Брифінг. Вагнерівці поблизу північних кордонів України: чи є загроза?
Брифінг Голосу Америки - наживо. В Білорусі поблизу з українським кордоном будують табір для 1000 вагнерівців, а неподалік кордонів із Литвою проводять військові навчання. Чи пов'язані ці події, і чи становлять загрозу для України чи НАТО - інтерв'ю із Павлом Латушко, заступником керівника Об'єднаного Перехідного Кабінету Білорусі. Україна має право обстрілювати об’єкти в Росії - думки західних експертів. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.
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