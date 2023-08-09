Німеччина арештувала офіцера, який, ймовірно, шпигував на Росію

Прокуратура Німеччини заарештувала офіцера агентства військових закупівель за підозрою в передачі секретної інформації російській розвідці, повідомила федеральна прокуратура.

Громадянин Німеччини, якого прокуратура ідентифікувала лише як Томаса Х., починаючи з травня з власної ініціативи неодноразово звертався до консульства Росії в Бонні та посольства в Берліні та пропонував співпрацю, повідомили в відомстві.

Одного разу чоловік передав отриману під час роботи інформацію з наміром передати її російській спецслужбі, повідомили у федеральній прокуратурі.

Його заарештували в місті Кобленц, в офісі закупівельного агентства в західній Німеччині, і в його будинку та на роботі провели обшук, йдеться в повідомленні. У середу суддя залишив його під вартою.

Більше подробиць прокуратура не повідомляє. Міністерство оборони Німеччини відмовилося коментувати цю справу.

В агенції закупівель ФРН працює майже 12 тисяч людей, серед них близько 1800 військових. У 2021 році відомство уклало угоди щодо закупівлі озброєння та техніки Бундесверу загальним обсягом 17,6 млрд євро.

У грудні влада заарештувала співробітника Служби зовнішньої розвідки Німеччини (BND), підозрюваного в шпигунстві на користь Росії.

Німеччина, один із найбільших постачальників військової техніки для України, - основна мішень російських шпигунських операцій, масштаби яких зросли після вторгнення Росії в Україну у 2022 році, попередила влада ФРН.