ЗМІ: США та Японія спільно розроблять систему перехоплення гіперзвукових ракет

Цього тижня Японія та США домовляться про спільну розробку системи перехоплення гіперзвукових ракет, які розробляють Китай, Росія та Північна Корея, повідомляє Reuters з посиланням на японську газету Yomiuri.

Очікується, що угода про систему перехоплення ракет, які можуть обходити сучасні системи ППО, очікується під час зустрічі президента Джо Байдена з прем’єр-міністром Японії Фуміо Кішідою в США в п’ятницю, йдеться в повідомленні без вказівки джерела інформації.

На відміну від звичайних балістичних боєголовок, які летять за передбачуваними траєкторіями, гіперзвукові снаряди можуть змінювати курс, ускладнюючи їхнє націлювання.

Yomiuri повідомило, що Байден і Кішіда зустрінуться на полях тристороннього саміту з президентом Південної Кореї Юн Сук Йолем у президентській резиденції в Кемп-Девіді, штат Меріленд.

Нагадаємо, у січні США та Японія домовилися розглянути можливість розробки систем перехоплення гіперзвукових ракет на зустрічі держсекретаря Ентоні Блінкена та міністра оборони Ллойда Остіна зі своїми японськими колегами, міністром закордонних справ Йошімасою Хаясі та міністром оборони Ясуказу Хамадою.

Ця угода стане другою у сфері технологій протиракетної оборони. Вашингтон і Токіо вже розробили ракети більшої дальності, призначені для ураження боєголовок у космосі, які Японія розгортає на військових кораблях у морі між Японією та Корейським півостровом для захисту від ракетних ударів Північної Кореї.

Як повідомляв раніше Голос Америки, через зростання світових загроз, зокрема з боку Китаю та Північної Кореї, у Токіо змушені радикально переглянути концепцію, яка обмежує її військову міць, і яка була закріплена післявоєнною конституцією країни.

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