Чи дадуть Україні ракети Taurus? Огляд заяв. ЧАС-ТАЙМ

Одеса оговтується від серії нічних атак: деталі з місця подій. Чергова неприйнятна ескалація: у Держдепі прокоментували недільний інцидент у Чорному морі. Як відновити зернове судноплавство з України: дискусія експертів та політиків у США. "Пшениця як діамант… Дістати її сьогодні дуже важко": репортаж з Нігерії. Центр спасіння життя: як волонтери допомагають важкопораненим військовим.
Випуски
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серпень 11, 2023
Конгрес США вирішить чи надати Україні $24 млрд допомоги. ЧАС-ТАЙМ
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серпень 10, 2023
Нові звинувачення проти Трампа – детально. ЧАС-ТАЙМ
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серпень 09, 2023
F-16 дадуть Україні відчутну перевагу – експерти. ЧАС-ТАЙМ
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серпень 08, 2023
Україна має право обстрілювати об’єкти в Росії, - експерти. ЧАС-ТАЙМ
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серпень 07, 2023
У США коментують результати зустрічі в Джидді. ЧАС-ТАЙМ
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серпень 04, 2023
Очікування США перед зустріччю в Саудівській Аравії. ЧАС-ТАЙМ