В ISW заявили про «тактично значущі» дії ЗСУ і прокоментували удари по Керченському мосту

В ISW також прокоментували удари ракетами в районі Керченського мосту і дронами в окупованому Криму.

«Українські удари, ціллю яких є російська матеріально-технічна база в Криму є частиною навмисної кампанії, спрямованої на створення сприятливих умов для більших контрнаступальних операцій. Попередні українські удари по мостах уздовж російських наземних ліній зв’язку між окупованим Кримом та окупованою територією Херсонської області продовжили порушувати логістику Росії», – заявили аналітики.

12 серпня повідомлялося про щонайменше дві атаки на Керченський міст. Спочатку російська окупаційна влада заявила про збиття двох ракет. У Міноборони РФ заявили, що по Керченському мосту намагалися завдати удару С-200, українську ракету нібито збили. Руйнувань не було, стверджували у російському відомстві. Українська сторона заяви Москви не коментувала.

Згодом стало відомо про повторні вибухи поблизу мосту. Підконтрольний Росії голова Криму Сергій Аксьонов заявив, що Керченський міст атакувала ще одна ракета. Він стверджує, що ракету збили над Керченською протокою.

Міноборони Росії також повідомило, що в ніч із 11 на 12 серпня українські війська обстріляли окупований Крим з 20 безпілотників. За даними російського відомства, російські ППО нібито збили 14 українських безпілотників і ще шість знешкодили засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Від початку російського повномасштабного вторгнення в Україну Керченський міст був пошкоджений вибухами двічі. Востаннє – 17 липня, а перед тим – у жовтні 2022 року.

Також у ніч проти 5 серпня кримські і російські телеграм-канали повідомляли про вибухи в районі Керченського мосту.