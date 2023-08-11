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Росія б’є по цивільних будинках для того, щоб залякати українців: Мирослав Гай
На Харківщині Куп'янська міська військова адміністрація оголосила про обов’язкову евакуацію з 37 населених пунктів через посилення російських обстрілів. Мирослав Гай, офіцер ЗСУ, керівник фонду "Мир і Ко" побував у регіоні й обґрунтував примусову евакуацію цивільного населення. У програмі «Брифінг Голосу Америки» він обговорив з Остапом Яришем хід контрнаступу, необхідність поставок Україні літаків F-16 та збільшення західних систем ППО, а також про нову тактику Росії, яка завдає ударів по цивільних об'єктах в усіх містах України, щоб залякати населення.
Остап Яриш, Голос Америки:
На Харківщині оголошена евакуація з Куп'янського району через інтенсивні бойові дії. Яка ситуація на цьому напрямку зараз?
Мирослав Гай, офіцер ЗСУ, керівник фонду "Мир і Ко": Не все маю право коментувати. Але скажу, що ситуація важка. Російська Федерація намагається прорватися в цьому напрямку, зосередила потужне угруповання. Це виходить така лимансько-куп'янська дуга, якщо подивитися по мапі. Я був там на минулому тижні, в тих районах.
Збройним силам України вдалося зупинити війська Російської Федерації у важких боях
Збройним силам України вдалося зупинити війська Російської Федерації у важких боях. Я, напевно, за 10 років війни не бачив такої інтенсивності, зокрема у застосуванні артилерійського озброєння, але ми їх стримали. І це дає нам можливість не відволікати інші підрозділи, які виконують задачі на півдні, зокрема, де йдуть активні бої, де навіть була прорвана частково оборона Російської Федерації. Ми підійшли до першої лінії оборони, пройшли ці міні поля.
Тобто, зараз ситуація важка, але контрольована Збройними Силами України. А те, що евакуйовують цивільних, там шалені просто артудари і українські державні органи змушені вдаватися до цих дій. Тому що дуже багато людей несвідомо залишаються на цих територіях, бо не хочуть їхати, бо там їхній дім. І в результаті наражають себе, особливо дітей, на небезпеку. Я вже за роки війни (бачив) таких людей, які вважають, що можна пересидіти десь в підвалі і якось пощастить. Часто це закінчувалося трагедіями. Тому ця евакуація вона вимушена. Росія там гатить, змітає все з лиця землі, не тільки наші підрозділи, вони хоч зариті в землю, але й цивільне населення, для того, щоб створити в Україні гуманітарну катастрофу.
О.Я.: Дуґлас Лют, генерал-лейтенант армії США у відставці розповів: якщо американські війська проводили наступ, то спиралася б на перевагу авіації. Україна, вочевидь, цього немає. На Заході, можливо, дехто нереалістично очікує, що українці досягнуть на полі бою щось таке, що американці навіть не пробували б зробити. Як ви це можете прокоментувати?
М.Г.: Взагалі американська військова доктрина говорить, що такі операції, які зараз проводяться в Україні, можливі тільки при повному домінуванні в повітрі. Найкращий приклад - це війна в Іраку, яка прораховувалася за допомогою різних систем комп'ютерного моделювання. З тисяч варіантів, які пропонувалися, визначили, що потрібне повне домінування в повітрі.
Якби ми зараз мали домінування в повітрі, то я думаю наступ би просувався зовсім по-іншому
Авіаційні удари завдавалися по позиціях армії Хусейна без зупинки, аж допоки вони повністю не були подавлені: вся їхня авіаційна компонента, все ракетне озброєння, їхні артилерійські й танкові системи. Вже тільки після того заходила піхота. Це фактично та доктрина, якої дотримуються Сполучені Штати, які хочуть в першу чергу зберегти своїх військових і бути максимально ефективними.
