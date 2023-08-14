Спеціальні потреби

Learning English
Мови
Наживо
site logo site logo
Попередній Наступний
Breaking News

Брифінг Голосу Америки

Брифінг. Новий пакет військової допомоги від США - деталі

Брифінг. Новий пакет військової допомоги від США - деталі
Embed
Брифінг. Новий пакет військової допомоги від США - деталі

No media source currently available

0:00 0:29:57 0:00
Direct link

Брифінг Голосу Америки - наживо. Сполучені Штати оголосили новий пакет військової допомоги. Одеса оговтується від серії нічних атак. Пряме включення із місця подій Михайла Боцюрківа. Що може підштовхнути Німеччину надати Україні далекобійні ракети Taurus? Розмова із Богданом Цюпином. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.

Випуски

Усі випуски
Телевізійні Програми Радіо Програми
Back to top
XS
SM
MD
LG