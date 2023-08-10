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Залежність атомної енергетики Заходу від Росії значна попри ризики
Дослідження, зокрема нова публікація інформаційної агенції Associated Press (AP), вказують, що Сполучені Штати, а також країни ЄС опинилися серед великих покупців російського ядерного палива та інших речовин і устаткування для атомної енергетики, забезпечуючи Москву прибутками на сотні мільйонів доларів.
У спеціальному дослідженні АР підкреслює, що йдеться про законні контракти, які не підпадають під західні санкції, але зауважує, що з такої торгівлі Росія отримує великі кошти від західних країн в той час, як Москва воює проти України і називає Захід своїм супротивником.
Україна вже понад рік закликає міжнародну спільноту накласти санкції на російську державну компанію Росатом у відповідь на російську війну, щоб позбавити Москву важливого каналу прибутків.
Проблема ймовірно зростатиме, оскільки країни намагаються збільшити виробництво електроенергії, яке не спричиняє викидів в атмосферу, щоб протидіяти кліматичним змінам.AP
Київ також стверджує, що Росатом допомагає російській збройній промисловості обходити заборони на постачання підсанкційних матеріалів та бере участь у тому, що Україна називає «ядерним шантажем» з огляду на становище з окупованою росіянами українською Запорізькою АЕС.
США, і ЄС, хоч і заявили про ембарго стосовно російської нафти, вугілля й газу, але досі не наважилися на атомні санкції, побоюючись, що обмеження зашкодили б американській та європейській енергетиці.
Зараз нараховують 32 країни у світі, які мають атомні електростанції, і принаймні 15 з них купують російське атомне паливо, і багато співпрацюють з Росією в атомній енергетиці.
Франція, яка виробляє найбільше у Європі електроенергії на атомних електростанціях, збільшила закупівлю російського збагаченого урану з 110 т. 2021 р. до 312 т. 2022 р., а також вивозить в Росію ядерні відходи.
На цьому тлі такі країни як Угорщина, що входить в ЄС і НАТО, а також Туреччина - член НАТО розвивають ядерну співпрацю з Росією.
У серпні 2022 р. угорський уряд Віктора Орбана підтвердив контракт з Росатом про спорудження двох нових реакторів для АЕС Пакс біля Будапешта.
У квітні 2023 р. Владімір Путін з допомогою відеозв’язку брав участь в урочистому відкритті збудованої Росатомом АЕС Аккую на півдні Туреччини.
Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган тоді подякував Путіну і заявив: «Ми вдамося до кроків, щоб якнайшвидше спорудити в Туреччині і другу, і третю АЕС».
Проте Фінляндія після російського вторгнення в Україну 2022 скасувала контракт Росатомом про побудову російських атомних реакторів.
Фінляндія, Чехія перейшли, а Болгарія та Словаччина заявили про наміри перейти з російського ядерного палива на паливо американської компанії Westinghouse або французької Framatome.
Зростання залежності
«Залежність від російських ядерних матеріалів, використовуваних переважно для живлення цивільних атомних реакторів, загрожує Сполученим Штатам і союзникам перебоями з енергопостачання, якби президент Владімір Путін припинив ті постачання. Ця проблема ймовірно зростатиме, оскільки країни намагаються збільшити виробництво електроенергії, яке не спричиняє викидів в атмосферу, щоб протидіяти кліматичним змінам», - доходять висновку автори дослідження AP.
Агенція повідомляє атомна енергетика США минулого року отримала 12% свого урану з Росії, а Європа - 7%.
Росатом називає себе провідним збагачувачем урану і третім найбільшим у світі виробником ядерного палива і каже, що зараз будує 33 нових реактори в 10 країнах.
Британський аналітичний центр Королівський інститут об’єднаних служб вважає, що оголошена Росатомом цифра про свій експорт на суму $2,2 млрд, насправді більша, бо відстежувати той експорт важко.
Директор компанії Росатом Алексей Ліхачов сказав російській газеті Известия, що впродовж наступного десятиріччя обсяги зовнішніх операцій компанії мають сягнути $200 млрд.
AP вважає, що однією з причин зростання ваги російської компанії Росатом зокрема у США стали наслідки домовленостей Вашингтона з Москвою ще 1993 року, які дозволили імпорт дешевих матеріалів з Росії.
«2021 року американські АЕС закупили 5% урану від внутрішніх постачальників… Найбільшим джерелом такого постачання був Казахстан - 35%», - пише агенція посилаючись на останні офіційні дані уряду США.
