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Politico: Байден звернеться до Конгресу з запитом про додаткову допомогу Україні
Адміністрація президента Байдена може оприлюднити запит на додаткове фінансування для зброї та іншої допомоги Україні в четвер, за інформацією видання Politico, яке спілкувалося з двома особами, обізнаними з деталями щодо часу запиту, які побажали залишитись анонімними.
Конкретна сума запиту, який президент США планує надати до Конгресу, чи його остаточні цілі наразі невідомі. Однак, на думку Politico, мова може йти про мільярди доларів для різних програм, що ще більше підігріє міжпартійну боротьбу в Конгресі щодо державного фінансування, зокрема допомоги Україні. Як відомо, низка консервативно налаштованих представників Конгресу виступає проти надання Україні додаткового фінансування.
Як зазначає Politico, Конгрес вже схвалив надання підтримки України на близько 43 мільярди доларів від початку вторгнення Росії, а державне фінансування за деякими наявними програмами наразі має припинитися 30 вересня, коли у США офіційно закінчується державний фіскальний рік.
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Вцілілий після бомбардування Нагасакі: Вторгнення Путіна в Україну підвищує ризик ядерної війни як ніколи
Днями Японія відзначає роковини ядерних бомбардувань Хіросіми й Нагасакі. Повоєнна конституція Японії обмежила її військову міць. Але через світові загрози у Токіо змушені переглянути цю концепцію.
"Хібакуся" - таким терміном у Японії називають людей, які пережили ядерні бомбардування Хіросіми й Нагасакі. Зараз їм далеко за 80, але вони добре пам’ятають ті події.
"Я почув звук літака. Я подивився угору й мене засліпило яскраве світло, потім я почув вибух. Мене відкинуло метрів на 20 і я втратив свідомість. У мами були опіки обличчя і грудей. Мені обпекло половину обличчя", - згадує 83-річний Суеїчі Кідо із Нагасакі.
Разом із іншими "хібакусі" Кідо приїхав на відзначення роковин бомбардування Хіросіми, щоб нагадати світу про наслідки використання ядерної зброї.
"Кожна людина у світі зараз ризикує стати "хібакуся". Й вторгнення Путіна в Україну підвищує цей ризик як ніколи", - вважає він.
Ядерні удари США по японських містах в одну мить убили 215 тисяч людей, іще десятки тисяч померли у наступні місяці від ядерного опромінення.
Після поразки у Другій світовій війні військові сили Японії значно обмежили, а Конституція країни стала відома як "Мирна конституція", адже там передбачено відмову Японії від війни як засобу ведення державної політики та відмову від утримання війська.
Однак посилення міжнародної напруженості й зокрема мілітаризація Індо-Тихоокеанського регіону змінює це. Найближчі виклики безпеки для Токіо становлять Північна Корея та її постійні ракетні випробування, а також Китай із зазіханням на Тайвань та маневрами у Південнокитайському морі.
"Між Японією та Китаєм існує прірва у питанні можливостей оборони. Зараз японська влада визнає необхідність подолати її, і японці підтримують це, адже вони побачили, що сталось із Україною", - каже Тетсуо Котані, експерт Японського інституту міжнародних відносин.
До 2027 року Японія планує подвоїти свої витрати на оборону й посилити спроможність бити по ворожих базах, що було заборонено десятки років. Також у суспільстві змінюється ставлення до ядерної зброї. Тож Котані додає: "Усі японці розуміють, що ми маємо покладатись на американську "ядерну парасольку".
Кідо каже: його дуже непокоїть те, куди рухається світ зараз: "Найголовніше зрозуміти, що непорозуміння між державами не можна вирішувати силою". Він каже: сподівається, що болісні уроки Хіросіми й Нагасакі не будуть забуті.
Кріс Крісті: Під час нашої зустрічі Зеленський був дуже відвертий. Ексклюзивне інтервʼю
Наприкінці минулого тижня в Україні побував вже другий учасник виборчих перегонів серед республіканців, колишній губернатор штату Нью-Джерсі Кріс Крісті. Раніше Україну відвідав екс-віце-президент США за часів президентства Дональда Трампа Майк Пенс.
