Нові санкції США проти російської фінансової еліти. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
Сьогодні у Студії Вашингтон. До санкційного переліку внесли фінансистів, пов'язаних із "Альфа-Груп", зокрема Петра Авена та Михайла Фрідмана, яким в Україні належить "Сенс-Банк". Майкл Макфол про те, яку позицію може відіграти Китай у мирних перемовинах, а також яке завершення цієї війни бачить адміністрація Байдена.
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