Удар РФ убив цілу сім'ю із дитиною і немовлям, якому було 23 дні

Компанія, пов’язана з колишнім народним депутатом Сергієм Пашинським, якого підозрювали в корупції до повномасштабного вторгнення Росії, стала найбільшим приватним постачальником зброї для уряду в Києві на початку агресії у лютому 2022 року, пише газета New York Times у своєму розслідуванні, опублікованому у суботу.

Як пише NYT, Пашинський, якого президент Володимир Зеленський до вторгнення називав «злочинцем» через звинувачення в корупції, очолює Українську асоціацію торгівлі зброєю, і за допомогою його компанії, Київ мав можливість отримати перші партії зброї для оборони країни, поки не надійшла допомога від західних партнерів.

Але схема закупівлі снарядів, куль та бомб по всій Європі, передбачала перепродаж зброї великій кількості посередників, що в результаті призвело до значного збільшення ціни, перед тим як зброя потрапляла до Міністерства оборони України. Як мовиться у розслідуванні, продажі компанії Пашинського «Українська бронетехніка» склали за минулий рік рекордних понад 350 мільйонів доларів, порівняно з 2,8 мільйона доларів за рік до війни.

Розслідування опубліковано на тлі запиту адміністрації президента Байдена на додаткове фінансування для зброї та іншої допомоги Україні на мільярди доларів. У четвер американські ЗМІ повідомили, що адміністрація президента США Джо Байдена звернулася до Конгресу з проханням надати Україні до кінця року понад 13 мільярдів доларів на екстрену оборонну допомогу та ще понад 8 мільярдів доларів на гуманітарну підтримку.

При цьому низка консервативно налаштованих представників Конгресу виступає проти надання Україні додаткового фінансування. Частина з них посилається на корупцію в Україні як на одну з причин для відмови у збільшенні підтримки.

Як пише NYT, говорячи про боротьбу з корупцією, влада президента Зеленського заради того, щоб забезпечити зброєю передову, «воскресила фігури із важкого минулого України та скасували, принаймні тимчасово, роки антикорупційної політики».

Заступник міністра оборони Володимир Гаврилов, якого цитує газета, сказав, що влада усвідомлювала ризики, але їй потрібно було за всяку ціну максимально забезпечити фронт «негайно».

Посилаючись чиновника, який знає про фінансування України під час війни, NYT каже, що значна частина грошей, які підживлюють ці схеми, надходить від європейської допомоги. Але європейські та американські чиновники не люблять це питання, боячись підіграти наративу Росії про те, що український уряд безнадійно корумпований і має бути замінений.

Проте приватно вони кажуть, що відновлення таких схем є однією з причин, чому американський і британський уряди купують боєприпаси для України, а не просто передають гроші.

За даними NYT, Пашинський зараз знову перебуває під слідством, а українська влада ретельно перевіряє ціноутворення у його компанії та і його фінансові відносини з офіційними особами, які відповідають за закупівлі, та компаніями за кордоном. Про це репортерам NYT повідомили двоє чиновників, знайомих із цією справою, які сказали, що не були уповноважені обговорювати слідство.

У розмові з NYT Пашинський визнав, що кримінальне розслідування проти нього триває, але сказав, що «воно було мотивоване помилковим уявленням урядовців про те, що продавці зброї отримують несправедливо високі прибутки». Він заперечив свою фінансову зацікавленість у збройовому бізнесі, а аткож сказав, що роки скандалів навколо його скорумпованості є російськими кампаніям дезінформації.

«Я ніколи не був і ніколи не буду втіленням чи символом корумпованої системи», — сказав Пашинський.

Київ останнім часом зробив кілька інших кроків для боротьби з корупцією. Зокрема, у п’яницю Рада національної безпеки України ухвалила рішення звільнити всіх керівників обласних центрів комплектування і соціальної підтримки військовослужбовців через підозру в хабарництві. Про це повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками засідання РНБО. Він відзначив, що «загалом уже 112 кримінальних проваджень щодо посадовців «військкоматів», 33 підозри».

Також у середу Верховна Рада України ухвалила закон, що посилює Антимонопольний комітет. Як повідомив Голос Америки, виконувачака ообов'язків заступника держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила, що незважаючи на війну, Україна продовжує вести боротьбу з корупцією, і «вжила рішучих дій для посилення підзвітності, прозорості та корпоративного управління».