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Нові звинувачення проти Трампа – детально. ЧАС-ТАЙМ

Нові звинувачення проти Трампа – детально. ЧАС-ТАЙМ
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Нові звинувачення проти Трампа – детально. ЧАС-ТАЙМ

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В ефірі Час-Тайм. Ми будемо продовжувати підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, – речник Пентагону. Нові звинувачення проти Трампа – деталі. Кріс Крісті поділився з Українською службою Голосу Америки деталями зустрічі із президентом Зеленським та своїм баченням американської допомоги Україні. "Комунізм - це в'язниця": в Естонії молодому поколінню розповідають про небезпеки тоталітаризму. Японія змінює свою доктрину – від повоєнного роззброєння до зміцнення сил оборони. Даха Браха перебуває у турі Північною Америкою та Канадою: інтерв’ю з Марком Галаневичем.

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