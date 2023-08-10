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Відволікти сили Заходу та України, дестабілізувати Польщу перед виборами - в білоруській опозиції коментують маневри "вагнерівців"
Вагнерівці розміщуються по всій території Білорусі, щоб разом з білоруською армією дестабілізувати ситуацію на кордонах з Україною, Польщею, Литвою та Латвією. Такий план Путіна і Лукашенка, переконаний Павло Латушко, білоруський опозиціонер, заступник керівника Об'єднаного перехідного Кабінету, керівник Народного антикризового управління
У Білорусі вагнерівці розміщують свій табір біля кордону з Україною для дестабілізації ситуації, але пряма агресія малоймовірна, каже Латушко в інтерв’ю Юлії Ярмоленко в програмі «Брифінг Голосу Америки».
Інтерв'ю відредаговане для ясності та плинності
Юлія Ярмоленко, Голос Америки:
Центр національного спротиву повідомив, що на кордоні з Україною "Група Вагнера" створює табір. Що відомо і чи може становити загрозу таке угруповання?
Павло Латушко, заступник керівника Об'єднаного перехідного кабінету, керівник Народного антикризового управління:
На сьогодні ми бачимо, що найманці "Групи Вагнера" розміщуються у різних частинах Білорусі передусім це табір, який створений в Могилевській області, в Осиповицькому районі. Так само їх бачили на брестському полігоні, біля кордону як з Польщею, так і з Україною. Їх бачили біля Сувалкського коридору, на кордоні Білорусі з Литвою та Польщею. Так само, надходила інформація, що їх бачили у Біловезькій пущі, це кілька кілометрів до кордону з Польщею. Є інформація про те, що вони у Гомельскій області планують розмістити свій табір. Це все має за мету дестабілізацію ситуації на кордоні, створення перманентної загрози на всіх напрямках. Але давайте реально оцінювати сили, які сьогодні має ПВК "Вагнер" на території Білорусі. За даними польських спецслужб, це 5-6 тисяч людей. За даними самих же вагнерівців, близько семи тисяч бійців. Чи є ця сила наскільки потенційно великою загрозою, щоб розпочати агресію? Відповідь – ні. Чи можуть вони провокувати ситуацію на кордоні? Чи можуть дестабілізувати ситуацію? Відповідь, скоріше за все, - так, це сценарій абсолютно реальний.
Ю.Я.: На вашу думку, повідомлення про пересування бойовиків "Групи Вагнера" в Білорусі це насамперед інформаційна кампанія? І чи найбільша загроза тут пропагандистська, ніж загроза реального вторгнення на територію України, Польщі чи Литви?
За нашими даними, Міністерство внутрішніх справ Білорусі видає білоруські паспорти найманцям "Вагнера", щоб ті легально могли пройти через прикордонні пункти
П.Л.: Так передусім ми бачили, що старт цій кампанії дав Путін, а пізніше цю інформаційну кампанію підхопив Лукашенко. Путін сказав, що Польща отримала від Сталіна як подарунок частину цієї землі. Лукашенко заявив, що вагнерівці хочуть піти у Жешув та навіть Варшаву. Всі ці інформаційні кроки підхопила й білоруська, і російська пропаганда. Але з іншого боку, ми маємо з вами факти, коли, наприклад, кілька років тому на кордоні Білорусі і Латвії була організована фактично діра, щоб нелегальні мігранти могли потрапити на територію Латвії. Ми бачили з вами, що 200-300 нелегальних мігрантів протягом одного дня пробували нелегально перейти з Білорусі до Польщі.
За нашими даними, Міністерство внутрішніх справ Білорусі видає білоруські паспорти найманцям "Вагнера", щоб ті легально могли пройти через прикордонні пункти. Ми знаємо так само, що на території Білорусі знаходяться й афганці, яких певний час тому привезли з Афганістану, які проходять підготовку в одній з резиденцій Лукашенка на Браславських озерах. Не виключено, що їх потім під виглядом нелегальних мігрантів закинуть на територію, наприклад, Польщі, щоб дестабілізувати ситуацію там. Так що тут є інформаційна пропагандистська частина, але є конкретні дії, які ми вже бачимо, скоєні для дестабілізації ситуації на кордоні, передусім з Польщею і з Латвією.
Ю.Я.: В Білорусі 7 серпня розпочалися військові навчання на кордоні з Литвою. Що вам відомо про це, наскільки вони можуть бути частиною інформаційної кампанії?