В принципі, якби ми зараз мали домінування в повітрі, то я думаю наступ би просувався зовсім по-іншому. Мається на увазі не лише система ППО, щоб не дозволити Росії використовувати свою перевагу в авіації, а також і авіаційна компонента з літаками на зразок F-16, про які зараз багато йде суперечок. Тому що зараз ЗСУ заходять на багатокілометрові мінні поля сухопутною компонентою, без прикриття з повітря, підриваються на мінних полях. Немає можливості евакуйовувати техніку швидко і вчасно через те що Російська Федерація має певну перевагу в артилерії, а саме в кількості пострілів до артилерії, в реактивній артилерії, та ж авіація. Тому достатньо складно зробити такі успішні дії, як говорить, наприклад, доктрина Сполучених Штатів Америки. Проте, Збройні Сили України роблять все можливе, намагаються просуватися і мають певні тактичні успіхи, якщо. Скажімо, судити зі звітів Генерального штабу.
О.Я.: Україна отримала касетні боєприпаси. ЗМІ повідомляють, що Міністерство оборони України передало Пентагону звіт про їх застосування на полі бою. Якщо дивитися на те як Україна використовує ці боєприпаси, наскільки вони є ефективними? Яка ваша думка, зважаючи на той час, який пройшов від отримання Україною касетних боєприпасів?
М.Г.: Це достатньо ефективна зброя. В той момент, коли всі світові основні виробники боєприпасів, такі як Сполучені Штати Америки, країни Європи говорять про те, що їм знадобиться декілька років для нарощування потужностей з виробництва боєприпасів до великокаліберної артилерії натівського і радянського зразків, це, наприклад, калібри 122, 152, 155 міліметрів, то сьогодні ці боєприпаси - серйозна можливість посилити потужність Збройних Сил України.
Бахмут зруйнувала не Україна касетними боєприпасами, а Російська Федерація артилерійськими ударами й авіанальотами
Тим більше, що на окупованих територіях, де йдуть бої, Бахмут візьмемо наприклад, не залишилося цивільних людей. Там і так все заміновано. Тому всі ті противники передачі касетних боєприпасів в Україні, вони більше дбали не про питання екології чи безпеки цивільного населення, вони більше підливали воду на млин Російської Федерації. Тому що Бахмут зруйнований повністю. Його зруйнувала не Україна касетними боєприпасами, а Російська Федерація артилерійськими ударами й авіанальотами. Так само Маріуполь. Так само й десятки інших міст на окупованій території України на Донбасі, Луганщині та в інших містах. Тому касетні боєприпаси зараз достатньо ефективно застосовують, приміром, це дозволяє до певної міри розміновувати заміновані території і завдавати ударів по піхоті й техніці противника. Це дозволяє нам не домінувати по артилерії, то принаймні досягати певного пріоритету за рахунок якості і потужності цієї зброї.
О.Я.: Ми говорили про те, що росіяни зараз масово заміновують поле бою. Яку тактику зараз Росія застосовує в Україні. Що Україні потрібно від західних партнерів, щоб ефективно протистояти цій російській тактиці?
М.Г.: Однозначно потрібна авіація, щоб ефективно виконувати штурмові дії. Домінування в повітрі, про яке ми говорили, це однозначно.
Але я теж би хотів зауважити, що велику роль в захисті українських міст, в захисті цивільного населення відіграють системи ППО, які передають нам наші друзі, партнери, зокрема зі Сполучених Штатів Америки, з країн Європи. Тому що Російська Федерація майже кожного дня завдає ударів по наших містах. Ми не маємо можливості своїми і західними системами ППО забезпечити стовідсотковий захист всіх міст. І яку тактику росіяни почали робити? Вони бачать, що в Києві майже всі ракети і їхні безпілотники-шахеди збиваються. Вони починають бити по тих містах, зокрема, в Західній Україні, де менша насиченість сил ППО. І не лише в Західній Україні. Ми бачили трагедію в Покровську, де зруйнували цивільний багатоповерховий будинок.