AP зауважує, що адміністрація Байдена намагається відродити видобуток урану і виробництво ядерного палива у США, але ті намагання часом суперечать іншим намірам, наприклад, бажанням розширити зони американських заповідників.
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“Перед українцями стоїть надскладне завдання. Захід має подвоїти підтримку” – генерал-лейтенант армії США (у відст.) Дуґлас Лют
Попри складнощі, Україна продовжує контрнаступ, активні бої на фронті свідчать, що ЗСУ "однозначно прагнуть тиснути", такими оцінками поділився з медіа координатор стратегічних комунікацій Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі у вівторок.
У новому звіті одного з провідних аналітичних центрів Великої Британії – Королівського об’єднаного інституту досліджень оборони та безпеки – йдеться про те, що напередодні контрнаступу західні лідери “надто довго вагалися щодо надсилання ключової зброї”. Таким чином, Росія отримала час на створення кількох ліній оборони, які всіяні десятками тисяч мін і широкою мережею оборонних земляних укріплень.
На тлі цих оцінок Грузинська служба Голосу Америки поговорила про хід українського контрнаступу та зброю потрібну Україні з генерал-лейтенантом армії США у відставці Дуґласом Лютом, який служив постійним представником США в НАТО в 2013-2017 роках.
Інтерв'ю відредаговане для ясності й плинності.
Екатеріне Маґалдадзе: За оцінками спостерігачів, український контрнаступ просувається повільно і супроводжується значними втратами. Військові експерти зауважують нетерплячість багатьох і тиск на Україну. Як ви можете прокоментувати хід контрнаступу? Що зараз потрібно Україні?
Дуґлас Лют: Перед українським контрнаступом стоїть найскладніше тактичне завдання, яке тільки можна собі уявити. А саме – подолати стаціонарні оборонні споруди. Уявіть послідовні смуги мінних полів, перешкод, в тому числі фізичних перешкод як рови та танкові пастки, керовані й спостережувані лінії прямого вогню, а також артилерійські системи, підкріплені ударними російськими вертольотами.
Це найскладніше тактичне завдання. Якби це робила американська частина, вона б виконувала завдання тільки за умови переваги в артилерії, якої українці не мають. І якби вона мала перевагу в повітрі, тобто контролювала повітря над бойовим простором, а українці цієї переваги теж не мають.
Тож ми нереалістично очікуємо, що українці зроблять на полі бою щось таке, що американські підрозділи навіть не спробували б. Тому ми повинні мати реалістичні очікування, реалістичні в тому сенсі, що цей поступ буде повільним, а також реалістичні в тому сенсі, що будуть жертви та втрати з українського боку, оскільки вони не мають усіх необхідних можливостей.
Перед українським контрнаступом стоїть найскладніше тактичне завдання, яке тільки можна собі уявити
Ось, наприклад, українці не мають достатніх потужностей для розмінування. Потрібне інженерне обладнання для пробивання мінних полів. Результатом буде поступ у розмінуванні цих полів. Проникнення через ці мінні поля відбувається набагато повільніше, ніж ми могли очікувати. Тож я думаю, що тут потрібна доза реалізму з точки зору того, що українці намагаються зробити і як швидко вони можуть досягти успіху.
Е.М. Нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив про “повернення війни на територію Росії”. Як ,на вашу думку, змінилось ставлення Заходу протягом останніх 18 місяців щодо можливих атак України по території Росії та на те, що потрібно Україні, щоб виграти війну?
Д.Л.: Сполучені Штати та інші союзники по НАТО отримали від України зобов'язання, що надані ними системи не будуть використовуватися для нападу на материкову частину Росії. І Україна дотримується цієї угоди. Україна не використовувала західні системи для ударів по території Росії.
Немає військової логіки у тому, щоб позбавляти Україну можливостей, необхідних, щоб вона давала відсіч
Це не стосується незаконно окупованої території України. Так, наприклад, Чорноморський флот базується в Криму на суверенній території України. Цей флот озброюється, виходить в Чорне море і запускає крилаті ракети по українських цивільних цілях. Цього не можна допускати, це порушення міжнародного права. І все ж ми поки що відмовляли Україні в можливості завдати удару, який би не допустив можливість обстрілів Росії (з Чорного моря). Тож Чорноморський флот – це один приклад, тому що він перебуває на українській території.
Немає військової логіки у тому, щоб позбавляти Україну можливостей, необхідних, щоб вона давала відсіч. Якщо подивитись на статут ООН, стаття 51 закликає всі країни-члени ООН надавати підтримку, необхідну для того, щоб інші країни-члени могли захистити себе. А це те, що зараз потрібно Україні.
