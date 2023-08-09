Європейці відновлюють танки Леопард-1 для українського контрнаступу

Партнери України намагаються підтримувати потік бронетехніки, зокрема танків та іншого спорядження й амуніції, потрібних українській армії для контрнаступу, який за визнанням українських представників і західних коментаторів важкий і напевне буде тривалий.

Згідно з повідомленнями про бої цього літа певна кількість західної бронетехніки українських військових зокрема танки Леопард були втрачені, або потребують ремонту.

Американський аналітичний центр Інститут дослідження війни ISW на початку серпня наголосив, що «Україні буде потрібно набагато більше західної бронетехніки включно з танками і бойовими машинами піхоти» на додаток до спорядження для розчищення російських мінних полів, що стримують український наступ.

Україна готується незабаром мати новітні американські танки Абрамс, отримавши раніше окрім німецьких Леопардів-2 і британські танки Челленжер-2.

Партнери України також оновлюють для української армії старішу техніку, зокрема самохідні броньовані зенітні бронемашини Гепард, що виявилися ефективними проти БПЛА, а також танки Леопард першої модифікації.

Леопард-1 виготовляли в Німеччині з 1960-х років. Вони менші і мають гармати іншого калібру в порівнянні з новішими танками Леопард-2.

Цього тижня повідомлено про партію з кількох десятків Леопард-1, які колись були на озброєнні бельгійської армії.

Ті 50 танків були зняті з озброєння і впродовж п’яти років належали приватній компанії OIP Land Systems, яка тепер каже, що продала їх уряду у Європі.

Директор OIP Land Systems Фредді Верслуйс підтвердив продаж і заявив, що танки призначені для України, хоча не повідомив про ціну і про купця, посилаючись на закритість цієї інформації відповідно до умов контракту.

Верслуйс написав на своїй сторінці в мережі Linkedin, що частина тих Леопардів-1 буде використана для запчастин, а решта будуть оновлені.

Німецька газета Handelsblatt пише, що ті танки придбала компанія Rheinmetall в Німеччині, яка буде їх відновлювати і готувати більшість з них для відправлення в Україну.

Rheinmetall, а також німецький уряд досі не коментували повідомлення OIP Land Systems і дані агенції Reuters, що Німеччина оплатила купівлю принаймні 32 танків Леопард-1 для відновлення і передачі Україні в межах пакету допомоги, яку Берлін оголосив під час саміту НАТО у Вільнюсі в липні.