переговорів, хоча домовленість була оголошена ще у квітні. Тоді з німецького боку натякали, що польська компанія хоче стягувати завищені ціни за відновлення техніки. Але у кінці липня польський міністр оборони Маріуш Блащак заявив, що у Польщу для ремонту прибули перші два танки Leopard.
У Польщі зростають побоювання загроз з боку Білорусі
За словами європейських представників, загрози для східноєвропейських країн ЄС також виходять з боку Білорусі, куди було перекинуто найманців російської приватної військової компанії "Вагнер".
Як заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, "вагнерівців" перемістили ближче до східного флангу НАТО, щоб дестабілізувати Альянс.
"Ми повинні усвідомлювати, що кількість провокацій зростатиме", – сказав він після зустрічі з президентом Литви Гітанасом Науседою.
Нині прикордонна служба Литви оголосила, що планує найближчим часом збільшити контингент на кордоні з Білоруссю у відповідь на присутність там "вагнерівців". Також сьогодні президент Латвії Едгар Рінкевічс відвідав кордон країни із Білоруссю та Росією, де відзначив "суттєву кількість" провокацій з боку Москви і Мінська, що змусило країну посилити спостереження на кордоні.
Представник зовнішньополітичної служби Євросоюзу Петер Станьо назвав військові навчання Білорусі біля кордонів сусідніх із нею держав ЄС провокацією режиму Олександра Лукашенка, повідомляє Deutsche Welle. Проте раніше у Білому домі заявили, що "Група Вагнера" не становить безпосередньої загрози для НАТО.
У статті використано матеріали Reuters
- Голос Америки
«Це відображає відмову Росії від мирних переговорів». Держдеп про удар по Покровську
Речник Державного департаменту США Метью Міллер сказав, що обстріл міста Покровськ у в Донецькій області «відображає відмову Росії брати участь у справжніх мирних переговорах», але він не вважає, що це є «прямою реакцією» на нещодавні консультації щодо миру в Україні, що проходили в у Саудівській Аравії.
Відповідаючи на запитаня під час брифінгу в Державному департаменті, Міллер сказав, що росіяни постійно стріляють по цивільних об'єктах.
“Ми бачили, як росіяни цілили по цивільній інфраструктурі, будинках, багатоповерхівках, школах та лікарнях - це триває повсякчас”, – речник Державного департаменту США Метью Міллер на брифінгу у вівторок.
«Вони постійно це робили від початку війни, тому я б не казав, що це була пряма відповідь Росії на переговори щодо забезпечення стабільного миру. Але, звичайно, я думаю, що це відображає відмову Росії брати участь у справжніх мирних переговорах» - заявив речник Держдепу у контексті запитання про переговори про встановлення миру, що проходили протягом вихідних у саудівській Джидді.
За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій України, внаслідок удару ракетними комплексами "Іскандер" ввечері 7 серпня по центру Покровська загинуло 7 осіб, 81 людина травмована. Напад стався на наступний день після завершення міжнародних переговорів в Саудівській Аравії щодо закінчення війни в Україні.
Напади поршують гуманітарне право – представниця ООН
Раніше атаку на Покровську засудила координаторка ООН з гуманітарних питань в Україні Деніз Браун.
"Цей жахливий напад, безумовно, є серйозним порушенням міжнародного гуманітарного права та будь-якого принципу гуманності, - цитує заяву Браун Guardian.
«Він поповнює дуже довгий список атак в Україні, включаючи багато нападів за останні кілька днів, які необхідно розслідувати, оскільки вони порушують міжнародне гуманітарне право», – додала вона.
Виступаючи на події аналітичного центру у Вашингтоні, голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко вважає, що Росія застосовує на Донеччині «тактику випаленої землі», бо не досягає очікуваних успіхів на полі бою.
"Не маючи успіхів тих, на які вони розраховували на фронті, Російська Федерація просто демонструє всьому світу та Україні свою нелюдяність, і те, що для них будь-які правила війни, міжнародні конвенції просто неписані, що вони їх не дотримувались і не будуть дотримуватись», - заявив Кириленко під час онлайн-брифінгу в аналітичному центрі CEPA.
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