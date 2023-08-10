Брифінг. Попри складнощі, ЗСУ досягають прогресу - Білий дім
Брифінг Голосу Америки - наживо. В раді з нацбезпеки США прокоментували хід українського контрнаступу. Якої допомоги від Заходу бракує на полі бою на цю мить? Також говоримо про політичну ситуацію в Болгарії - наскільки міцною там є підтримка України? Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.
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