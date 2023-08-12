Нові санкції США проти російської фінансової еліти. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Сьогодні у Студії Вашингтон. До санкційного переліку внесли фінансистів, пов'язаних із "Альфа-Груп", зокрема Петра Авена та Михайла Фрідмана, яким в Україні належить "Сенс-Банк". Майкл Макфол про те, яку позицію може відіграти Китай у мирних перемовинах, а також яке завершення цієї війни бачить адміністрація Байдена.