У п’ятницю, 4 серпня, Крісті зустрівся з президентом Володимиром Зеленським та побував у Бучі, передмісті Києва. В інтерв’ю Українській службі Голосу Америки він розповів, що вважав за необхідне особисто побувати в Україні, оскільки наступний президент США, хто б це не був, повинен приймати важливі рішення щодо України.
Я сподіваюся, що Україна зможе до президентських виборів (у США - ГА) виграти війну проти Росії.Кріс Крісті
«Я сподіваюся, що Україна зможе до президентських виборів (у США - ГА) виграти війну проти Росії. Якщо це так, я хотів мати можливість поїхати туди і побачити, що їм потрібно, якого прогресу вони вже досягли з тим, що вже мають», - сказав він.
Крісті запевнив у відданості підтримці України та заявив - якщо він стане президентом, його завданням буде прокласти шлях до членства України в НАТО. А якби він був президентом сьогодні, сказав Крісті, він би надав «українцям більше артилерії, більше гармат, більше ракет «земля-повітря»» і винищувачі F-16.
Колишній губернатор сказав, що його зустріч із президентом Зеленським тривала близько години, і український лідер дуже відверто розповів про виклики, які повстали перед Україною.
«А також він дуже чітко хотів сказати мені, щоб я передав американському народу, наскільки вдячна Україна за допомогу, яку вони вже отримали, і чому їм потрібна додаткова допомога від сьогодні і до кінця війни, щоб успішно завершити цю війну», - сказав Крісті.
Крім Зеленського, Крісті також мав тривалу розмову із мером Бучі Анатолієм Федоруком, який розповів йому про масові злочини росіян, скоєні під час нетривалої окупації міста на початку війни. Серед того, що справило найбільше враження на колишнього губернатора, – примусове вивезення дітей росіянами.
«Мене непокоїть те, що майже 20 000 дітей захопили в Україні, і це за перевіреними даними, вивезли до Росії, відібрали у їхніх батьків та їхніх сімей».
Особисті враження та отримана інформація безпосередньо під час візиту, сказав Крісті, дає йому кращу можливість доносити до американського народу, «що відбувається в Україні, що планують росіяни і що нам потрібно зробити, щоб допомогти українському народу вигнати росіян зі своєї країни та повернуться до свободи та безпеки у власній країні».
Учасник виборчих перегонів розповів Голосу Америки, що намагається пояснити американському народу, що в інтересах Сполучених Штатів донести до Путіна, що такий вид агресії є неприпустимим. Також, на його думку, це є проксі-війною Заходу і Китаю.
«Китай фінансує військові дії Росії. Китай координує зусилля іранців і північнокорейців, щоб допомогти росіянам більш досконалою зброєю, аби її використовувати проти українців. І тому, якщо Сполучені Штати та решта Заходу не бажають зараз протистояти цій агресії, ми будемо боротися з цією агресією пізніше, в інших місцях світу, і без українців на нашому боці», - сказав він, підкресливши, що існування вільної України є в інтересах як США так й Європи.
Адміністрація США намагається заохотити Китай зробити потенційний вклад у припинення війни в Україні, за умови поваги Пекіна до українського суверенітету та територіальної цілісності. Про це, зокрема заявляв речник Держдепу Метью Міллер, привітавши участь Китаю у перемовинах щодо війни в Україні в Джидді.
"Ми вже давно говорили, що для Китаю було б добре відіграти певну роль у припиненні війни в Україні. За умови, якщо ця роль поважала б територіальну цілісність України та її суверенітет ", - зауважив Міллер на брифінгу у вівторок, 7 серпня.
Наразі від учасників виборчих перегонів серед республіканців лунають різні думки щодо необхідності підтримки України, з чим Голос Америки детально ознайомив у своїх матеріалах.
