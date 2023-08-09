F-16 дадуть Україні відчутну перевагу – експерти. ЧАС-ТАЙМ
В ефірі Час-Тайм. Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, у який зокрема увійшли ще дві пускові установки ЗРК “Патріот”. F-16 дадуть Україні відчутну перевагу для наступальних дій на фронті та у захисті українських міст – експерти. У Росії було надто багато часу організувати оборону, через яку ЗСУ важко пройти – оглядачі. Три роки після наймасовіших протестів в Білорусі: як опозиція продовжує боротьбу проти Лукашенка?Чи становлять вагнерівці в Білорусі загрозу для України та НАТО? - інтерв'ю із Павлом Латушко. Послання миру із Хіросіми: як японський гончар виготовив особливий подарунок для українців. У США видали книгу коміксів, аби зібрати кошти для України.
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серпень 08, 2023
Україна має право обстрілювати об’єкти в Росії, - експерти. ЧАС-ТАЙМ
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серпень 07, 2023
У США коментують результати зустрічі в Джидді. ЧАС-ТАЙМ
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серпень 04, 2023
Очікування США перед зустріччю в Саудівській Аравії. ЧАС-ТАЙМ
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серпень 04, 2023
Білий дім розповів про цілі саміту в Саудівській Аравії. Час-Тайм
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серпень 02, 2023
Трампу висунули звинувачення. Деталі, реакції у США. ЧАС-ТАЙМ
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серпень 01, 2023
Контрнаступ України коментують в Конгресі США. ЧАС-ТАЙМ