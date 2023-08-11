США ввели санкції проти впливових російських фінансистів, пов'язаних з "Альфа-Груп"

США закликають «усіх учасників» якнайшвидше поновити дію Чорноморської зернової ініціативи, яка давала можливість Україні експортувати зерно зі своїх портів у Чорному морі. Одночасно США працюють з партнерами у регіоні над збільшенням транспортування українського зерна через «шляхи солідарності» ЄС та дунайські порти.

Про це представник Державного департаменту США повідомив, відповідаючи на запит Української служби Голосу Америки з проханням прокоментувати українську ініціативу щодо запровадження тимчасових маршрутів для виведення заблокованих Росією кораблів, що перебували в українських портах.

«Росія несе тут основну відповідальність, тому вона повинна змінити курс і дозволити кораблям виходити затвердженим маршрутом, – заявив представник Держдепартаменту. – Войовнича риторика та агресивна поведінка Кремля ускладнюють впевнене повернення страховиків і комерційних вантажовідправників до чорноморських маршрутів».

При цьому посадовець Державного департаменту додав, що Сполучені Штати продовжують працювати над тим, щоб дозволити зерну з Чорноморського регіону безперешкодно дістатися на світові ринки, «до людей, які вкрай цього потребують». США працюють над створенням альтернативних маршрутів через порти на Дунаї.

«Ми обговорюємо варіанти з нашими союзниками та партнерами, зокрема збільшення транспортування експорту через «Шляхи солідарності» ЄС та дунайські порти», – мовиться у заяві.

Чиновник нагадав, що Україна підписала нове партнерство з Хорватією щодо експорту зерна 31 липня.

«Крім того, комерційні судна обходять спроби Росії не дати їм зайти в порти Дунаю», – мовиться у заяві.

При цьому представник Держдепу США закликав «усіх учасників якнайшвидше поновити договір».

«Це було б великим успіхом і має вирішальне значення для підтримки стабільності на світових продовольчих ринках», – мовиться у повідомленні.

У заяві наголошується, що йдеться як про українське, так і про російське зерно, на яке США не накладали санкції.

«Наші санкції не були спрямовані на російські продукти харчування та добрива», – мовиться у заяві.

Як повідомляв Голос Америки, у четвер Україна запропонувала цивільним суднам, які прямують до або з її чорноморських портів, тимчасові маршрути руху, попри те, що Росія погрожувала блокувати українські порти після того, як у середині липня вона вийшла з угоди, якої було досягнуто за посередництва ООН і Туреччини.

Аналітики американських ЗМІ називають це рішення України "добрим способом" перевірити, наскільки серйозними є погрози росіян обстрілювати цивільні судна. На їхню думку, виведення будь-яких суден з українських портів може стати викликом для Росії і перевіркою її погроз.