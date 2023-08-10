Нові звинувачення проти Трампа – детально. ЧАС-ТАЙМ
В ефірі Час-Тайм. Ми будемо продовжувати підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, – речник Пентагону. Нові звинувачення проти Трампа – деталі. Кріс Крісті поділився з Українською службою Голосу Америки деталями зустрічі із президентом Зеленським та своїм баченням американської допомоги Україні. "Комунізм - це в'язниця": в Естонії молодому поколінню розповідають про небезпеки тоталітаризму. Японія змінює свою доктрину – від повоєнного роззброєння до зміцнення сил оборони. Даха Браха перебуває у турі Північною Америкою та Канадою: інтерв’ю з Марком Галаневичем.
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F-16 дадуть Україні відчутну перевагу – експерти. ЧАС-ТАЙМ
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серпень 08, 2023
Україна має право обстрілювати об’єкти в Росії, - експерти. ЧАС-ТАЙМ
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серпень 07, 2023
У США коментують результати зустрічі в Джидді. ЧАС-ТАЙМ
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серпень 04, 2023
Очікування США перед зустріччю в Саудівській Аравії. ЧАС-ТАЙМ
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серпень 04, 2023
Білий дім розповів про цілі саміту в Саудівській Аравії. Час-Тайм
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серпень 02, 2023
Трампу висунули звинувачення. Деталі, реакції у США. ЧАС-ТАЙМ