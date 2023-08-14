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Чи дадуть Україні ракети Taurus? Огляд заяв. ЧАС-ТАЙМ

Чи дадуть Україні ракети Taurus? Огляд заяв. ЧАС-ТАЙМ
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Чи дадуть Україні ракети Taurus? Огляд заяв. ЧАС-ТАЙМ

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В ефірі Час-Тайм. Пентагон оголосив додаткову військову допомогу Україні на двісті мільйонів доларів. Що кажуть німецькі посадовці про можливість передачі Києву ракет Taurus?

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