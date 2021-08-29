Пентагон: сили США провели удар з повітря в Кабулі

Центральне командування американських військ підтвердило проведення удару за допомогою дрона в Кабулі.

Ударом вдалось знешкодити машину, яка становила загрозу для аеропорту, де відбувається евакуація, заявили американські військові.

Речник Центрального командування США Білл Урбан заявив, що в машині містилась значна кількість вибухівки.

«Ми впевнені, що успішно вразили ціль. Істотні вторинні вибухи в машині свідчать про наявність у ній значної кількості вибухівки. Ми оцінюємо можливість того, що постраждали цивільні, однак наразі про це свідчень немає. Ми пильно слідкуємо за потенційними можливими загрозами», - сказав Урбан.

Президент США Джо Байден заявив у суботу, що в наступні 24-36 годин існує висока ймовірність нового терористичного нападу поблизу аеропорту Кабула. Через кілька годин після заяви президента, Посольство США у Кабулі закликало американців полишити околиці аеропорту, через «конкретні та достовірні» повідомлення про безпекові загрози.

В п’ятницю в рамках контртерористичної операції військових США було вбито двох важливих оперативників ІДІЛ-К, повідомили в Пентагоні. Ціллю удару були особи, які займались плануванням та організацією смертоносного удару поблизу аеропорту в Кабулі, заявили у відомстві. В четвер від вибуху поблизу аеропорту загинули 170 афганців та 13 американських військовослужбовців.

В неділю Байден проводить зустріч з родинами загиблих під час вибуху американських військовослужбовців.

США продовжують евакуацію з аеропорту в Кабулі. За 12 годин в суботу, 2000 осіб змогли полишити Кабул на евакуаційних рейсах США та союзників, повідомили в Білому домі. Більше 113 000 осіб евакуйовано з Кабула з серпня 2014.

Пентагон планує завершити перебування сил США в Афганістані до 31 серпня.

Дивіться також: У багатьох країнах очікують, що потік афганських шукачів притулку зростатиме. Відео