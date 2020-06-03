Україна відновлює регулярні авіарейси

Літаки на стоянках; якщо рейси, то евакуаційні. Так останні два з половиною місяці виглядав міжнародний аеропорт «Бориспіль». Але зараз перевізники на низькому старті. Україна готується до нового – посткарантинного – авіасезону.

15 червня в небо піднімуть перші літаки

Дозвіл Державіаслужби надійшов у понеділок 2 червня. І вже 15 червня в небо піднімуть перші літаки для здійснення регулярних пасажирських перевезень. Для початку заплановані внутрішні рейси – до Дніпра, Харкова, Одеси.

«Усі літаки не полетять в один день, – пояснює директорка з комунікацій авіакомпанії МАУ Євгенія Сацька. – Якісь рейси почнуться 15 червня, якісь наступного дня, якісь протягом тижня. Але для нас головне, що це будуть регулярні рейси. Регулярне сполучення, яке зараз повністю припинене».

Як уточнюють у Міжнародних авіалініях України, можливість полетіти 15 червня компанія розглядає як оптимістичний сценарій, але більш реалістично виглядає дата 1 липня. Усе залежатиме від попиту. Адже літаки порожніми не полетять. А до запровадження карантину квитків на червневі рейси було продано не так багато: українці звикли бронювати місця на найближчі дати.

«Тому подивимось: якщо попит буде, то звісно, ми зацікавлені злетіти якомога раніше», – каже речниця МАУ.

відновлюються рейси до Амстердама, Лондона, Парижа



Що стосується польотів за кордон, то з 15 червня відновлюються рейси до Амстердама, Лондона, Парижа. Тобто до тих країн, які вже оголосили про відкриття своїх кордонів для українських громадян. Авіаперевізники кажуть – розширення маршрутів залежатиме від того, які країни почнуть відкриватися для в’їзду.

А от прямих рейсів до Сполучених Штатів слід чекати не раніше наступної весни.

плануємо злетіти на Нью-Йорк у квітні наступного року



«Поки що плануємо злетіти на Нью-Йорк у квітні наступного року. Буду щаслива, якщо щось зміниться і нам це вдасться зробити раніше», – каже представниця МАУ.

За її словами, це пов’язано з суворими вимогами Сполучених Штатів щодо в'їзду іноземних громадян. І друга проблема – літаки. Під час карантину авіакомпанія була змушена максимально скоротити витрати, і це потягло за собою відмову від далекомагістральних літаків Боїнг-777; поки що МАУ не буде їх експлуатувати.

Водночас на перспективу планується відкриття нових прямих рейсів до США.

плануємо літати до Лос-Анджелеса і, можливо, до Маямі



«Відкрию секрет, скажу, що навіть ця криза не завадила нам будувати далекострокові плани. Ми плануємо літати до Лос-Анджелеса і, можливо, до Маямі. Але це буде точно не цього року і не наступного. Авіація така галузь, що потребує довгострокового планування», – сказала Євгенія Сацька «Голосу Америки».

Як розповіла речниця МАУ, з початком відновлення регулярних авіарейсів компанія готова підняти в небо 14 літаків.

Частина з цих повітряних суден весь карантин простояли на консервації, із зачохленими двигунами. А частина продовжували літати: спецрейсами доправляли евакуйованих українців з-за кордону та іноземних громадян – до їхніх країн. Або ж, знявши ряди крісел у салонах пасажирських літаків, возили ними транспортні медичні вантажі – маски, рукавички і санітайзери, медичне обладнання.

Коли польоти відновляться, пасажирам доведеться звикати до нових правил безпеки



Коли польоти відновляться, пасажирам доведеться звикати до нових правил безпеки, кажуть перевізники. Обмежена ручна поклажа, ніякого дьюті-фрі на борту, тільки запакована їжа і напої. І, звісно, індивідуальні засоби захисту. При цьому авіакомпанії запевняють – повітря в літаках постійно очищується потужними фільтрами, які знищують практично всі віруси і мікроби. Ймовірність заразитися – мінімальна.

Ось цей літак возив українських заробітчан у Європу. Після повернення його продезінфікували, витримали кілька годин закритим, а потім поставили на кількагодинне провітрювання. Такі правила діяли під час карантину. І як кажуть перевізники, цей порядок може зберегтися, якщо будуть відповідні рекомендації.

Перевізники з нетерпінням чекають на відновлення регулярних авіарейсів. Хоча й зауважують: купівельна спроможність українців через кризу впала, і пандемія COVID-19 ще не закінчилася. Тому можливості для здійснення перельотів – як міжнародних, так і внутрішніх – будуть обмежені.

«Тобто пасажирів ми втратимо. Упродовж цих двох з половиною місяців карантину компанія вже зазнала понад 60 мільйонів доларів втрат. Ми змушені були скоротити майже третину своїх співробітників. Єдине, на що сподіваємося – що зможемо їх повернути, коли більш-менш вийдемо на колишні обсяги перевезень», – сказала Євгенія Сацька «Голосу Америки».

За світовими прогнозами, що збігаються з думкою внутрішніх корпоративних аналітиків, аби поновити ті обсяги перевезень, які існували до карантину, авіакомпанії знадобиться не менше 5 років.

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