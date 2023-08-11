Конгрес США вирішить чи надати Україні $24 млрд допомоги. ЧАС-ТАЙМ

В ефірі Час-Тайм. Білий дім попросив у Конгресу виділити більш ніж 24 мільярди доларів на додаткову допомогу Україні та інші витрати. Міністерство фінансів США оголосило новий раунд санкцій проти російської фінансової еліти. Майкл Макфол – про посилення роботи України та Заходу із “нейтральними країнами”, які досі не висловили чіткої позиції щодо російської війни. Як країни Східного флангу НАТО готуються до потенційних загроз з боку Білорусі – репортаж з кордону. Федеральний суд у Вашингтоні розпочав слухання у справі проти Дональда Трампа у справі щодо втручання колишнього президента в американські вибори 2020 року. Лісові пожежі на гавайському острові Мауї забрали життя щонайменше 55 людей. Кореспондентка української служби Голосу Америки в Конгресі США, розповідає про кулуари Капітолію та історію будівлі Конгресу. Як з Агентство США з Міжнародного розвитку підтримує рибне підприємство на Хмельниччині.