Після атак дронів по Москві норвезький футболіст в Росії розірвав контракт і залишив країну. Росіяни погрожують судом

Після атак безпілотників по Москві іноземний футболіст "Динамо Москви" розірвав контракт з командою і втік з Росії.

Норвезький півзахисник Матіас Норманн вирішив залишити Росію відразу після удару безпілотників по бізнес-центру у Москві, неподалік району, де він жив. Про це повідомило видання AP.

Норманн працював в Росії, у складі російського клубу "Ростов", з 2019 року.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року ФІФА дозволила гравцям з-за кордону, які грали в російських клубах, призупинити свої контракти. Втім Норманн був одним із небагатьох футболістів із Західної Європи, який вирішив залишитись у Росії.

Наприкінці літа 2022 року він перейшов у футбольний клуб "Динамо Москва".

Восени 2022 року Національна збірна Норвегії не включила Норманна у склад команди. Тоді президентка Федерації футболу Норвегії Лізе Клавенесс заявила:

“Увесь норвезький і європейський футбол погодився чинити спільний тиск на Росію як на агресивну сторону, яка також дуже активно використовує позицію сили в спорті. … Всі російські команди відсторонені від міжнародних спортивних змагань. Ми зі Стале (головний тренер норвезької збірної) погоджуємося, що Норманн не може представляти Норвегію, коли він тепер гратиме за новий російський клуб”.

Тепер, після того, як футболіст залишив Росію, тренер норвезької збірної Стале Солбаккен заявив, що не виключає повернення Матіаса Норманна до національної збірної, якщо 27-річний гравець знайде новий, неросійський клуб.

"Жодного карантину чи довічного бану він не отримував", – сказав головний тренер збірної, повідомив у Twitter Адріан Річволдсен, норвезький спортивний журналіст.

Тепер російські футбольні клуби "Ростов" та "Динамо Москва" розглядають можливість судового позову черед дострокове розірвання контракту. Контракт Норманна у Москві закінчується 20-го серпня цього року. Після цього він мав повернутись у російський клуб "Ростов".

Видання "Чемпіонат" цитує гендиректора московського "Динамо" Павла Пивоварова, який описав ситуацію з норвезьким легіонером таким чином:

"Норманн відправив у Ростов заяву про розірвання контракту через атаки безпілотників на Москву. Він покинув країну з міркувань безпеки. Ми не згодні з його позицією і будемо звертатися до арбітражного суду".

"Норманн жив неподалік Москва-Сіті, але це був його вибір. Клуб запропонував йому релокацію, але він відмовився. ... Він попрощався з усіма на базі, сказав, що побачимося завтра, і ось ми отримуємо листа про розірвання. Ми переконані в тому, що ця вся ситуація є лише приводом, щоб піти безкоштовно, - сказав директор московського клубу Динамо. - У будь-якому випадку і ми, і Ростов відстоюватимемо свої інтереси".

30 липня два безпілотники пошкодили будинки в діловому центрі "Москва-Сіті". В результаті атаки 50-поверхова будівля "IQ-квартал", де розташовуються офіси трьох російських міністерств та житлові апартаменти, отримала пошкодження в районі п'ятого та шостого поверхів. Це була четверта атака на Москву від початку травня.

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