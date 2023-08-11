Брифінг. Білий дім просить у Конгресу додаткове фінансування Україні
Брифінг Голосу Америки - наживо. Білий дім просить про додаткове фінансування для України: чи схвалить його Конгрес? Розбираємось із Катериною Лісуновою. Яка ситуація на кордоні Литви, Польщі та Білорусі? З місця розповідає Мирослава Гонгадзе. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.
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