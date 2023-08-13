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Удар РФ убив цілу сім'ю із дитиною і немовлям, якому було 23 дні
Внаслідок російського обстрілу на Херсонщині загинуло семеро людей. Зокрема у Широкій Білці загинула ціла сім'я: чоловік, дружина, їхня донька, якій було лише 23 дні, а пізніше в лікарні помер їхній 12-річний син. Про це у Telegram повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.
"Терористи добровільно ніколи не припинять вбивати мирних людей. Терористів потрібно зупинити. Силою. Іншого вони не розуміють", - додав Клименко.
Колишній омбудсмен з прав дітей в Україні Микола Кулеба твітує: "Ще раз закликаю вас не ігнорувати попередження про авіаудари, не ставитися легковажно до небезпеки та, якщо є можливість, вивезти своїх дітей у безпечніші регіони України".
"Сьогодні внаслідок російської агресії загинуло ще двоє українських дітей, - пише у соцмережі Х Гюндуз Мамедов, колишній заступник генпрокурора України. - Страшні воєнні злочини щодня".
Нині Офіс генерального прокурора України повідомив, що станом на ранок 13 серпня за офіційною інформацією ювенальних прокурорів в Україні внаслідок російської війни загинули 500 дітей та понад 1097 отримали поранення різного ступеня тяжкості. "Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях", - додано у повідомленні у Telegram.
За офіційними даними, найбільше постраждало дітей у Донецькій області, Харківській і Київській областях, а також на Херсонщині, Запоріжжі, Миколаївщині і Дніпропетровщині.
Росія, попри численні докази та свідчення, зібрані українськими та міжнародними слідчими, із перших днів повномасштабного вторгнення заперечує відповідальність за воєнні злочини проти українських цивільних та військових.
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- Голос Америки
NYT: Київ підтримував сумнінвні схеми постачання зброї, що відродили корупцію
Компанія, пов’язана з колишнім народним депутатом Сергієм Пашинським, якого підозрювали в корупції до повномасштабного вторгнення Росії, стала найбільшим приватним постачальником зброї для уряду в Києві на початку агресії у лютому 2022 року, пише газета New York Times у своєму розслідуванні, опублікованому у суботу.
Як пише NYT, Пашинський, якого президент Володимир Зеленський до вторгнення називав «злочинцем» через звинувачення в корупції, очолює Українську асоціацію торгівлі зброєю, і за допомогою його компанії, Київ мав можливість отримати перші партії зброї для оборони країни, поки не надійшла допомога від західних партнерів.
Але схема закупівлі снарядів, куль та бомб по всій Європі, передбачала перепродаж зброї великій кількості посередників, що в результаті призвело до значного збільшення ціни, перед тим як зброя потрапляла до Міністерства оборони України. Як мовиться у розслідуванні, продажі компанії Пашинського «Українська бронетехніка» склали за минулий рік рекордних понад 350 мільйонів доларів, порівняно з 2,8 мільйона доларів за рік до війни.
Розслідування опубліковано на тлі запиту адміністрації президента Байдена на додаткове фінансування для зброї та іншої допомоги Україні на мільярди доларів. У четвер американські ЗМІ повідомили, що адміністрація президента США Джо Байдена звернулася до Конгресу з проханням надати Україні до кінця року понад 13 мільярдів доларів на екстрену оборонну допомогу та ще понад 8 мільярдів доларів на гуманітарну підтримку.
При цьому низка консервативно налаштованих представників Конгресу виступає проти надання Україні додаткового фінансування. Частина з них посилається на корупцію в Україні як на одну з причин для відмови у збільшенні підтримки.
Як пише NYT, говорячи про боротьбу з корупцією, влада президента Зеленського заради того, щоб забезпечити зброєю передову, «воскресила фігури із важкого минулого України та скасували, принаймні тимчасово, роки антикорупційної політики».
Заступник міністра оборони Володимир Гаврилов, якого цитує газета, сказав, що влада усвідомлювала ризики, але їй потрібно було за всяку ціну максимально забезпечити фронт «негайно».
Посилаючись чиновника, який знає про фінансування України під час війни, NYT каже, що значна частина грошей, які підживлюють ці схеми, надходить від європейської допомоги. Але європейські та американські чиновники не люблять це питання, боячись підіграти наративу Росії про те, що український уряд безнадійно корумпований і має бути замінений.
Проте приватно вони кажуть, що відновлення таких схем є однією з причин, чому американський і британський уряди купують боєприпаси для України, а не просто передають гроші.
За даними NYT, Пашинський зараз знову перебуває під слідством, а українська влада ретельно перевіряє ціноутворення у його компанії та і його фінансові відносини з офіційними особами, які відповідають за закупівлі, та компаніями за кордоном. Про це репортерам NYT повідомили двоє чиновників, знайомих із цією справою, які сказали, що не були уповноважені обговорювати слідство.
