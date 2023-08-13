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ЗМІ: США та Японія спільно розроблять систему перехоплення гіперзвукових ракет
Цього тижня Японія та США домовляться про спільну розробку системи перехоплення гіперзвукових ракет, які розробляють Китай, Росія та Північна Корея, повідомляє Reuters з посиланням на японську газету Yomiuri.
Очікується, що угода про систему перехоплення ракет, які можуть обходити сучасні системи ППО, очікується під час зустрічі президента Джо Байдена з прем’єр-міністром Японії Фуміо Кішідою в США в п’ятницю, йдеться в повідомленні без вказівки джерела інформації.
На відміну від звичайних балістичних боєголовок, які летять за передбачуваними траєкторіями, гіперзвукові снаряди можуть змінювати курс, ускладнюючи їхнє націлювання.
Yomiuri повідомило, що Байден і Кішіда зустрінуться на полях тристороннього саміту з президентом Південної Кореї Юн Сук Йолем у президентській резиденції в Кемп-Девіді, штат Меріленд.
Нагадаємо, у січні США та Японія домовилися розглянути можливість розробки систем перехоплення гіперзвукових ракет на зустрічі держсекретаря Ентоні Блінкена та міністра оборони Ллойда Остіна зі своїми японськими колегами, міністром закордонних справ Йошімасою Хаясі та міністром оборони Ясуказу Хамадою.
Ця угода стане другою у сфері технологій протиракетної оборони. Вашингтон і Токіо вже розробили ракети більшої дальності, призначені для ураження боєголовок у космосі, які Японія розгортає на військових кораблях у морі між Японією та Корейським півостровом для захисту від ракетних ударів Північної Кореї.
Як повідомляв раніше Голос Америки, через зростання світових загроз, зокрема з боку Китаю та Північної Кореї, у Токіо змушені радикально переглянути концепцію, яка обмежує її військову міць, і яка була закріплена післявоєнною конституцією країни.
В матеріалі використані джерела Reuters
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На Гаваях у лісових пожежах загинули 93 людини
Кількість жертв унаслідок лісових пожеж на гавайському острові Мауї сягнула 93, й число загиблих може зрости. Це найсмертоносніша пожежа у США за більш ніж століття.
За даними Федерального агентства з надзвичайних ситуацій (FEMA), вартість відновлення міста Лахайна, що опинилось в епіцентрі пожеж, оцінюють у 5,5 мільярдів доларів, понад 2200 будівель пошкоджено або зруйновано, а понад 850 гектарів землі було випалено.
Губернатор Гаваїв Джош Грін попередив, що кількість загиблих може продовжити зростати, оскільки пошукові роботи з пошуку тіл загиблих у спалених будинках та авто ще тривають, й спеціальні команди покрили лише кілька відсотків району пошуку. Сотні людей все ще вважають зниклими безвісти, хоча точна кількість невідома.
Більш як 1400 людей, які втратили домівки, розмістили в тимчасових притулках.
Після початку лісових пожеж місцеві посадовці зіткнулись із масовою критикою щодо недостатнього оповіщення місцевих жителів про небезпеку. В деяких випадках вогонь ширився настільки швидко, що дехто був змушений стрибати у води Тихого океану, щоб врятуватись від полум'я й диму.
При цьому в офіційних каналах публікувалась суперечлива інформація, були розпорядження залишити свої домівки для частини місцевих, й лише потім було оголошено про евакуацію інших районів. В окремих випадках відпочивальникам у готелі було вказано лишатись вдома, а після того - евакуюватись. Деякі очевидці повідомляють, що отримали попередження про евакуацію за кілька миттєвостей до того, як вогонь знищив все навколо за лічені хвилини.
Як повідомляється, сирени на острові, призначені для попередження про наближення природних катаклізмів, так і не прозвучали, а широкомасштабні перебої електроенергії та мобільного зв'язку перешкоджали іншим формам оповіщення.
Генеральний прокурор штату Енн Лопес заявила, що вона починає перегляд рішень, прийнятих до та під час пожежі.