«Ця війна триває вже 18 місяців. Але Україна не має військового потенціалу, необхідного для перемоги»
Е.М. Експерти зауважують, що Україна отримує достатньо допомоги, щоб продовжувати боротьбу, але недостатньо – для перемоги. Що, на вашу думку, першочергово потрібно Києву зараз?
Д.Л.: Ми маємо надати Україні те, що Україна каже, що їм потрібно. Вони регулярно надають перелік вимог військових потреб, потужностей, які їм потрібні. Що в цьому списку?
Перш за все, необхідне технічне обслуговування та підтримка вже забезпеченого обладнання. Бронетехніка, артилерійські системи, тощо - не існують вічно. Їх потрібно підтримувати, і ця підтримка дуже важлива.
По-друге, необхідні артилерійські боєприпаси. Нещодавно Сполучені Штати ухвалили важливе рішення про надання вдосконалених касетних боєприпасів для артилерійських систем, які передали Україні. І це важливо, тому що ці артилерійські снаряди є в наявності й можуть бути негайно доставлені в Україну.
Окрім систем, які вже були надані, Україна чітко дала зрозуміти, що вона хоче отримати високоточні ударні системи більшої дальності, такі як американська ATACMS. Чому? Тому що Україна хоче мати можливість вражати російське командування та управління, російські логістичні об’єкти, російську транспортну мережу всередині окупованої території України.
Також потрібно надати F-16, одночасно забезпечуючи тренування українських пілотів, а також надаючи самі літаки. Ця війна триває вже 18 місяців. І, чесно кажучи, Україна не має військового потенціалу, необхідного для перемоги. Тому я хотів би бачити тут більш агресивну позицію (у постачанні Україні озброєнь, – ГА).
Е.М. На Заході звучать думки, що Путін розраховує на гру в довгу, випробуючи терпіння лідерів на Заході, можливо, намагаюсь дочекатись “втоми від України” та створити ще один заморожений конфлікт, тримаючи Україну між миром та війною. Як ви оцінюєте – на яких позиціях стоять західні союзники України?
Д.Л.: Саме так – я думаю, що Путін "грає в довгу". Він розраховує на те, що Захід втратить увагу, що його відволікатимуть політичні події на Заході. Наприклад, президентська кампанія в США наступного року і втома від такого рівня фінансової й військової підтримки.
Пріоритет саміту у Вільнюсі – подвоїти рівень військової підтримки України, щоб війна призвела не до замороженого конфлікту, а до поразки Росії
Я вважаю, що найкращою відповіддю на це Путіну є Вільнюський саміт НАТО, який відбувся минулого місяця. Він показав кілька важливих результатів. Перш за все, на полях саміту лідери Групи семи зустрілись і домовились, що вони надаватимуть Україні стільки підтримки, скільки буде потрібно через двосторонні угоди про підтримку.
Я дуже уважно спостерігатиму в найближчі місяці, чи справді країни Групи семи офіційно оформлять ці угоди для довгострокової економічної та військової допомоги Україні. Якщо вони це зроблять, якщо ці угоди будуть кодифіковані, це дуже сильний удар по довготривалій грі Путіна.
Тож я думаю, що пріоритет, на якому зауважив саміт у Вільнюсі, полягає в тому, щоб подвоїти рівень військової підтримки України, щоб Україна могла виграти цю війну. Щоб війна не призвела до замороженого конфлікту, а призвела до поразки Росії.
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- Голос Америки
F-16 дадуть Україні відчутну перевагу для наступальних дій на фронті та у захисті українських міст – експерти. Відео
Президент США Джо Байден готовий затвердити план навчання українських пілотів на винищувачах F-16, коли будуть готові європейські партнери. Про це повідомили у Пентагоні у відповідь на запит Голосу Америки роз'яснити попередні заяви заступниці речника Міноборони США.
Що відомо про новий пакет військової допомоги Україні від Німеччини? Відео
Німеччина надасть Україні новий пакет військової допомоги, у який зокрема увійшли ще дві пускові установки ЗРК Патріот. Про це уряд Німеччини повідомив у середу.
Українці хочуть обмежити надходження Росії від продажу нафти – аналітики про рішення уряду заблокувати російські порти
Поки західні оглядачі та військові експерти попереджають, що Кремль готується до «довгої війни», Україна хоче максимально зменшити московські амбіції і позбавити Росію ресурсів для ведення війни.