П.Л.: Ми знаємо, що на Гозькому полігоні в Гродненській області, де перебуває шоста механізована бригада збройних сил Білорусі, там постійно, час від часу, проходять навчання, але якщо розглядати це в комплексі всіх цих дій, то зрозуміло, що це все вкладається в сценарій як один з елементів дестабілізації, як один із елементів інформаційної військової спецоперації. Все для того, щоб створити більшу напругу. Так само вчора Міністерство оборони Білорусії інформувало, що тисячі білоруських солдатів спрямовані на кордон з Польщею. Отже, це все виглядає як спланована кампанія, як в інформаційному пропагандистському плані, так і з використанням збройних сил.
Ю.Я.: Чому саме зараз відбувається ця інформаційна кампанія?
П.Л.: Я думаю, що головна мета, яку зараз переслідує Путін, це ескалація ситуації, щоб добитися деескалації. Через ескалацію дійти до деескалації. В чому це полягає? По-перше, для них дуже важливо максимально швидко надіслати людські ресурси та озброєння на кордон з Польщею, Литвою та Латвією, щоб НАТО туди спрямувало значний ресурс, і відповідно менше ресурсів могло йти на підтримку України. Тобто, головна ідея зменшити допомогу Україні. З іншого боку, вони хочуть змусити Україну частину своїх резервів знову спрямувати на північ, щоб менше військ могло бути використано на фронті. Третя мета – дестабілізувати ситуацію під час запланованих на 15 листопада виборів у Польщі. У Латвії відбувається перехід влади після виборів. У Литві були розмови про дострокові вибори. Так що це повинно грати на внутрішню ситуацію в цих країнах.
Ю.Я.: На вихідних з'явилася інформація про те, що з території Білорусі запустили ракету «Кинджал», пізніше було уточнення про те, що ракета пролетіла через територію Білорусі. Але чи може це свідчити про те, що поновились спроби використати Білорусь як плацдарм для нападу на Україну, що Лукашенко знову дозволяє цьому відбуватися?
Дестабілізація ситуації в Білорусі не відповідає інтересам Путіна, бо тоді він отримує ще додаткову проблему
П.Л.: Я думаю, що Лукашенко боїться цього сценарію і не хотів би, щоб так сталося. З іншого боку, я не думаю, що Путін готовий потужно тиснути на Лукашенка, бо розуміє, що це може призвести до дестабілізації ситуації всередині Білорусі. Звичайно, це оціночний сценарій, бо головна мета Путіна, це утримати території, які він захопив і не віддати ці території, які за міжнародним правом належать Україні. Для цього він використовує всі можливості. Але з іншого боку, дестабілізація ситуації в Білорусі так само не відповідає інтересам Путіна, бо тоді він отримує додаткову проблему. Ми спостерігаємо, що на сьогодні білоруські збройні сили постійно проводять навчання, вже протягом останнього року. Ми бачимо, що надходить озброєння у збройні сили Білорусі, все більше артилерійської зброї, комплексів С-300 і С-400 постачається у розпорядження білоруської армії. Прибуває техніка з Російської Федерації. У міністерстві внутрішніх справ створюються додаткові бригади для виконання спеціальних завдань в рамках внутрішніх військ. З точки зору зростання потенціалу білоруського війська, є збільшення загрози. Але знову ж таки, на сьогодні це не виглядає як сценарій певної агресії щодо України або інших сусідів Білорусі.
Ю.Я.: Тобто ви не вважаєте що Білорусь може активніше доєднатися до російської війни проти України?
Дестабілізація ситуації на кордоні відповідає інтересам Лукашенка, бо це не веде до відкритої війни і фактично блокує спроби Путіна скерувати білоруську армію на Україну.
П.Л.: Я думаю, що Лукашенко дестабілізує ситуацію на кордонах Білорусі в інтересах Росії. Він переконує, що його завдання не допустити якихось атак з боку Заходу на територію Білорусі. Ми розуміємо, що таких планів у НАТО немає. Як сказав президент України Володимир Зеленський, коли Україна вступить до НАТО, то це додаткові гарантії для Росії, бо НАТО не є блоком, який організовує агресії проти інших країн чи захоплює території. Але Лукашенко продає цей наратив білоруському суспільству. Цю тезу він постійно "продає" і Путіну. І для нього дестабілізація ситуації на кордоні відповідає його інтересам, бо це не веде до відкритої війни і фактично блокує спроби Путіна скерувати білоруську армію на Україну.
