В Україні нові добові антирекорди: 1967 хворих, 463 шпиталізованих

За минулу добу 18 серпня COVID-19 виявили у майже двох тисяч українців. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу в середу.

"У нас за минулу добу захворіли 1967 людей", - сказав Степанов. За його словами, "це в нас абсолютний антирекорд, який встановлений в країні".

Як він додав: "Також ми отримали своєрідний антирекорд щодо кількості госпіталізованих осіб. Це 463 людини, які були госпіталізовані за попередню добу".

"Ви бачите, що COVID набирає оберти. По-іншому це не можна назвати, - зазначив міністр. Ми бачимо цю тенденцію вже останній місяць. Ми дуже швидко перейшли своєрідний рубіж в 1000 хворих на добу, зараз ми вже наближаємося до 2 тисяч хворих".

Головний лікар країни запевнив, що всі можливості медицини працюють на надання медичної допомоги інфікованим. Він також вкотре закликав дотримуватися правил і рекомендацій МОЗу, які суттєво знижують ризик інфікування.

За весь час пандемії в Україні зафіксовано 96 403 випадки. Вчорашній добовий приріст у 1967 хворих виніс Україну на 18-е місце у світі за кількістю нових випадків. При цьому за загальною кількістю хворих на COVID-19 Україна перебуває на 31-у місці у світі. Про це свідчать дані Worldometers

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