Посадовці посилаються на жахливий збіг факторів, включаючи збої в мережі зв'язку, пориви вітру до 130 км/год та кілька джерел займань у лісі, що зробило майже неможливою координацію в реальному часі.
В ISW заявили про «тактично значущі» дії ЗСУ і прокоментували удари по Керченському мосту
Українські війська 12 серпня продовжували контрнаступальні дії щонайменше на двох ділянках фронту і, як повідомляється, здійснили «тактично значущі просування» вздовж адміністративної межі між Запорізькою і Донецькою областями, повідомив у своєму новому звіті американський Інститут вивчення війни (ISW).
«У Генштабі України повідомили, що українські війська продовжували наступальні дії на Мелітопольському (захід Запорізької області) і Бердянському (район межі Запорізької і Донецької областей). Кадри з геолокацією, опубліковані 11 серпня, показують, що українські сили досягли незначних успіхів поблизу Урожайного (9 км на південь від Великої Новосілки) на межі Запорізької і Донецької областей. Російські воєнні блогери заявили пізно ввечері 12 серпня, що російські війська залишили свої позиції в Урожайному після кількох днів інтенсивних боїв, хоча ISW ще не знайшло візуального підтвердження цих тверджень», – йдеться в повідомленні.
В ISW також прокоментували удари ракетами в районі Керченського мосту і дронами в окупованому Криму.
«Українські удари, ціллю яких є російська матеріально-технічна база в Криму є частиною навмисної кампанії, спрямованої на створення сприятливих умов для більших контрнаступальних операцій. Попередні українські удари по мостах уздовж російських наземних ліній зв’язку між окупованим Кримом та окупованою територією Херсонської області продовжили порушувати логістику Росії», – заявили аналітики.
12 серпня повідомлялося про щонайменше дві атаки на Керченський міст. Спочатку російська окупаційна влада заявила про збиття двох ракет. У Міноборони РФ заявили, що по Керченському мосту намагалися завдати удару С-200, українську ракету нібито збили. Руйнувань не було, стверджували у російському відомстві. Українська сторона заяви Москви не коментувала.
Згодом стало відомо про повторні вибухи поблизу мосту. Підконтрольний Росії голова Криму Сергій Аксьонов заявив, що Керченський міст атакувала ще одна ракета. Він стверджує, що ракету збили над Керченською протокою.
Міноборони Росії також повідомило, що в ніч із 11 на 12 серпня українські війська обстріляли окупований Крим з 20 безпілотників. За даними російського відомства, російські ППО нібито збили 14 українських безпілотників і ще шість знешкодили засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ).
Від початку російського повномасштабного вторгнення в Україну Керченський міст був пошкоджений вибухами двічі. Востаннє – 17 липня, а перед тим – у жовтні 2022 року.
Також у ніч проти 5 серпня кримські і російські телеграм-канали повідомляли про вибухи в районі Керченського мосту.
- Голос Америки
Кремль каже, що здійснив попереджувальні постріли проти суховантажу в Чорному морі
Російський патрульний корабель відкрив попереджувальний вогонь у Чорному морі, щоб зупинити суховантаж "Шюкрю Окан" під прапором Палау, який йшов в український порт Ізмаїл, заявило Міністерство оборони Росії.
У Москві твердять, що російський корабель вимагав від нього зупинитися для огляду, а коли капітан не відреагував, - здійснив попереджувальні постріли. Після того судно оглянули, і воно продовжило шлях.
Згідно з даними трекінгового сервісу Marine Traffic, судно вийшло із порту Халкіда в Греції й прямує до Румунії, пише Радіо Свобода і додає, що після одностороннього виходу із Чорноморської зернової ініціативи Кремль заявляв, що розглядатиме торгові кораблі, що йдуть в українські порти, як військові цілі. Чому суховантаж відпустили, і що він віз – не уточнюється.
Днями Україна запропонувала цивільним суднам, які прямують до або з її чорноморських портів, тимчасові маршрути руху, попри те, що Росія погрожувала блокувати українські порти. При цьому, у заяві наголошується, що "на всіх маршрутах існує військова і мінна загроза з боку РФ".