Регулярно завдають ударів по Харкову, Запоріжжю, інших містах України. І вже Російська Федерація не стільки б’є по критичній інфраструктурі, наприклад, енергетичним станціям. Хоча сьогодні були офіційні повідомлення, що було завдано удару по базі зберігання паливо-мастильних матеріалів біля міста Рівне. Але б’ють по цивільних будинках для того, щоб залякати. Це просто така сама тактика, як вони діяли в Сирії, в Алеппо, коли вони, наприклад, бомбили цивільні лікарні для того, щоб створити паніку, створити гуманітарну катастрофу. Зараз намагаються зломити дух супротиву українців. Я впевнений, що ця тактика призводить тільки до більшого усвідомлення нашими західними партнерами, громадянами в західних країнах, терористичної злочинної сутності путінського режиму. В Україні така тактика викликає тільки злобу і більшу наснагу на боротьбу. Ми будемо відповідати по законних воєнних об'єктах на території Росії, на території Криму, по логістичних центрах, військових базах паливо-мастильних матеріалів, по російському Чорноморському флоту, який регулярно бере участь в обстрілах українських територій і цивільного населення. Це війна.
Знаєте, один з іноземних журналістів заїжджав в зону бойових дій, він потрапив під обстріл. Це людина досвідчена, він був на двох чеченських війнах, був представником європейської преси в Югославії, в Сирії був. Йому 57 років. Ця людина мені казала, що це покоління військових журналістів ніколи не бачило війни такого масштабу. Були криваві, страшні війни. Але такого масштабу, коли такі дві армії воюють, вони не бачили.
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Майже 1000 українських морських піхотинців повертаються з навчання в Британії
Британське міністерство оборони повідомляє 11 серпня, що чергова група українських військових - приблизно 900 морських піхотинців завершили курс навчання у Великій Британії і повертаються в Україну.
Той курс був частиною очолюваної британцями міжнародної програми навчання українських військових Операція інтерфлекс, в якій беруть участь інструктори зі ще дев’яти країн: Австралії, Данії, Канади, Литви, Нідерландів, Норвегії, Нової Зеландії, Швеції та Фінляндії.
Операція інтерфлекс започаткована минулого року і вже охопила понад 20 000 українців - переважно нещодавно мобілізованих і добровольців, які впродовж п’яти тижнів отримують основні знання щодо володіння зброєю, навички ведення бойових дій, медичної допомоги тощо.
В повідомленні британського міністерства оборони йдеться, що ця група українських морських піхотинців проходила навчання під наставництвом «елітних британських командос» і, що це «допоможе Україні в розбудові власної морської піхоти».
«Українські морські піхотинці пройшли курс, який включав використання легкої протитанкової зброї (NLAW), зенітних ракет Stinger, застосування мінометів, використання дронів для розвідки, а також способи знищення вибухівкою перешкод для техніки, таких як «драконячі зуби», - повідомляють британці.
Так звані «драконячі зуби» або «диявольські зуби» - пірамідальні та інші бетонні структури призначені для перешкод у просуванні техніки стали частиною укріплень, які російська окупаційна армія застосовує для стримування українського контрнаступу.
Супутникові знімки показують, що смуги таких укріплень разом з мінними полями, протитанковими ровами тощо зосереджені на півдні України в Запорізькій області, а також на сході і на узбережжі окупованого кримського півострова.
Навчання українських військових у Великій Британії відбувається додатково до програм, які здійснює Європейський Союз, а також Сполучені Штати та інші країни - партнери України в межах міжнародної допомоги для захисту від російської агресії.
Добре, але недостатнє?
За приблизними підрахунками загалом західне військове навчання здобули понад 60 тисяч українців.
Але на тлі повільнішого ніж сподівалися українського контрнаступу цього літа, деякі коментатори вказують, що західні навчальні програми переважно короткі - 4-6 тижнів і можливо не завжди відповідні до реалій бойових дій в Україні.
Американська газета The New York Times написала 2 серпня, що «хоча українські війська відвоювали кілька сіл, вони ще не домоглися таких великих здобутків, які бачили під час успіхів минулої осені біля стратегічно важливих міст Херсона і Харкова».
