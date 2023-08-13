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Британська розвідка: Кремль ймовірно більше не фінансує ПВК «Вагнер»
Російська ПВК «Вагнер», ймовірно, рухається до скорочення штату та реконфігурації, значною мірою заради економії витрат на зарплату персоналу в умовах фінансового тиску, йдеться у щоденному зведенні британської розвідки.
Британські розвідники нагадали, що після невдалого заколоту в червні 2023 року російська держава вжила заходів проти деяких інших бізнес-інтересів власника ПВК Пригожина, і зауважили, що є реалістична можливість, що Кремль більше не фінансує групу.
«Якщо російська держава більше не платить ПВК "Вагнер", то іншим вірогідними платниками є білоруська влада. Проте численні сили (ПВК «Вагнер» - ред. ГА) були б значним та потенційно небажаним виснаженням скромних білоруських ресурсів», - йдеться у зведенні.
Разом з тим директор Центру передового досвіду НАТО у сфері стратегічних комунікацій (Stratcom) Яніс Сартс в ефірі каналу TV3 заявив, що наразі ПВК «Вагнер» у Білорусі має надто мало сил, щоб безпосередньо створювати військову загрозу, а її зброя «не підходить для таких військових цілей». Про це повідомляє білоруська служба Радіо Свобода.
Водночас, за словами Сартса, «не можна виключати провокацій за участю найманців на кордоні», цитує Delfi. Він звернув увагу на те, що деякі вагнерівці – це «колишні спецпризначенці, які пройшли підготовку для проведення диверсій».
Директор Stratcom стверджує, що угруповання, яке розташоване в Білорусі, «фінансується досить погано», а найманці «нічого не роблять, поки їм не платять». Крім того, за словами Сартса, «несхоже, що хтось готовий фінансувати диверсії», тому «рівень загрози з боку ПВК «Вагнер» знизився».
«Але все може змінитися», – попередив він.
24 липня Міністерство оборони Латвії заявило, що вагнерівці на території Білорусі не становлять загрози для країни. Через тиждень президент Латвії Едгарс Ринкевичс заявив, що прикордонна служба повинна уважно стежити за тим, що відбувається в Білорусі, і бути готовою реагувати на можливі провокації з боку найманців ПВК.
У Литві також по-різному оцінюють ступінь загрози вагнерівців, які перебувають у Білорусі. Міністр оборони Литви раніше заявляв, що їхня близька присутність «фундаментально не змінює безпекову ситуацію в регіоні», а президент Гітанас Науседа, навпаки, неодноразово попереджав про небезпеку такого сусідства.
Військово-політичне керівництво Польщі в оцінці ситуації одностайно вбачає у вагнерівцях загрозу. На тлі інформації про переміщення частини найманців до польського кордону, а також у зв’язку з навчаннями на заході Білорусі Варшава вирішила значно наростити свій військовий потенціал біля білорусько-польського кордону.
Найманці ПВК «Вагнера» регулярно прибувають до Білорусі з середини липня.
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- Голос Америки
Кремль каже, що здійснив попереджувальні постріли проти суховантажу в Чорному морі
Російський патрульний корабель відкрив попереджувальний вогонь у Чорному морі, щоб зупинити суховантаж "Шюкрю Окан" під прапором Палау, який йшов в український порт Ізмаїл, заявило Міністерство оборони Росії.
У Москві твердять, що російський корабель вимагав від нього зупинитися для огляду, а коли капітан не відреагував, - здійснив попереджувальні постріли. Після того судно оглянули, і воно продовжило шлях.
Згідно з даними трекінгового сервісу Marine Traffic, судно вийшло із порту Халкіда в Греції й прямує до Румунії, пише Радіо Свобода і додає, що після одностороннього виходу із Чорноморської зернової ініціативи Кремль заявляв, що розглядатиме торгові кораблі, що йдуть в українські порти, як військові цілі. Чому суховантаж відпустили, і що він віз – не уточнюється.
