На Заході вітають прийняття нового банківського закону, а оглядачі думають про те, як відреагує на закон Коломойський

«Життєво важливим заходом, щоб захистити державні фінанси та українських платників податків, для економічної стабільності, справедливості, верховенства права та продовження фінансової допомоги МВФ і ЄС» назвав посол ЄС в Україні новий банківський закон, затверджений Верховною Радою 13 травня. Про це Матті Маасікас написав у Twitter.

Новий закон «зміцнить економіку України та сприятиме поглибленню міжнародних економічних і торговельних зв'язків», йдеться у заяві країн Великої Сімки.

Комісар ЄС з питань розширення Варгелій Олівер також привітав рішення Ради і запевнив: «ЄС підтримуватиме Україну на шляху реформ».

Прийняття закону знайшло позитивний відгук і серед західних економістів. Оглядачі зазначають - цей закон йде проти інтересів колишнього співвласника «Приватбанку» олігарха Ігоря Коломойського

«Добре бачити, що потужна більшість протистоїть зусиллям Коломойського отримати компенсацію за націоналізований банк, на рекапіталізацію якого було витрачено 5,5 мільярда доларів державних коштів», - твітує колишня радниця віце-президента США Моллі Монтгомері

«Питання полягає в тому, що Коломойський зробить тепер, - пише британський економіст Тімоті Еш. - Чи залишить він Верховному судові скасування закону, яке, на мою думку, неминуче. Чи він обере ядерний варіант і посилить протистояння в інших сферах?»

Як повідомляв «Голос Америки», 270 голосами «За» українські парламентарі затвердили в цілому закон про «Внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності», який має не допустити повернення націоналізованих банків їхнім попереднім власникам.

Дивіться також: Яку допомогу отримують від уряду звичайні американці? Відео