F-16 дадуть Україні відчутну перевагу – експерти. ЧАС-ТАЙМ

В ефірі Час-Тайм. Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, у який зокрема увійшли ще дві пускові установки ЗРК “Патріот”. F-16 дадуть Україні відчутну перевагу для наступальних дій на фронті та у захисті українських міст – експерти. У Росії було надто багато часу організувати оборону, через яку ЗСУ важко пройти – оглядачі. Три роки після наймасовіших протестів в Білорусі: як опозиція продовжує боротьбу проти Лукашенка?Чи становлять вагнерівці в Білорусі загрозу для України та НАТО? - інтерв'ю із Павлом Латушко. Послання миру із Хіросіми: як японський гончар виготовив особливий подарунок для українців. У США видали книгу коміксів, аби зібрати кошти для України.