Ю.Я.: Сьогодні третя річниця виборів 2020 року, власне початку протестів. Як ви зараз оцінюєте зусилля білоруської позиції і які головні для вас зараз завдання?
П.Л.: Ми проходимо досить складний історичний період. Дата 9 серпня 2020 року вже вписана в історію. Але проблема в тому, що ми ще не зробили історичну зміну і це найголовніший виклик, який стоїть перед нами: зробити історію Білорусі, а це означає оновити демократію і свободу в нашій країні. Але ми опинилися у ще складнішій ситуації, бо сьогодні постала загроза ліквідації Білорусі як держави, ліквідації білоруського народу, бо це відповідає інтересам Росії і це відповідає інтересам маріонетки Путіна Лукашенка. Сьогодні ми спостерігаємо з вами немілітарний сценарій війни проти Білорусі і білоруського народу, який проводить Російська Федерація, і який здійснює сам Лукашенко, знищуючи білоруські еліти, білоруське громадянське суспільство, знищуючи ідеї демократії, фактично перетворивши Білорусь у Північну Корею 2.0, тільки у центрі Європи.
На жаль, Захід не має стратегії, що робити з Лукашенко і це тест, який нині проходять не лише білоруси, бо від нас залежить майбутнє Білорусі, це й тест, який складають так само і наші європейські партнери
Так що перед нами два виклики: за незалежність і за демократію, а також за права людини. Для цього нам потрібний потужний підпільний рух, активісти всередині країни, для цього нам потрібно допомагати білоруським добровольцям, які у складі у Збройних Сил України змагаються за визволення України, але хочуть визволить і Білорусь. Для цього нам потрібні партнери, які будуть проактивними партнерами на заході, а не спостерігачами за тим, як зникає білоруська держава. Бо сьогодні тільки одна країна має стратегію того, що робити з Лукашенко. Ця країна – Російська Федерація. На жаль, Захід не має стратегії, що робити з Лукашенко і це тест, який нині проходять не лише білоруси, бо від нас залежить майбутнє Білорусі, це й тест, який складають так само і наші європейські партнери.
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- Голос Америки
Польща перекидає на кордон із Білоруссю іще 10 тисяч військових
Польща планує перекинути до кордону з Білоруссю до 10 тисяч додаткових військових для підтримки Прикордонної служби.
"Близько 10 тисяч військових перебуватимуть на кордоні, з них 4 тисячі будуть безпосередньо підтримувати Прикордонну службу, а 6 тисяч будуть у резерві, – повідомив міністр оборони Маріуш Блащак в інтерв'ю польському радіо. - Ми пересуваємо армію ближче до кордону з Білоруссю, щоб відлякати агресора, щоб він не наважився на нас напасти".
Напередодні заступник міністра внутрішніх справ Мацей Васік заявив про відправлення на кордон додатково 2 тисяч військовиків.
В коментарі для Sky News колишній британський генерал-лейтенант сер Саймон Мейол заявив, що не вважає польські заходи безпеки надмірними. Він пояснив, що Польща зараз переозброюється та оцінює "досить небезпечну (ситуацію - ред.) в прикордонній провінції" з Білоруссю.
"У них були дуже довгі, досить складні відносини з Білоруссю, – додав він. - Багато в чому Бог допомагає тим, хто допомагає сам собі".
При цьому чимало західних аналітиків стверджують, що Польщі не варто хвилюватися про напад, оскільки білоруські сили не мають достатнього військового потенціалу.
У Польщі почали посилювати кордон із Білоруссю після того, як туди перемістилися найманці угруповання ПВК "Вагнер". Як заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, "вагнерівців" перемістили ближче до східного флангу НАТО, щоб дестабілізувати Альянс. "Ми повинні усвідомлювати, що кількість провокацій зростатиме", - сказав він після зустрічі з президентом Литви Гітанасом Науседою.
1 серпня Міноборони Польщі заявило, що два білоруські вертольоти порушили повітряний простір країни. Мінськ це заперечує.
Цього тижня Білорусь продовжує військові навчання біля польського кордону. Представник зовнішньополітичної служби Євросоюзу Петер Станьо назвав ці навчання провокацією режиму Лукашенка. Водночас у Білому домі заявили, що "Група Вагнера" не становить безпосередньої загрози для НАТО.