У розмові з NYT Пашинський визнав, що кримінальне розслідування проти нього триває, але сказав, що «воно було мотивоване помилковим уявленням урядовців про те, що продавці зброї отримують несправедливо високі прибутки». Він заперечив свою фінансову зацікавленість у збройовому бізнесі, а аткож сказав, що роки скандалів навколо його скорумпованості є російськими кампаніям дезінформації.
«Я ніколи не був і ніколи не буду втіленням чи символом корумпованої системи», — сказав Пашинський.
Київ останнім часом зробив кілька інших кроків для боротьби з корупцією. Зокрема, у п’яницю Рада національної безпеки України ухвалила рішення звільнити всіх керівників обласних центрів комплектування і соціальної підтримки військовослужбовців через підозру в хабарництві. Про це повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками засідання РНБО. Він відзначив, що «загалом уже 112 кримінальних проваджень щодо посадовців «військкоматів», 33 підозри».
Також у середу Верховна Рада України ухвалила закон, що посилює Антимонопольний комітет. Як повідомив Голос Америки, виконувачака ообов'язків заступника держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила, що незважаючи на війну, Україна продовжує вести боротьбу з корупцією, і «вжила рішучих дій для посилення підзвітності, прозорості та корпоративного управління».
- Голос Америки
Литва може закрити кордони з Росією і Білоруссю, якщо напруга посилиться – голова Прикордонної служби Литви
Литва виявилася одним з основних форпостів НАТО у регіоні у час повномаштабної агресії Росії проти України, у якій «Білорусь бере активну участь», каже головний литовський прикордонник у розмові з Голосом Америки.
Останнім часом країна вживає заходів, щоб «перевірити низку сценаріїв», щоб побачити, як її прикордонники та військо зможуть реагувати «на різні ситуації».
Про те, які у Литві готуються протидіяти різним загрозам голова Служби охорони державного кордону Литви генерал Рустамас Любаєвас розповів кореспондентці Голосу Америки Мирославі Ґонґадзе.
На думку посадовця, в короткостроковій перспективі Росія і Білорусь не вдадуться до відкритого конфлікту з країнами НАТО, але серед країн альянсу існує глибоке розуміння відповідних ризиків, і тому альянс підсилює східні кордони, зокрема у Литві.
Подібно до інших країн НАТО, таких як Польща, Литва посилює взаємодію між прикордонниками, поліцією і збройними силами. А в разі збройної агресії проти Литви, прикордонна служба має бути готова діяти, як частина Сил національної оборони, каже Любаєвас.
Ми набагато сильніші, ніж три-чотири роки томуРустамас Любаєвас
«Ми набагато сильніші, ніж три-чотири роки тому, з технічної точки зору, тому що ми інвестували досить багато фінансових ресурсів, щоб зміцнити свій потенціал і можливості», – зауважує Любаєвас.
Якщо ситуація на кордоні з Білоруссю буде погіршуватися, Литва готова закрити два з шести автомобільних пунктів перетину кордону з Білоруссю, сказав керівник прикордонної служби. Якщо дійде до серйозних провокацій з боку Білорусі, и Росії, то його служба готова діяти спільно з Польщею, Латвією та Естонією, та залежно від ситуації.
Певний досвід у Литви уже є, тому вона роглядає кілька можливих варіантів.
«Наприклад, це може бути велика група мігрантів, які цілком можуть діяти дуже агресивно та застосовувати зброю проти прикордонників, проникнення менших груп до Литви. Навмисне порушення кордону, як те, що було буквально пару днів тому на кордоні між Білоруссю та Польщею, зроблене гелікоптером. Отже, це можуть бути люди, можуть бути транспортні засоби, це можуть бути літаки. Це також може бути стрілянина з білоруської території по прикордонникам з нашого боку. Отже, може бути багато різних сценаріїв», – вважає Любаєвас.
Окрему уваго в цьому сенсі Литва приділяє ПВК «Вагнер», бойовики якої тепер дислокуються в Білорусі. «Ми маємо серйозно сприймати їх присутність, тому що вони є фактором дестабілізації в регіоні. Проте я б не став переоцінювати потужності та можливості групи «Вагнер». І хоча я б не очікував відкритої військової агресії проти країни ЄС і НАТО [з боку «вагневірців»], однак ризик загибелі та провокацій, інцидентів на кордоні залишається дуже високим», – зазначає Любаєвас.
Останнім часом також було піднято питання обмежень для громадян Росії на прибуття і перебування в Литві у зв’язку з потенційною загрозою національній безпеці країни. Подібно може постати і питання щодо громадян Білорусі, зокрема, у зв’язку з присутністю ПВК «Вагнер» в країні. Однак, на думку Любаєваса, в цьому питанні важливо знайти баланс між забезпеченням інтересів національної безпеки та повагою до гуманітарних потреб тих людей, які можуть ймовірно тікати від державних режимів Росії та Білорусі і бути опизиційними до них.
