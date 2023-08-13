Кремль каже, що здійснив попереджувальні постріли проти суховантажу в Чорному морі

Російський патрульний корабель відкрив попереджувальний вогонь у Чорному морі, щоб зупинити суховантаж "Шюкрю Окан" під прапором Палау, який йшов в український порт Ізмаїл, заявило Міністерство оборони Росії.

У Москві твердять, що російський корабель вимагав від нього зупинитися для огляду, а коли капітан не відреагував, - здійснив попереджувальні постріли. Після того судно оглянули, і воно продовжило шлях.

Згідно з даними трекінгового сервісу Marine Traffic, судно вийшло із порту Халкіда в Греції й прямує до Румунії, пише Радіо Свобода і додає, що після одностороннього виходу із Чорноморської зернової ініціативи Кремль заявляв, що розглядатиме торгові кораблі, що йдуть в українські порти, як військові цілі. Чому суховантаж відпустили, і що він віз – не уточнюється.

Днями Україна запропонувала цивільним суднам, які прямують до або з її чорноморських портів, тимчасові маршрути руху, попри те, що Росія погрожувала блокувати українські порти. При цьому, у заяві наголошується, що "на всіх маршрутах існує військова і мінна загроза з боку РФ".

Деякі експерти назвали це рішення "добрим способом" перевірити, наскільки серйозними є погрози росіян обстрілювати цивільні судна. Тим часом, ООН і Туреччина продовжують працювати над тим, щоб повернути Росію до участі у Чорноморській зерновій угоді.

"Вихід Росії з Чорноморської зернової ініціативи та її обстріли українського зерна, призначеного для світових ринків, є безсердечними діями, що ставлять під загрозу незліченну кількість життів, - написала у соцмережі Х посолка США в Україні Бріджит Брінк. - Пишаюся тим, що приєдналася до офіційних представників, щоб допомогти доставити українське зерно тим, хто його найбільше потребує".

Американська дипмісія також додала, що після початку повномасштабної російської війни, "Сполучені Штати виділили близько $15,5 млрд на глобальну продовольчу безпеку" і є "найбільшим донором Світової продовольчої програми", забезпечуючи 50 відсотків її бюджету. "Росія забезпечує менше, ніж 1 відсоток її бюджету", - додали у дописі.