Днями Україна запропонувала цивільним суднам, які прямують до або з її чорноморських портів, тимчасові маршрути руху, попри те, що Росія погрожувала блокувати українські порти. При цьому, у заяві наголошується, що "на всіх маршрутах існує військова і мінна загроза з боку РФ".
Деякі експерти назвали це рішення "добрим способом" перевірити, наскільки серйозними є погрози росіян обстрілювати цивільні судна. Тим часом, ООН і Туреччина продовжують працювати над тим, щоб повернути Росію до участі у Чорноморській зерновій угоді.
"Вихід Росії з Чорноморської зернової ініціативи та її обстріли українського зерна, призначеного для світових ринків, є безсердечними діями, що ставлять під загрозу незліченну кількість життів, - написала у соцмережі Х посолка США в Україні Бріджит Брінк. - Пишаюся тим, що приєдналася до офіційних представників, щоб допомогти доставити українське зерно тим, хто його найбільше потребує".
Американська дипмісія також додала, що після початку повномасштабної російської війни, "Сполучені Штати виділили близько $15,5 млрд на глобальну продовольчу безпеку" і є "найбільшим донором Світової продовольчої програми", забезпечуючи 50 відсотків її бюджету. "Росія забезпечує менше, ніж 1 відсоток її бюджету", - додали у дописі.
- Голос Америки
Удар РФ убив цілу сім'ю із дитиною і немовлям, якому було 23 дні
Внаслідок російського обстрілу на Херсонщині загинуло семеро людей. Зокрема у Широкій Білці загинула ціла сім'я: чоловік, дружина, їхня донька, якій було лише 23 дні, а пізніше в лікарні помер їхній 12-річний син. Про це у Telegram повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.
"Терористи добровільно ніколи не припинять вбивати мирних людей. Терористів потрібно зупинити. Силою. Іншого вони не розуміють", - додав Клименко.
Колишній омбудсмен з прав дітей в Україні Микола Кулеба твітує: "Ще раз закликаю вас не ігнорувати попередження про авіаудари, не ставитися легковажно до небезпеки та, якщо є можливість, вивезти своїх дітей у безпечніші регіони України".
"Сьогодні внаслідок російської агресії загинуло ще двоє українських дітей, - пише у соцмережі Х Гюндуз Мамедов, колишній заступник генпрокурора України. - Страшні воєнні злочини щодня".
Нині Офіс генерального прокурора України повідомив, що станом на ранок 13 серпня за офіційною інформацією ювенальних прокурорів в Україні внаслідок російської війни загинули 500 дітей та понад 1097 отримали поранення різного ступеня тяжкості. "Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях", - додано у повідомленні у Telegram.
За офіційними даними, найбільше постраждало дітей у Донецькій області, Харківській і Київській областях, а також на Херсонщині, Запоріжжі, Миколаївщині і Дніпропетровщині.
Росія, попри численні докази та свідчення, зібрані українськими та міжнародними слідчими, із перших днів повномасштабного вторгнення заперечує відповідальність за воєнні злочини проти українських цивільних та військових.
"Це все має на меті дестабілізацію ситуації на кордоні", – Павло Латушко. Відео
"Давайте реально оцінювати сили, які сьогодні має ПВК "Вагнер" на території Білорусі", – керівник Народного Антикризового Управління Павло Латушко
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NYT: Київ підтримував сумнінвні схеми постачання зброї, що відродили корупцію
Компанія, пов’язана з колишнім народним депутатом Сергієм Пашинським, якого підозрювали в корупції до повномасштабного вторгнення Росії, стала найбільшим приватним постачальником зброї для уряду в Києві на початку агресії у лютому 2022 року, пише газета New York Times у своєму розслідуванні, опублікованому у суботу.