Щодо таких людей, як зазначає Любаєвас, «Є певні додаткові перевірки. І нам справді потрібно трохи впорядкувати процедури прикордонного контролю на пунктах пропуску, щоб мати можливість ідентифікувати ці можливі ризики для національної та громадської безпеки», – каже голова Служби охорони державного кордону Литви генерал Рустамас Любаєвас у розмові з Голосом Америки.
- Голос Америки
Розслідування справи Гантера Байдена затягнеться. Прокурор отримав додаткові повноваження
Розслідування справи Гантера Байдена, сина чинного президента США, буде вести спеціальний прокурор з додатковими повноваженнями, оголосив у п’ятницю генпрокурор США.
Меррік Ґарленд підвищив статус федерального прокурора Девіда Вайса, який уже висунув кримінальні звинувачення у цій справі. Нові повноваження нададуть прокурору додаткові ресурси для продовження розслідування та висунення нових звинувачень за межами штату Делавер.
Несподівана заява пролунала після того, як прокурори оголосили в судовій заяві в п’ятницю, що переговори про визнання провини з командою захисту Байдена зайшли «в глухий кут» і що справа матиме судовий розгляд.
Вайс був призначений Трампом на посаду прокурора США в штаті Делавер у 2018 році, він розслідував закордонні ділові операції Гантера Байдена з 2019 року. Адміністрація Байдена залишила його на посаді, щоб продовжити це розслідування. Республіканці наполягають на розслідуванні ділових операцій Гантера Байдена.
У повідомленні Міністерства юстиції в п'ятницю Ґарленд пояснив, що він зробив цей крок після запиту Вайса на початку цього тижня. Ґарленд сказав, що по закінченні розслідування, спеціальний прокурор підготує звіт, і Міністерство юстиції оприлюднить його в якомога повнішому вигляді.
«Призначення пана Вайса дає більше впевненості американському народу, департамент відданий незалежності та підзвітності в особливо чутливих питаннях», — сказав Ґарленд на пресконференції.
Адвокат Гантера Байдена, Кріс Кларк, відповів у заяві: «Ми впевнені, що коли всі ці маневри будуть закінчені, мій клієнт матиме рішення і успішно продовжуватиме своє життя». Кларк додав, що розслідування триває вже п'ять років.
Справа з податками та володінням зброєю матиме продовження
За даними прокуратури США в Делавері, Гантера Байдена звинуватили у двох податкових правопорушеннях за нібито несплату податку на прибуток у 2017 і 2018 роках, коли він заробив понад 1,5 мільйона доларів.
Також йому загрожує додаткове звинувачення у кримінальному злочині за нібито володіння вогнепальною зброєю під час наркозалежності та вживання наркотиків.
У цих двох справах раніше Гантер Байден домовився з прокуратурою про те, що визнає себе винним, щоб уникнути тюремного терміну.
Однак суддя окружного суду США Меріеллен Норейка скасувала угоду через «нестандартні умови» та «незвичайний» характер запропонованої резолюції щодо звинувачення у володінні вогнепальною зброєю.
У судовому поданні в п’ятницю команда Вайса заявила, що тепер очікує, що справа буде передана до суду. У ній потенційно можуть бути висунути нові, більш серйозні звинувачення, що виходять за межі Делаверу – у Вашингтоні чи Каліфорнії.
Республіканці хочуть, щоб молодшого Байдена притягнули до кримінальної відповідальності разом із президентом. Вони стверджують, що президент Байден отримав прибуток від бізнес-операцій свого сина в Україні та Китаї.
Поки що прокурор не знайшов жодних доказів того, що бізнесові справи Гантера Байдена сприяли президентському статусу його батька.
Але, на думку деяких республіканців, розслідування прокурора Вайса було «недостатньо агресивним».
Спікер Палати представників республіканець Кевін Маккарті уже заявив, що палата продовжить розслідування щодо президента та його сина незалежно від оголошення спеціального прокурора.
Оглядачі очікують, що призначення спеціального прокурора та ймовірне висунення нових звинувачень майже напевно розтягнуть розслідування справи Гантера Байдена до періоду президентських виборів 2024 року. І вона надалі відволікатиме увагу чиновників Білого дому, які донедавна сподівалися, що проблема наближається до вирішення.
З іншого боку, на тлі розслідувань справ колишнього президента Дональда Трампа, оглядачі кажуть, що п’ятничне оголошення також може розвіяти деякі твердження консерваторів про те, що в США існує два стандарти правосуддя – один для республіканців і інший для нинішнього президента та його сина.
У повідомленнні було використоно інформацію VoA, BBC, Reuters.
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