Сам Лукашенко кілька разів заявляв, що стримує "вагнерівців", які нібито хочуть атакувати Польщу.
Також останніми місяцями в Польщі також зросла кількість переважно близькосхідних та африканських мігрантів, які намагаються перетнути кордон. Так, цього року польсько-білоруський кордон намагалися нелегально перетнути 19 тисяч людей проти 16 тисяч торік.
Залежність атомної енергетики Заходу від Росії значна попри ризики
Дослідження, зокрема нова публікація інформаційної агенції Associated Press (AP), вказують, що Сполучені Штати, а також країни ЄС опинилися серед великих покупців російського ядерного палива та інших речовин і устаткування для атомної енергетики, забезпечуючи Москву прибутками на сотні мільйонів доларів.
У спеціальному дослідженні АР підкреслює, що йдеться про законні контракти, які не підпадають під західні санкції, але зауважує, що з такої торгівлі Росія отримує великі кошти від західних країн в той час, як Москва воює проти України і називає Захід своїм супротивником.
Україна вже понад рік закликає міжнародну спільноту накласти санкції на російську державну компанію Росатом у відповідь на російську війну, щоб позбавити Москву важливого каналу прибутків.
Проблема ймовірно зростатиме, оскільки країни намагаються збільшити виробництво електроенергії, яке не спричиняє викидів в атмосферу, щоб протидіяти кліматичним змінам.AP
Київ також стверджує, що Росатом допомагає російській збройній промисловості обходити заборони на постачання підсанкційних матеріалів та бере участь у тому, що Україна називає «ядерним шантажем» з огляду на становище з окупованою росіянами українською Запорізькою АЕС.
США, і ЄС, хоч і заявили про ембарго стосовно російської нафти, вугілля й газу, але досі не наважилися на атомні санкції, побоюючись, що обмеження зашкодили б американській та європейській енергетиці.
Зараз нараховують 32 країни у світі, які мають атомні електростанції, і принаймні 15 з них купують російське атомне паливо, і багато співпрацюють з Росією в атомній енергетиці.
Франція, яка виробляє найбільше у Європі електроенергії на атомних електростанціях, збільшила закупівлю російського збагаченого урану з 110 т. 2021 р. до 312 т. 2022 р., а також вивозить в Росію ядерні відходи.
На цьому тлі такі країни як Угорщина, що входить в ЄС і НАТО, а також Туреччина - член НАТО розвивають ядерну співпрацю з Росією.
У серпні 2022 р. угорський уряд Віктора Орбана підтвердив контракт з Росатом про спорудження двох нових реакторів для АЕС Пакс біля Будапешта.
У квітні 2023 р. Владімір Путін з допомогою відеозв’язку брав участь в урочистому відкритті збудованої Росатомом АЕС Аккую на півдні Туреччини.
Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган тоді подякував Путіну і заявив: «Ми вдамося до кроків, щоб якнайшвидше спорудити в Туреччині і другу, і третю АЕС».
Проте Фінляндія після російського вторгнення в Україну 2022 скасувала контракт Росатомом про побудову російських атомних реакторів.
Фінляндія, Чехія перейшли, а Болгарія та Словаччина заявили про наміри перейти з російського ядерного палива на паливо американської компанії Westinghouse або французької Framatome.
Зростання залежності
«Залежність від російських ядерних матеріалів, використовуваних переважно для живлення цивільних атомних реакторів, загрожує Сполученим Штатам і союзникам перебоями з енергопостачання, якби президент Владімір Путін припинив ті постачання. Ця проблема ймовірно зростатиме, оскільки країни намагаються збільшити виробництво електроенергії, яке не спричиняє викидів в атмосферу, щоб протидіяти кліматичним змінам», - доходять висновку автори дослідження AP.
Агенція повідомляє атомна енергетика США минулого року отримала 12% свого урану з Росії, а Європа - 7%.
Росатом називає себе провідним збагачувачем урану і третім найбільшим у світі виробником ядерного палива і каже, що зараз будує 33 нових реактори в 10 країнах.
Британський аналітичний центр Королівський інститут об’єднаних служб вважає, що оголошена Росатомом цифра про свій експорт на суму $2,2 млрд, насправді більша, бо відстежувати той експорт важко.