За посилення допомоги, крім Крісті, який очолював перехідну команду Трампа після виборів 2016-го року, виступають два колишні члени адміністрації Трампа, які прагнуть представляти свою партію на президентських виборах, - екс-віце-президент Майк Пенс та екс-посолка США в ООН, колишня губернаторка штату Північна Кароліна Ніккі Гейлі, а також сенатор від Південної Кароліни Тім Скотт.
«Ті, хто має інтелектуальну допитливість, і не просто каже те, що є популярним в партії на цю мить, а думає про довгострокові інтереси Сполучених Штатів, - це ті люди, які, як ви бачите, займають сильнішу позицію щодо України», - зауважив Крісті.
А от перемога Дональда Трампа, вважає Крісті, стала б катастрофою для України та Європи.
«Дональд Трамп каже, що він припинить війну за 24 години, і я підозрюю, як саме він це зробить, - віддасть Україну Володимиру Путіну, якого він називав геніальним лідером. Важче придумати більш неправильну характеристику, ніж назвати Володимира Путіна блискучим і великим лідером», - сказав Крісті.
Сам Трамп в ефірі телеканалу FOX розповів про своє бачення блискавичного закінчення війни наступним чином:
"Я дуже добре знаю Зеленського, і я знаю Путіна дуже добре, навіть краще. І у мене були хороші стосунки, дуже хороші з ними обома. Я б сказав Зеленському: "Все, це припиняється. Ви повинні домовитися". Я б сказав Путіну: "Якщо ви не укладете угоду, ми дамо йому багато". Ми збираємося (дати Україні – ГА) більше ніж вони коли-небудь отримували, якщо нам доведеться. Я досягну угоди за один день. Один день".
Крісті відкинув можливість для адміністрації Байдена домогтися плинності підтримки України з боку США після виборів, незалежно від їхнього результату.
«Хто б не був президентом, його слово багато важитиме у визначенні майбутнього нашої підтримки України. І тому будь-які заходи, про які говорить адміністрація Байдена, наступна адміністрація зможе дуже легко скасувати або посилити, залежно від того, хто є президентом», - сказав він.
У середу, 9 серпня, під час брифінгу у Державному департаменті, його речник Метью Міллер розповів, що адміністрація Байдена працює із міжнародними партнерами та Конгресом, аби закріпити допомогу України у відповідних міждержавних угодах, які залишаться чинними, незалежно від того, хто буде президентом США.
Наразі підтримка Кріса Крісті серед республіканців складає близько 3 відсотків загалом по країні. Але у штаті Нью-Гемпшир, де пройдуть перші попередні вибори серед республіканців (праймеріз), за двома опитуваннями, він займає друге або третє місце. За його словами, це не матиме великого впливу на стратегію його виборчої кампанії:
«Справа в тому, що наша кампанія є досить простою та прямолінійною. Ми будемо говорити правду про те, у що віримо».
Він сказав, що з нетерпінням чекає можливості взяти участь у перших дебатах серед учасників виборчих перегонів серед республіканців, що відбудуться 23 серпня у місті Мілуокі, штат Вісконсин.
«Вперше увага великої кількості американців буде зосереджена на цих перегонах, тому я з нетерпінням чекаю на можливість вийти на сцену, щоб викласти правду про те, що зараз відбувається в нашій країні, і своє бачення того, як вивести нас до нового та іншого напрямку, ніж той, яким нас вели або Джо Байден, або Дональд Трамп».
Говорячи про образи, які Трамп озвучував на його адресу, Крісті назвав колишнього президента «дитиною, зосередженою виключно на собі».
«Він дитина, і це те, що діти роблять на гральному майданчику. І він вдає, що хоче знову стати президентом Сполучених Штатів, з такими діями. Мене це зовсім не турбує. Я не відповідаю на такі нісенітниці від когось, як Дональд Трамп, який є просто дитиною, зосередженою виключно на собі».
У вівторок, 8 серпня, Дональд Трамп під час виступу у штаті Нью-Гемпшир, висміяв Крісті за зайву вагу, сказавши, що тої в цей час їсть, і наказав одному із присутніх, якого не було чутно під час трансляції, не називати Крісті «жирною свинею».