Деякі експерти назвали це рішення "добрим способом" перевірити, наскільки серйозними є погрози росіян обстрілювати цивільні судна. Тим часом, ООН і Туреччина продовжують працювати над тим, щоб повернути Росію до участі у Чорноморській зерновій угоді.
"Вихід Росії з Чорноморської зернової ініціативи та її обстріли українського зерна, призначеного для світових ринків, є безсердечними діями, що ставлять під загрозу незліченну кількість життів, - написала у соцмережі Х посолка США в Україні Бріджит Брінк. - Пишаюся тим, що приєдналася до офіційних представників, щоб допомогти доставити українське зерно тим, хто його найбільше потребує".
Американська дипмісія також додала, що після початку повномасштабної російської війни, "Сполучені Штати виділили близько $15,5 млрд на глобальну продовольчу безпеку" і є "найбільшим донором Світової продовольчої програми", забезпечуючи 50 відсотків її бюджету. "Росія забезпечує менше, ніж 1 відсоток її бюджету", - додали у дописі.
- Голос Америки
- Радіо Свобода
Британська розвідка: Кремль ймовірно більше не фінансує ПВК «Вагнер»
Російська ПВК «Вагнер», ймовірно, рухається до скорочення штату та реконфігурації, значною мірою заради економії витрат на зарплату персоналу в умовах фінансового тиску, йдеться у щоденному зведенні британської розвідки.
Британські розвідники нагадали, що після невдалого заколоту в червні 2023 року російська держава вжила заходів проти деяких інших бізнес-інтересів власника ПВК Пригожина, і зауважили, що є реалістична можливість, що Кремль більше не фінансує групу.
«Якщо російська держава більше не платить ПВК "Вагнер", то іншим вірогідними платниками є білоруська влада. Проте численні сили (ПВК «Вагнер» - ред. ГА) були б значним та потенційно небажаним виснаженням скромних білоруських ресурсів», - йдеться у зведенні.
Разом з тим директор Центру передового досвіду НАТО у сфері стратегічних комунікацій (Stratcom) Яніс Сартс в ефірі каналу TV3 заявив, що наразі ПВК «Вагнер» у Білорусі має надто мало сил, щоб безпосередньо створювати військову загрозу, а її зброя «не підходить для таких військових цілей». Про це повідомляє білоруська служба Радіо Свобода.
Водночас, за словами Сартса, «не можна виключати провокацій за участю найманців на кордоні», цитує Delfi. Він звернув увагу на те, що деякі вагнерівці – це «колишні спецпризначенці, які пройшли підготовку для проведення диверсій».
Директор Stratcom стверджує, що угруповання, яке розташоване в Білорусі, «фінансується досить погано», а найманці «нічого не роблять, поки їм не платять». Крім того, за словами Сартса, «несхоже, що хтось готовий фінансувати диверсії», тому «рівень загрози з боку ПВК «Вагнер» знизився».
«Але все може змінитися», – попередив він.
24 липня Міністерство оборони Латвії заявило, що вагнерівці на території Білорусі не становлять загрози для країни. Через тиждень президент Латвії Едгарс Ринкевичс заявив, що прикордонна служба повинна уважно стежити за тим, що відбувається в Білорусі, і бути готовою реагувати на можливі провокації з боку найманців ПВК.
У Литві також по-різному оцінюють ступінь загрози вагнерівців, які перебувають у Білорусі. Міністр оборони Литви раніше заявляв, що їхня близька присутність «фундаментально не змінює безпекову ситуацію в регіоні», а президент Гітанас Науседа, навпаки, неодноразово попереджав про небезпеку такого сусідства.
Військово-політичне керівництво Польщі в оцінці ситуації одностайно вбачає у вагнерівцях загрозу. На тлі інформації про переміщення частини найманців до польського кордону, а також у зв’язку з навчаннями на заході Білорусі Варшава вирішила значно наростити свій військовий потенціал біля білорусько-польського кордону.
Найманці ПВК «Вагнера» регулярно прибувають до Білорусі з середини липня.
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