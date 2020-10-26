Сили США в Афганістані: прицільним ударом вбито 5 бойовиків «Талібану»

Сили США в Афганістані в неділю прицільним ударом вбили п‘ять бойовиків «Талібану», які здійснювали напади на сили безпеки країни. Про це в понеділок зранку повідомив речник сил США в Афганістані.

Він заявив, що удар було нанесено у відповідності до домовленості про виведення військ, досягнутої між США та талібами у лютому.

«Сили США в Афганістані провели прицільний удар в Нерх, Вардак, минулого вечора - на захист ANDSF у відповідності до угоди між США та «Талібаном», вбивши 5 бойовиків «Талібану», - повідомив у Twitter полковник США Сонні Леггетт. - Ми відкидаємо закиди у порушенні угоди і у вбивстві невинних афганців».

Раніше цього року США та угруповання «Талібан» досягли домовленості, яка передбачає поступове виведення іноземних військ з Афганістану в обмін на гарантії ненападу та протистояння тероризму від «Талібану».

В інтерв‘ю ВВС від 21 жовтня, генерал США Остін Міллер заявив, що сили США докладають всіх зусиль, щоб дотримуватись угоди, зменшувати насильство в Афганістані. «Водночас, ми захищатимемо свої сили», - додав він, пише Military Times.

Речник «Талібану» виступив з осудом удару, заявивши, що він суперечить домовленості, пише Reuters.

З вересня в Катарі тривають перемовини між сторонами протистояння в Афганістані, за посередництва США. Раніше цього місяця сили США повідомляли про проведення авіаударів на захист сил безпеки Афганістану на тлі зростання нападів з боку «Талібану».

В неділю сили безпеки Афганістану заявили про те, що вони вбили одного з керівників аль-Каєди, який перебував в розшуку ФБР.

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