Крісті припустив, що висунуті проти Дональда Трампа кримінальні та цивільні звинувачення, які наразі, відповідно до опитувань, не впливають на його популярність серед виборців-республіканців, зрештою послаблять його підтримку.
«По-перше, це лише зробило його більш популярним серед деяких елементів Республіканської партії, але серед загального електорату це зробило його значно менш популярним. А по-друге, я думаю, що через тривалий час навіть певні елементи Республіканської партії не сприйматимуть це як позитив для нашої партії чи нашої країни…Потрібен час, щоб усе стало зрозуміло людям, і на таких людях, як я, лежить відповідальність за донесення аргументів», - пояснив Крісті.
Сьогодні за Дональда Трампа, відповідно до агрегованих результатів різних опитувань, готові проголосувати 53.7% виборців-республіканців, він далеко попереду від його найближчого конкурента всередині Республіканської партії - губернатора штату Флорида Рона Десантіса.
Голос Америки звернувся до інших учасників перегонів із проханням прокоментувати своє бачення політики щодо України.
- Голос Америки
- Associated Press
Після атак дронів по Москві норвезький футболіст в Росії розірвав контракт і залишив країну. Росіяни погрожують судом
Після атак безпілотників по Москві іноземний футболіст "Динамо Москви" розірвав контракт з командою і втік з Росії.
Норвезький півзахисник Матіас Норманн вирішив залишити Росію відразу після удару безпілотників по бізнес-центру у Москві, неподалік району, де він жив. Про це повідомило видання AP.
Норманн працював в Росії, у складі російського клубу "Ростов", з 2019 року.
Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року ФІФА дозволила гравцям з-за кордону, які грали в російських клубах, призупинити свої контракти. Втім Норманн був одним із небагатьох футболістів із Західної Європи, який вирішив залишитись у Росії.
Наприкінці літа 2022 року він перейшов у футбольний клуб "Динамо Москва".
Восени 2022 року Національна збірна Норвегії не включила Норманна у склад команди. Тоді президентка Федерації футболу Норвегії Лізе Клавенесс заявила:
“Увесь норвезький і європейський футбол погодився чинити спільний тиск на Росію як на агресивну сторону, яка також дуже активно використовує позицію сили в спорті. … Всі російські команди відсторонені від міжнародних спортивних змагань. Ми зі Стале (головний тренер норвезької збірної) погоджуємося, що Норманн не може представляти Норвегію, коли він тепер гратиме за новий російський клуб”.
Тепер, після того, як футболіст залишив Росію, тренер норвезької збірної Стале Солбаккен заявив, що не виключає повернення Матіаса Норманна до національної збірної, якщо 27-річний гравець знайде новий, неросійський клуб.
"Жодного карантину чи довічного бану він не отримував", – сказав головний тренер збірної, повідомив у Twitter Адріан Річволдсен, норвезький спортивний журналіст.
Видання "Чемпіонат" цитує гендиректора московського "Динамо" Павла Пивоварова, який описав ситуацію з норвезьким легіонером таким чином:
"Норманн відправив у Ростов заяву про розірвання контракту через атаки безпілотників на Москву. Він покинув країну з міркувань безпеки. Ми не згодні з його позицією і будемо звертатися до арбітражного суду".
"Норманн жив неподалік Москва-Сіті, але це був його вибір. Клуб запропонував йому релокацію, але він відмовився. ... Він попрощався з усіма на базі, сказав, що побачимося завтра, і ось ми отримуємо листа про розірвання. Ми переконані в тому, що ця вся ситуація є лише приводом, щоб піти безкоштовно, - сказав директор московського клубу Динамо. - У будь-якому випадку і ми, і Ростов відстоюватимемо свої інтереси".
30 липня два безпілотники пошкодили будинки в діловому центрі "Москва-Сіті". В результаті атаки 50-поверхова будівля "IQ-квартал", де розташовуються офіси трьох російських міністерств та житлові апартаменти, отримала пошкодження в районі п'ятого та шостого поверхів. Це була четверта атака на Москву від початку травня.
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