Як пише NYT, Пашинський, якого президент Володимир Зеленський до вторгнення називав «злочинцем» через звинувачення в корупції, очолює Українську асоціацію торгівлі зброєю, і за допомогою його компанії, Київ мав можливість отримати перші партії зброї для оборони країни, поки не надійшла допомога від західних партнерів.
Але схема закупівлі снарядів, куль та бомб по всій Європі, передбачала перепродаж зброї великій кількості посередників, що в результаті призвело до значного збільшення ціни, перед тим як зброя потрапляла до Міністерства оборони України. Як мовиться у розслідуванні, продажі компанії Пашинського «Українська бронетехніка» склали за минулий рік рекордних понад 350 мільйонів доларів, порівняно з 2,8 мільйона доларів за рік до війни.
Розслідування опубліковано на тлі запиту адміністрації президента Байдена на додаткове фінансування для зброї та іншої допомоги Україні на мільярди доларів. У четвер американські ЗМІ повідомили, що адміністрація президента США Джо Байдена звернулася до Конгресу з проханням надати Україні до кінця року понад 13 мільярдів доларів на екстрену оборонну допомогу та ще понад 8 мільярдів доларів на гуманітарну підтримку.
При цьому низка консервативно налаштованих представників Конгресу виступає проти надання Україні додаткового фінансування. Частина з них посилається на корупцію в Україні як на одну з причин для відмови у збільшенні підтримки.
Як пише NYT, говорячи про боротьбу з корупцією, влада президента Зеленського заради того, щоб забезпечити зброєю передову, «воскресила фігури із важкого минулого України та скасували, принаймні тимчасово, роки антикорупційної політики».
Заступник міністра оборони Володимир Гаврилов, якого цитує газета, сказав, що влада усвідомлювала ризики, але їй потрібно було за всяку ціну максимально забезпечити фронт «негайно».
Посилаючись чиновника, який знає про фінансування України під час війни, NYT каже, що значна частина грошей, які підживлюють ці схеми, надходить від європейської допомоги. Але європейські та американські чиновники не люблять це питання, боячись підіграти наративу Росії про те, що український уряд безнадійно корумпований і має бути замінений.
Проте приватно вони кажуть, що відновлення таких схем є однією з причин, чому американський і британський уряди купують боєприпаси для України, а не просто передають гроші.
За даними NYT, Пашинський зараз знову перебуває під слідством, а українська влада ретельно перевіряє ціноутворення у його компанії та і його фінансові відносини з офіційними особами, які відповідають за закупівлі, та компаніями за кордоном. Про це репортерам NYT повідомили двоє чиновників, знайомих із цією справою, які сказали, що не були уповноважені обговорювати слідство.
У розмові з NYT Пашинський визнав, що кримінальне розслідування проти нього триває, але сказав, що «воно було мотивоване помилковим уявленням урядовців про те, що продавці зброї отримують несправедливо високі прибутки». Він заперечив свою фінансову зацікавленість у збройовому бізнесі, а аткож сказав, що роки скандалів навколо його скорумпованості є російськими кампаніям дезінформації.
«Я ніколи не був і ніколи не буду втіленням чи символом корумпованої системи», — сказав Пашинський.
Київ останнім часом зробив кілька інших кроків для боротьби з корупцією. Зокрема, у п’яницю Рада національної безпеки України ухвалила рішення звільнити всіх керівників обласних центрів комплектування і соціальної підтримки військовослужбовців через підозру в хабарництві. Про це повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками засідання РНБО. Він відзначив, що «загалом уже 112 кримінальних проваджень щодо посадовців «військкоматів», 33 підозри».
Також у середу Верховна Рада України ухвалила закон, що посилює Антимонопольний комітет. Як повідомив Голос Америки, виконувачака ообов'язків заступника держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила, що незважаючи на війну, Україна продовжує вести боротьбу з корупцією, і «вжила рішучих дій для посилення підзвітності, прозорості та корпоративного управління».
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