Politico: Байден звернеться до Конгресу з запитом про додаткову допомогу Україні

Наприкінці минулого тижня в Україні побував вже другий учасник виборчих перегонів серед республіканців, колишній губернатор штату Нью-Джерсі Кріс Крісті. Раніше Україну відвідав екс-віце-президент США за часів президентства Дональда Трампа Майк Пенс.

У п’ятницю, 4 серпня, Крісті зустрівся з президентом Володимиром Зеленським та побував у Бучі, передмісті Києва. В інтерв’ю Українській службі Голосу Америки він розповів, що вважав за необхідне особисто побувати в Україні, оскільки наступний президент США, хто б це не був, повинен приймати важливі рішення щодо України.

Я сподіваюся, що Україна зможе до президентських виборів (у США - ГА) виграти війну проти Росії.

«Я сподіваюся, що Україна зможе до президентських виборів (у США - ГА) виграти війну проти Росії. Якщо це так, я хотів мати можливість поїхати туди і побачити, що їм потрібно, якого прогресу вони вже досягли з тим, що вже мають», - сказав він.

Крісті запевнив у відданості підтримці України та заявив - якщо він стане президентом, його завданням буде прокласти шлях до членства України в НАТО. А якби він був президентом сьогодні, сказав Крісті, він би надав «українцям більше артилерії, більше гармат, більше ракет «земля-повітря»» і винищувачі F-16.

Колишній губернатор сказав, що його зустріч із президентом Зеленським тривала близько години, і український лідер дуже відверто розповів про виклики, які повстали перед Україною.

«А також він дуже чітко хотів сказати мені, щоб я передав американському народу, наскільки вдячна Україна за допомогу, яку вони вже отримали, і чому їм потрібна додаткова допомога від сьогодні і до кінця війни, щоб успішно завершити цю війну», - сказав Крісті.

Крім Зеленського, Крісті також мав тривалу розмову із мером Бучі Анатолієм Федоруком, який розповів йому про масові злочини росіян, скоєні під час нетривалої окупації міста на початку війни. Серед того, що справило найбільше враження на колишнього губернатора, – примусове вивезення дітей росіянами.

«Мене непокоїть те, що майже 20 000 дітей захопили в Україні, і це за перевіреними даними, вивезли до Росії, відібрали у їхніх батьків та їхніх сімей».

Особисті враження та отримана інформація безпосередньо під час візиту, сказав Крісті, дає йому кращу можливість доносити до американського народу, «що відбувається в Україні, що планують росіяни і що нам потрібно зробити, щоб допомогти українському народу вигнати росіян зі своєї країни та повернуться до свободи та безпеки у власній країні».

Учасник виборчих перегонів розповів Голосу Америки, що намагається пояснити американському народу, що в інтересах Сполучених Штатів донести до Путіна, що такий вид агресії є неприпустимим. Також, на його думку, це є проксі-війною Заходу і Китаю.

«Китай фінансує військові дії Росії. Китай координує зусилля іранців і північнокорейців, щоб допомогти росіянам більш досконалою зброєю, аби її використовувати проти українців. І тому, якщо Сполучені Штати та решта Заходу не бажають зараз протистояти цій агресії, ми будемо боротися з цією агресією пізніше, в інших місцях світу, і без українців на нашому боці», - сказав він, підкресливши, що існування вільної України є в інтересах як США так й Європи.

Адміністрація США намагається заохотити Китай зробити потенційний вклад у припинення війни в Україні, за умови поваги Пекіна до українського суверенітету та територіальної цілісності. Про це, зокрема заявляв речник Держдепу Метью Міллер, привітавши участь Китаю у перемовинах щодо війни в Україні в Джидді.

"Ми вже давно говорили, що для Китаю було б добре відіграти певну роль у припиненні війни в Україні. За умови, якщо ця роль поважала б територіальну цілісність України та її суверенітет ", - зауважив Міллер на брифінгу у вівторок, 7 серпня.

Наразі від учасників виборчих перегонів серед республіканців лунають різні думки щодо необхідності підтримки України, з чим Голос Америки детально ознайомив у своїх матеріалах.

За посилення допомоги, крім Крісті, який очолював перехідну команду Трампа після виборів 2016-го року, виступають два колишні члени адміністрації Трампа, які прагнуть представляти свою партію на президентських виборах, - екс-віце-президент Майк Пенс та екс-посолка США в ООН, колишня губернаторка штату Північна Кароліна Ніккі Гейлі, а також сенатор від Південної Кароліни Тім Скотт.

«Ті, хто має інтелектуальну допитливість, і не просто каже те, що є популярним в партії на цю мить, а думає про довгострокові інтереси Сполучених Штатів, - це ті люди, які, як ви бачите, займають сильнішу позицію щодо України», - зауважив Крісті.

