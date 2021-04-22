Держдеп: ми продовжимо надавати безпекову допомогу Україні, включаючи летальні оборонні системи

«Ми глибоко віддані Україні та нашому партнерству. Воно дуже важливе і тривале», - заявив речник Держдепу США Нед Прайс у відповідь на прохання прокоментувати заяву українського посадовця про те, що американські ракети «Патріот» варто розмістити в Україні.

Відповідну заяву в інтерв‘ю виданню Time, опублікованому 12 квітня, озвучив голова Офісу президента України Андрій Єрмак. «Україна тримає оборону проти Росії не тільки заради себе, а й заради Заходу», - зауважив Єрмак. «І де США розміщують ракети «Патріот»? Найближчі - у Польщі. А вони повинні бути тут», - додав він.

Прайс наголосив, що Сполучені Штати виділили більше 2 мільярдів доларів безпекової допомоги Україні, починаючи з 2014 року.

«Ми продовжимо працювати із надання безпекової допомоги Україні, якої вона потребує для захисту від російської агресії і це включає летальні оборонні системи, на основі наших постійних оцінок потреб України», - додав речник Держдепу.

Прайс також зауважив, що оголошені Росією обмеження на судноплавство поблизу Керченської протоки є «останнім прикладом кампанії з завдання шкоди та дестабілізації України».

«Ми закликаємо Росію припинити залякування суден а регіоні і скасувати нагромадження сил вздовж кордону з Україною», - заявив Прайс. Посадовець додав, що США мають «непохитне партнерство з Києвом і ми підтримуємо суверенітет та територіальну цілісність України, включно з територіальними водами».

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