Директор компанії Росатом Алексей Ліхачов сказав російській газеті Известия, що впродовж наступного десятиріччя обсяги зовнішніх операцій компанії мають сягнути $200 млрд.
AP вважає, що однією з причин зростання ваги російської компанії Росатом зокрема у США стали наслідки домовленостей Вашингтона з Москвою ще 1993 року, які дозволили імпорт дешевих матеріалів з Росії.
«2021 року американські АЕС закупили 5% урану від внутрішніх постачальників… Найбільшим джерелом такого постачання був Казахстан - 35%», - пише агенція посилаючись на останні офіційні дані уряду США.
AP зауважує, що адміністрація Байдена намагається відродити видобуток урану і виробництво ядерного палива у США, але ті намагання часом суперечать іншим намірам, наприклад, бажанням розширити зони американських заповідників.
“Перед українцями стоїть надскладне завдання. Захід має подвоїти підтримку” – генерал-лейтенант армії США (у відст.) Дуґлас Лют
Попри складнощі, Україна продовжує контрнаступ, активні бої на фронті свідчать, що ЗСУ "однозначно прагнуть тиснути", такими оцінками поділився з медіа координатор стратегічних комунікацій Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі у вівторок.
У новому звіті одного з провідних аналітичних центрів Великої Британії – Королівського об’єднаного інституту досліджень оборони та безпеки – йдеться про те, що напередодні контрнаступу західні лідери “надто довго вагалися щодо надсилання ключової зброї”. Таким чином, Росія отримала час на створення кількох ліній оборони, які всіяні десятками тисяч мін і широкою мережею оборонних земляних укріплень.
На тлі цих оцінок Грузинська служба Голосу Америки поговорила про хід українського контрнаступу та зброю потрібну Україні з генерал-лейтенантом армії США у відставці Дуґласом Лютом, який служив постійним представником США в НАТО в 2013-2017 роках.
Інтерв'ю відредаговане для ясності й плинності.
Екатеріне Маґалдадзе: За оцінками спостерігачів, український контрнаступ просувається повільно і супроводжується значними втратами. Військові експерти зауважують нетерплячість багатьох і тиск на Україну. Як ви можете прокоментувати хід контрнаступу? Що зараз потрібно Україні?
Дуґлас Лют: Перед українським контрнаступом стоїть найскладніше тактичне завдання, яке тільки можна собі уявити. А саме – подолати стаціонарні оборонні споруди. Уявіть послідовні смуги мінних полів, перешкод, в тому числі фізичних перешкод як рови та танкові пастки, керовані й спостережувані лінії прямого вогню, а також артилерійські системи, підкріплені ударними російськими вертольотами.
Це найскладніше тактичне завдання. Якби це робила американська частина, вона б виконувала завдання тільки за умови переваги в артилерії, якої українці не мають. І якби вона мала перевагу в повітрі, тобто контролювала повітря над бойовим простором, а українці цієї переваги теж не мають.
Тож ми нереалістично очікуємо, що українці зроблять на полі бою щось таке, що американські підрозділи навіть не спробували б. Тому ми повинні мати реалістичні очікування, реалістичні в тому сенсі, що цей поступ буде повільним, а також реалістичні в тому сенсі, що будуть жертви та втрати з українського боку, оскільки вони не мають усіх необхідних можливостей.
Перед українським контрнаступом стоїть найскладніше тактичне завдання, яке тільки можна собі уявити
Ось, наприклад, українці не мають достатніх потужностей для розмінування. Потрібне інженерне обладнання для пробивання мінних полів. Результатом буде поступ у розмінуванні цих полів. Проникнення через ці мінні поля відбувається набагато повільніше, ніж ми могли очікувати. Тож я думаю, що тут потрібна доза реалізму з точки зору того, що українці намагаються зробити і як швидко вони можуть досягти успіху.
Е.М. Нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив про “повернення війни на територію Росії”. Як ,на вашу думку, змінилось ставлення Заходу протягом останніх 18 місяців щодо можливих атак України по території Росії та на те, що потрібно Україні, щоб виграти війну?
Д.Л.: Сполучені Штати та інші союзники по НАТО отримали від України зобов'язання, що надані ними системи не будуть використовуватися для нападу на материкову частину Росії. І Україна дотримується цієї угоди. Україна не використовувала західні системи для ударів по території Росії.
