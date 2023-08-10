Перешкоджання доступу до VPN дедалі більше обмежує можливості росіян отримувати незалежну інформацію

У своїх спробах дедалі більше обмежити доступ росіян до незалежних джерел інформації, включаючи неупереджену інформацію про війну в Україні, Росія останнім часом посилила свої зусилля з перешкоджання доступу в країні до віртуальних приватних мереж або VPN (virtual private network англійською мовою).

Такого висновку дійшло Міністерство оборони Великої Британії, яке зазначило через свою сторінку в мережі X (в минулому Twitter), що за останній тиждень, згідно з повідомленнями, багато з найбільш популярних сервісів VPN стали непридатними до використання у деяких регіонах Росії.

На додаток до технічного перешкоджання доступу до сервісів VPN, РФ також розпочала інформаційну кампанію з метою залякати своїх громадян, стверджуючи, що використання VPN ставить під ризик розголосу особисті дані користувачів, йдеться у аналізі британської розвідки.

Протилежно до тверджень Росії, віртуальні приватні мережі дозволяють користувачам зберігати конфіденційність під час доступу до мережі інтернет, а також оминати цензурні обмеження на використання деяких сайтів, зокрема, новинних, накладені державою за допомогою операторів послуг доступу до інтернету. Використання сервісів VPN є офіційно забороненим в РФ від 2017 року, однак, ці мережі є дуже популярними в країні.

Водночас, російські офіційні особи, зокрема прес-секретар президента РФ Дмитро Песков, продовжують звинувачувати західні ЗМІ в тому, що вони, медіа, нібито отримують від західних спецслужб вказівки, а також “професійно підготовлену брехню”. Такі твердження є не просто неправдивими, але і виступають яскравим прикладом так званих “дзеркальних звинувачень”, коли агресор звинувачує інших у вчиненні дій, які він сам здійснює.

Однак, як повідомляє Голос Америки, медійні експерти документально підтвердили, що саме Росія, а не західні країни, запровадила законодавчі обмеження на діяльність ЗМІ разом із широкомасштабною кампанією дезінформації в рамках своїх військових зусиль в Україні.

І на відміну від Заходу, де медіа є незалежними та мають структури та політику, щоб запобігти неправомірному політичному чи бізнесовому впливу, незалежна журналістика в Росії значною мірою викорінена, свідчать дані медіа-спостережників.

Наразі Росія посідає 164 місце зі 180 країн у Всесвітньому індексі свободи преси, де 1 означає найкраще середовище для ЗМІ. Україна перебуває на 79 місці зі 180 країн за цим рейтингом, складеним організацією “Репортери без кордонів”. За словами організації, які цитує Голос Америки, від початку війни в Україні, “майже всі незалежні ЗМІ [в Росії] були заборонені, заблоковані та/або оголошені “іноземними агентами” або “небажаними організаціями”. Всі інші підлягають військовій цензурі”.

Ще до війни незалежні ЗМІ в Росії стикалися з переслідуваннями, нападами та судовими процесами з боку держави. Ситуація ускладнилася, коли Росія вторглася в Україну. Тепер за інформацію про війну чи російські збройні сили, яку Кремль вважає неправдивою, журналістів можуть покарати тюремним ув’язненням на строк до 15 років.

Водночас, продовження діяльності у вигнанні, як це вибрав робити телеканал “Дождь”, який переїхав до Нідерландів, не гарантує захисту від переслідувань. У липні влада визнала станцію “небажаною” організацією, тобто кожен, хто вважається офіційно залученим до неї, ризикує бути ув’язненим в Росії.

Загроза для будь-яких критиків Кремля є вкрай реальною. У квітні суд засудив Володимира Кара-Мурзу, опозиційного політика та оглядача, до 25 років позбавлення волі, зокрема за поширення, за словами російської влади, “неправдивої” інформації про армію РФ. Правова організація “Міжнародна амністія” (Amnesty International англійською) заявила, що звинувачення проти Кара-Мурзи пов'язані "виключно з його правом на свободу слова".

В статті використано матеріали Англомовної служби Голосу Америки