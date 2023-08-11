Розвідка США врахувала успіхи міжнародної підтримки України в новій стратегії

ВАШИНГТОН — Розвідувальні служби США прагнуть значно розширити реєстр країн, компаній і навіть недержавних суб’єктів, з якими вони співпрацюють, щоб отримувати інформацію про загрози для Сполучених Штатів та союзників і ділитись нею.

Ця зміна є частиною «переосмислення», передбаченого новою національною розвідувальною стратегією, оприлюдненою в четвер, яка спрямована на кращу підготовку США до ряду загроз, що більше не обмежуються традиційними національними державами-конкурентами, такими як Китай і Росія або терористичними групами, як Аль-Каїда та угруповання Ісламська держава.

«Сполучені Штати стикаються з дедалі складнішим і взаємопов’язаним середовищем загроз», — сказала директор національної розвідки Авріл Гейнс, яка назвала низку викликів від глобальних держав, таких як Китай і Росія, до зміни клімату та пандемій, як-от COVID-19.

«Субнаціональні та недержавні актори — від транснаціональних корпорацій до транснаціональних громадських рухів — дедалі більше здатні створювати вплив, конкурувати за інформацію та забезпечувати політичні та безпекові результати, що створює можливості для нових партнерств, а також нові виклики інтересам США», – написала вона в стратегії до 2023 року.

Глобальні виклики, проривні досягнення

«Крім того, спільні глобальні виклики, включаючи зміну клімату, безпеку людей і здоров’я, а також нові та проривні технологічні досягнення, збігаються таким чином, що спричиняють значні наслідки, які часто важко передбачити», — каже Гейнс.

Зародки для нової стратегії та акцент на пошуку нових партнерів, наприклад, у приватному секторі, працювали місяцями.

Ще до вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року США вибірково розсекречували розвіддані, щоб краще обмінюватися інформацією із союзниками та партнерами.

Зусилля із збільшення підтримки України, які заскочили Росію зненацька, уже стають частиною офіційної стратегії США щодо протидії загрозам.

У квітні, під час виступу у вашингтонському Фонді Карнегі за міжнародний мир, Гейнс закликала більше залучати приватний сектор та технологічні компанії.

«У багатьох сценаріях вони бачать речі раніше, ніж ми», — сказала вона тоді.

Щорічна оцінка загроз розвідувального співтовариства США, оприлюднена в лютому, також попереджає про «розвиток низки недержавних діячів», глобальні надзвичайні ситуації, такі як зміна клімату, і нові технології, які «мають потенціал зрушити традиційний бізнес і суспільство як в позитивний, так і в негативний бік, водночас створюючи безпрецедентні вразливості та можливості для атак».

Нова стратегія має на меті протистояти цим тенденціям шляхом зміцнення існуючих партнерств у сфері розвідки, включно з угодою «П’яти очей» з Великою Британією, Канадою, Австралією та Новою Зеландією, а також шляхом створення нових.

Зокрема, стратегія передбачає, що розвідувальні служби США обмінюються інформацією з приватними компаніями та тими, кого вона описує як «недержавні та субнаціональні гравці».

Це включає відносини з неурядовими організаціями, аналітичними центрами та іншими організаціями, які могли б допомогти надати розвідці США експертні оцінки з місць.

Це також, ймовірно, включатиме інтенсифікацію співпраці та обміну інформацією, яка була частиною так званих кібероперацій США «переслідування» в таких країнах, як Латвія та Албанія, або навіть більше роз’яснення, подібне до того, що було зроблено з державних і місцевих органів влади в США, щоб допомогти захистити вибори.

«Основні» партнерства

Деякі колишні співробітники розвідки називають таку роботу необхідністю.

«Це простий факт щодо того, як працюють вибори та комунікаційна інфраструктура, що технологічні компанії в приватному секторі найпершими дізнаються про багато таких загроз, тому тісне партнерство з ними є важливим», — сказав Пол Піллар, колишній високопосадовець ЦРУ, який зараз викладає в Джорджтаунському університеті.

«Завжди будуть тонкі переговори щодо точних домовленостей про спільне використання, щоб належним чином поважати такі цінності, як особиста конфіденційність», — сказав Піллар «Голосу Америки». «Але уряд і приватний сектор уже багато в це втручалися».

Нова стратегія розвідки США також наголошує на кращому розумінні нових технологій і каналів постачання, щоб переконатися, що такі країни, як Китай, «не зможуть підірвати нашу конкурентоспроможність і національну безпеку».

Стратегія призначена для керівництва всіма 18 розвідувальними агентствами США, включаючи Офіс директора національної розвідки, Центральне розвідувальне управління, Агентство національної безпеки, Розвідувальне управління Міноборони та Федеральне бюро розслідувань.

Він замінює попередню стратегію, видану в 2019 році, яка була зосереджена на «говорінні правди».

«Нам потрібно запевнити політиків і американський народ у тому, що нам можна довіряти... незважаючи на стреси, які постійні в нинішньому середовищі», — сказав тодішній директор національної розвідки Ден Коутс.

Низка ключових законодавців США вітають оновлену стратегію розвідки.

«Національна розвідувальна стратегія належним чином організовує розвідувальне співтовариство навколо основних викликів: зростання Китаю, агресивна війна Росії в Україні, а також можливості та складності, які представляють нові технології, такі як AI [штучний інтелект]», — сказав голова Комітету з розвідки Сенату Марк Ворнер у – йдеться в заяві наданій Голосу Америки.

«Навчена робоча сила, міцні партнерські відносини та стійкі можливості будуть центральними для цих зусиль», – зазначив Ворнер.