Немає військової логіки у тому, щоб позбавляти Україну можливостей, необхідних, щоб вона давала відсіч
Це не стосується незаконно окупованої території України. Так, наприклад, Чорноморський флот базується в Криму на суверенній території України. Цей флот озброюється, виходить в Чорне море і запускає крилаті ракети по українських цивільних цілях. Цього не можна допускати, це порушення міжнародного права. І все ж ми поки що відмовляли Україні в можливості завдати удару, який би не допустив можливість обстрілів Росії (з Чорного моря). Тож Чорноморський флот – це один приклад, тому що він перебуває на українській території.
Немає військової логіки у тому, щоб позбавляти Україну можливостей, необхідних, щоб вона давала відсіч. Якщо подивитись на статут ООН, стаття 51 закликає всі країни-члени ООН надавати підтримку, необхідну для того, щоб інші країни-члени могли захистити себе. А це те, що зараз потрібно Україні.
«Ця війна триває вже 18 місяців. Але Україна не має військового потенціалу, необхідного для перемоги»
Е.М. Експерти зауважують, що Україна отримує достатньо допомоги, щоб продовжувати боротьбу, але недостатньо – для перемоги. Що, на вашу думку, першочергово потрібно Києву зараз?
Д.Л.: Ми маємо надати Україні те, що Україна каже, що їм потрібно. Вони регулярно надають перелік вимог військових потреб, потужностей, які їм потрібні. Що в цьому списку?
Перш за все, необхідне технічне обслуговування та підтримка вже забезпеченого обладнання. Бронетехніка, артилерійські системи, тощо - не існують вічно. Їх потрібно підтримувати, і ця підтримка дуже важлива.
По-друге, необхідні артилерійські боєприпаси. Нещодавно Сполучені Штати ухвалили важливе рішення про надання вдосконалених касетних боєприпасів для артилерійських систем, які передали Україні. І це важливо, тому що ці артилерійські снаряди є в наявності й можуть бути негайно доставлені в Україну.
Окрім систем, які вже були надані, Україна чітко дала зрозуміти, що вона хоче отримати високоточні ударні системи більшої дальності, такі як американська ATACMS. Чому? Тому що Україна хоче мати можливість вражати російське командування та управління, російські логістичні об’єкти, російську транспортну мережу всередині окупованої території України.
Також потрібно надати F-16, одночасно забезпечуючи тренування українських пілотів, а також надаючи самі літаки. Ця війна триває вже 18 місяців. І, чесно кажучи, Україна не має військового потенціалу, необхідного для перемоги. Тому я хотів би бачити тут більш агресивну позицію (у постачанні Україні озброєнь, – ГА).
Е.М. На Заході звучать думки, що Путін розраховує на гру в довгу, випробуючи терпіння лідерів на Заході, можливо, намагаюсь дочекатись “втоми від України” та створити ще один заморожений конфлікт, тримаючи Україну між миром та війною. Як ви оцінюєте – на яких позиціях стоять західні союзники України?
Д.Л.: Саме так – я думаю, що Путін "грає в довгу". Він розраховує на те, що Захід втратить увагу, що його відволікатимуть політичні події на Заході. Наприклад, президентська кампанія в США наступного року і втома від такого рівня фінансової й військової підтримки.
Пріоритет саміту у Вільнюсі – подвоїти рівень військової підтримки України, щоб війна призвела не до замороженого конфлікту, а до поразки Росії
Я вважаю, що найкращою відповіддю на це Путіну є Вільнюський саміт НАТО, який відбувся минулого місяця. Він показав кілька важливих результатів. Перш за все, на полях саміту лідери Групи семи зустрілись і домовились, що вони надаватимуть Україні стільки підтримки, скільки буде потрібно через двосторонні угоди про підтримку.
Я дуже уважно спостерігатиму в найближчі місяці, чи справді країни Групи семи офіційно оформлять ці угоди для довгострокової економічної та військової допомоги Україні. Якщо вони це зроблять, якщо ці угоди будуть кодифіковані, це дуже сильний удар по довготривалій грі Путіна.
Тож я думаю, що пріоритет, на якому зауважив саміт у Вільнюсі, полягає в тому, щоб подвоїти рівень військової підтримки України, щоб Україна могла виграти цю війну. Щоб війна не призвела до замороженого конфлікту, а призвела до поразки Росії.
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