Енергетичний оглядач впливового часопису Forbes Кен Сільверстін пише, що Київ хоче зменшити головні російські надходження – від продажу нафти і газу на світовому ринку та вилучити російські резерви, заморожені на Заході.
«Росія заробляє від 500 мільйонів до мільярда доларів на день, продаючи свою нафту і газ на світових ринках, які використовуються для фінансування її війни проти України. Якби світ перестав купувати цю нафту, війна закінчилася б, запобігши незліченній кількості смертей», – переконує оглядач Forbes.
Західні партнери запровадили цінові обмеження на російську нафту, але, як каже ринковий аналітик з Міжнародного фінансового інституту Робін Брукс, ціна в 60 доларів за барель, яку встановили країни "Групи семи", занадто висока. Як він пише у своєму твіті, потрібно зменшити її до 50 і обмежити «грецьких олігархів», які допомагають перевозити російську нафту через Чорне море
Про цей «таємний флот Путіна» днями написало британське видання New Statesman. Лондонський часопис пише, що більшість західних нафтових компаній покинули Росію, але невелика група власників танкерів з Греції, продовжують заходити до російських портів і перевозити російську нафту.
Возити нафту з Росії через Чорне море стане дорого і небезпечно
Зробити цей бізнес вкрай невигідним, навіть якщо йому не вдасться покласти край, зможе нещодавнє рішення української влади фактично заблокувати російські порти у Чорному морі, пише часопис Politico.
Видання вказує на оголошення української влади, що після 23 серпня Україна розглядатиме всі кораблі, що заходять до шести російських портів у Чорному морі як можливі військові цілі.
Як сказав в розмові з часописом радник президента України з економічних питань Олег Устенко, «усе, що росіяни возять туди-сюди по Чорному морю, є нашими дійсними військовими цілями».
Це рішення, на думку аналітиків, з якии спілкувалося видання, підніме до небес ціни на страхування кораблів, і таким чином серйозно зашкодить російській торгівлі нафтою.
Як пояснив Politico Байрон Маккінні, директор відділу глобального аналізу компанії Standard & Poor’s, «після цих вихідних Чорне море виглядає більш небезпечним місцем для міжнародного судноплавства, а воно вже було дуже небезпечним». Він додав, що багато суден уже не заходять у цей район через те, що не можуть отримати страхування.
«Там, де існують страхові ставки, вони дуже високі, і вони будуть тільки зростати», – каже він.
Аналітики кажуть виданню, що влучання морських дронів у російські кораблі – нафтовий танкер поблизку Кирму та військовий корабель у порту Новоросійська, чітко вказують, в якому напрямку розвиватимуться події.
Новоросійськ є стратегічним портом Росії для її війська і торгівлі. Крім нафти порт обробляє інші види палива, такі як дизель та газойль, на додаток до зерна, призначеного для світового ринку, пояснюють аналітики.
У тому ж Новоросійську також закінчується нафтопровід Каспійського трубопровідного консорціуму, який доставляє до 1,3 мільйона барелів нафти на день з Казахстану, звідки вона постачається на світові ринки, додає Politico.
Те, що російські військові та торгові порти розташовані поруч, лише збільшує ризики, каже аналітик іншої аналітичної компанії, Kpler у розмові з Politico.
«Ті, хто працює на ринках судноплавства, кажуть, що вони, очевидно, не очікують, що Україна атакуватиме комерційне судноплавство, але існує ризик того, що установки чи кораблі потраплять під перехресний вогонь, бо багато торгівлі проходить через російські чорноморські порти», — пояснює Алексіс Еллендер, товарний аналітик Kpler.
За даними його компанії, які наводить видання, з Новоросійська минулого місяця Росія відправила майже 59 мільйонів барелів сирої нафти, тобто третину свого загального експорту. З них 32 мільйони барелів пішли в країни ЄС.
Український аналітик Михайло Гончар у статті для газети "Дзеркало тижня" називає удари дронів по російських кораблях «спражніми санкціями» проти Росії, бо на відміну від існуючих західних санкцій, можуть розбити російські ланцюги, постачання паралізувати активність Росії, а головне, «зменшити її надходження до бюджету війни».
Він каже, що Росія може представити ці дії України як спробу дестабілізувати ринок нафти, від чого постраждає не лише Росія. Але, як наголошує український експерт, американські компанії, які наразі вивозять казахську нафту через російський порт, мають альтернативні шляхи – зокрема, через трубопровід Баку—Тбілісі—Джейхан можуть обійти Чорне море ціклом і вивозити нафту з турецького порту у Середземному морі.
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