«Це порушує питання щодо якості навчання, яке українці отримують від заходу», - зауважує часопис.
Видання Open Democracy 8 серпня опублікувало статтю під заголовком «Навчання НАТО залишає українських військових «недостатньо підготованими» до війни».
У статті зокрема процитовано старшого українського військового:
«Західне навчання добре і хлопці отримують досвід, особливо з стрілянням і зі спорядженням... але найбільш корисне навчання і далі відбувається в Україні».
Перший ресторан української кухні у Лос-Анджелесі. Відео
У Лос-Анджелесі з'явився перший ресторан української кухні. Заклад під назвою “Mom please” (Мамо, будь ласка) відкрила сім'я підприємців з Маріуполя, які перебрались в Лос-Анджелес після початку війни. Заклад уже став центром зібрання української громади.
- Голос Америки
Білий дім попросив у Конгресу додаткову допомогу Україні на понад 22 мільярди доларів
Адміністрація президента США Джо Байдена звернулася до Конгресу з проханням надати Україні до кінця року понад 13 мільярдів доларів на екстрену оборонну допомогу та ще понад 8 мільярдів доларів на гуманітарну підтримку. Про це пише видання AP.
З 13,1 мільярда доларів на оборонну допомогу передбачається виділення 9,5 мільярда доларів на військову техніку для України або поповнення запасів американської техніки, яку вже відправили в Україну. 3,6 мільярда доларів пропонується виділити на продовження військової, розвідувальної та іншої оборонної підтримки України.
Гуманітарну підтримку Україні обсягом у 8,5 мільярдів доларів, за запитом, планують виділити Держдепу та Агентству США з міжнародного розвитку (USAID).
Зокрема, 7,3 мільярда - на економічну, гуманітарну допомогу та допомогу в галузі безпеки. Один мільярд - на зміцнення стратегічного партнерства в країнах, що розвиваються. 200 мільйонів - на посилення африканських країн, в їхньому протистоянні російському угрупованню "Вагнер".
Білий дім просить додаткових грошей і на внутрішні потреби США – ліквідацію наслідків стихійного лиха, посилення кордону
Загалом фінансовий пакет від Білого дому складає 40 мільярдів доларів. Крім коштів на допомогу Україні, президент просить профінансувати ліквідацію наслідків стихійних лих у США після смертоносного сезону спеки та штормів, а також підсилити правоохоронні заходи на південному кордоні з Мексикою.
Питання фінансування кордону — серед пріоритетів Республіканської партії. Як пишуть американські ЗМІ, фінансовий пакет складений таким чином, щоб його підтримали законодавці від обох партій.
Запит на фінансування також включає 3,3 мільярда доларів на розширення позик Світового банку на розвиток та інфраструктуру країнам, що розвиваються. Ці кошти, мовиться у запиті, будуть "надійною альтернативою" "примусовому та нежиттєздатному кредитуванню та інфраструктурним проєктам Китаю".
Лідер більшості у Сенаті Чак Шумер демократ заявив, що в Конгресі існує сильна двопартійна підтримка для допомоги Україні та для допомоги американцям, які постраждали від стихійного лиха.
"Останній запит адміністрації Байдена свідчить про незмінне зобов’язання Америки допомагати американцям удома та нашим друзям за кордоном; він має надіслати чіткий сигнал Володимиру Путіну, уряду Китаю та іншим про рішучість Америки, коли йдеться про захист демократії в усьому світі", - заявив сенатор-демократ Чак Шумер.
Лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл заявив, що з нетерпінням чекає розгляду цього запиту, "щоб переконатися, що він необхідний і доречний для безпеки Америки, захисту наших кордонів, підтримки наших союзників і допомоги громадам у відновленні після катастроф".
Від початку вторгнення Росії в Україну Конгрес вже схвалив надання підтримки України на близько 43 мільярди доларів. Державне фінансування за деякими нинішніми програмами у США наразі має припинитися 30 вересня, коли в країні офіційно закінчується фіскальний рік.
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