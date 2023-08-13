На Гаваях у лісових пожежах загинули 93 людини

Кількість жертв унаслідок лісових пожеж на гавайському острові Мауї сягнула 93, й число загиблих може зрости. Це найсмертоносніша пожежа у США за більш ніж століття.

За даними Федерального агентства з надзвичайних ситуацій (FEMA), вартість відновлення міста Лахайна, що опинилось в епіцентрі пожеж, оцінюють у 5,5 мільярдів доларів, понад 2200 будівель пошкоджено або зруйновано, а понад 850 гектарів землі було випалено.

Губернатор Гаваїв Джош Грін попередив, що кількість загиблих може продовжити зростати, оскільки пошукові роботи з пошуку тіл загиблих у спалених будинках та авто ще тривають, й спеціальні команди покрили лише кілька відсотків району пошуку. Сотні людей все ще вважають зниклими безвісти, хоча точна кількість невідома.

Більш як 1400 людей, які втратили домівки, розмістили в тимчасових притулках.

Після початку лісових пожеж місцеві посадовці зіткнулись із масовою критикою щодо недостатнього оповіщення місцевих жителів про небезпеку. В деяких випадках вогонь ширився настільки швидко, що дехто був змушений стрибати у води Тихого океану, щоб врятуватись від полум'я й диму.

При цьому в офіційних каналах публікувалась суперечлива інформація, були розпорядження залишити свої домівки для частини місцевих, й лише потім було оголошено про евакуацію інших районів. В окремих випадках відпочивальникам у готелі було вказано лишатись вдома, а після того - евакуюватись. Деякі очевидці повідомляють, що отримали попередження про евакуацію за кілька миттєвостей до того, як вогонь знищив все навколо за лічені хвилини.

Як повідомляється, сирени на острові, призначені для попередження про наближення природних катаклізмів, так і не прозвучали, а широкомасштабні перебої електроенергії та мобільного зв'язку перешкоджали іншим формам оповіщення.

Генеральний прокурор штату Енн Лопес заявила, що вона починає перегляд рішень, прийнятих до та під час пожежі.

Посадовці посилаються на жахливий збіг факторів, включаючи збої в мережі зв'язку, пориви вітру до 130 км/год та кілька джерел займань у лісі, що зробило майже неможливою координацію в реальному часі.