А от перемога Дональда Трампа, вважає Крісті, стала б катастрофою для України та Європи.

«Дональд Трамп каже, що він припинить війну за 24 години, і я підозрюю, як саме він це зробить, - віддасть Україну Володимиру Путіну, якого він називав геніальним лідером. Важче придумати більш неправильну характеристику, ніж назвати Володимира Путіна блискучим і великим лідером», - сказав Крісті.

Сам Трамп в ефірі телеканалу FOX розповів про своє бачення блискавичного закінчення війни наступним чином:

"Я дуже добре знаю Зеленського, і я знаю Путіна дуже добре, навіть краще. І у мене були хороші стосунки, дуже хороші з ними обома. Я б сказав Зеленському: "Все, це припиняється. Ви повинні домовитися". Я б сказав Путіну: "Якщо ви не укладете угоду, ми дамо йому багато". Ми збираємося (дати Україні – ГА) більше ніж вони коли-небудь отримували, якщо нам доведеться. Я досягну угоди за один день. Один день".

Крісті відкинув можливість для адміністрації Байдена домогтися плинності підтримки України з боку США після виборів, незалежно від їхнього результату.

«Хто б не був президентом, його слово багато важитиме у визначенні майбутнього нашої підтримки України. І тому будь-які заходи, про які говорить адміністрація Байдена, наступна адміністрація зможе дуже легко скасувати або посилити, залежно від того, хто є президентом», - сказав він.

У середу, 9 серпня, під час брифінгу у Державному департаменті, його речник Метью Міллер розповів, що адміністрація Байдена працює із міжнародними партнерами та Конгресом, аби закріпити допомогу України у відповідних міждержавних угодах, які залишаться чинними, незалежно від того, хто буде президентом США.

Наразі підтримка Кріса Крісті серед республіканців складає близько 3 відсотків загалом по країні. Але у штаті Нью-Гемпшир, де пройдуть перші попередні вибори серед республіканців (праймеріз), за двома опитуваннями, він займає друге або третє місце. За його словами, це не матиме великого впливу на стратегію його виборчої кампанії:

«Справа в тому, що наша кампанія є досить простою та прямолінійною. Ми будемо говорити правду про те, у що віримо».

Він сказав, що з нетерпінням чекає можливості взяти участь у перших дебатах серед учасників виборчих перегонів серед республіканців, що відбудуться 23 серпня у місті Мілуокі, штат Вісконсин.

«Вперше увага великої кількості американців буде зосереджена на цих перегонах, тому я з нетерпінням чекаю на можливість вийти на сцену, щоб викласти правду про те, що зараз відбувається в нашій країні, і своє бачення того, як вивести нас до нового та іншого напрямку, ніж той, яким нас вели або Джо Байден, або Дональд Трамп».

Говорячи про образи, які Трамп озвучував на його адресу, Крісті назвав колишнього президента «дитиною, зосередженою виключно на собі».

«Він дитина, і це те, що діти роблять на гральному майданчику. І він вдає, що хоче знову стати президентом Сполучених Штатів, з такими діями. Мене це зовсім не турбує. Я не відповідаю на такі нісенітниці від когось, як Дональд Трамп, який є просто дитиною, зосередженою виключно на собі».

У вівторок, 8 серпня, Дональд Трамп під час виступу у штаті Нью-Гемпшир, висміяв Крісті за зайву вагу, сказавши, що тої в цей час їсть, і наказав одному із присутніх, якого не було чутно під час трансляції, не називати Крісті «жирною свинею».

Крісті припустив, що висунуті проти Дональда Трампа кримінальні та цивільні звинувачення, які наразі, відповідно до опитувань, не впливають на його популярність серед виборців-республіканців, зрештою послаблять його підтримку.

«По-перше, це лише зробило його більш популярним серед деяких елементів Республіканської партії, але серед загального електорату це зробило його значно менш популярним. А по-друге, я думаю, що через тривалий час навіть певні елементи Республіканської партії не сприйматимуть це як позитив для нашої партії чи нашої країни…Потрібен час, щоб усе стало зрозуміло людям, і на таких людях, як я, лежить відповідальність за донесення аргументів», - пояснив Крісті.

Сьогодні за Дональда Трампа, відповідно до агрегованих результатів різних опитувань, готові проголосувати 53.7% виборців-республіканців, він далеко попереду від його найближчого конкурента всередині Республіканської партії - губернатора штату Флорида Рона Десантіса.

Голос Америки звернувся до інших учасників перегонів із проханням прокоментувати своє бачення політики щодо України.